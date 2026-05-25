करण जौहर का आज भी एहसान मानते हैं ये सितारे, धर्मा प्रोडक्शन ने रातोंरात बदल दी किस्मत, खोला सफलता का दरवाजा

करण जौहर आज 54 साल के हो गए हैं और बॉलीवुड में उन्होंने रोमांस को नए अंदाज में दिखाया. उनकी फिल्मों ने रोमांस की एक नई शैली को परिभाषित और सही मायने में सँवारा है. पुराने जमाने के प्यार और धीमी गति से पनपने वाली प्रेम कहानियों से हटकर, उन्होंने नए जमाने के रिश्तों को पर्दे पर उतारा. इसके अलावा, अगर किसी चीज के लिए करण और उनके प्रोडक्शन को जाना जाता है, तो वह है कलाकारों के करियर को लॉन्च करना और उन्हें सफल बनाना. उभरते और विकसित हो रहे कलाकारों खासतौर से स्टारकिड्स के लिए जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने वर्षों से एक लॉन्चिंग पैड का काम किया है.