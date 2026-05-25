करण जौहर का आज भी एहसान मानते हैं ये सितारे, धर्मा प्रोडक्शन ने रातोंरात बदल दी किस्मत, खोला सफलता का दरवाजा
करण जौहर आज 54 साल के हो गए हैं और बॉलीवुड में उन्होंने रोमांस को नए अंदाज में दिखाया. उनकी फिल्मों ने रोमांस की एक नई शैली को परिभाषित और सही मायने में सँवारा है. पुराने जमाने के प्यार और धीमी गति से पनपने वाली प्रेम कहानियों से हटकर, उन्होंने नए जमाने के रिश्तों को पर्दे पर उतारा. इसके अलावा, अगर किसी चीज के लिए करण और उनके प्रोडक्शन को जाना जाता है, तो वह है कलाकारों के करियर को लॉन्च करना और उन्हें सफल बनाना. उभरते और विकसित हो रहे कलाकारों खासतौर से स्टारकिड्स के लिए जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने वर्षों से एक लॉन्चिंग पैड का काम किया है.
आलिया भट्ट
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (2012) में अपने ग्लैमरस डेब्यू के साथ ही आलिया भट्ट ने धर्मा प्रोडक्शन हाउस से कई प्रोजेक्ट्स में सहयोग प्राप्त किया. चाहे वह '2 स्टेट्स' हो, 'डियर जिंदगी' हो या 'राज़ी', धर्मा प्रोडक्शन हाउस ने ही उन्हें प्रोड्यूस किया और उन्हें इस दशक की सबसे चर्चित और समीक्षकों द्वारा सराही गई महिला अभिनेत्रियों में से एक बनने में मदद की.
वरुण धवन
करिश्माई व्यक्तित्व के प्रतीक, जिन्होंने 2012 में धर्मा प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले आलिया के साथ ही डेब्यू किया था, इंडस्ट्री के बहुमुखी चेहरों में से एक बन गए. हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों ने उनके एकल अभिनय और बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग को उनके करियर की शुरुआत में ही मजबूत कर दिया.
सिद्धार्थ मल्होत्रा
एक और चेहरा जिन्हें 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से पहचान मिली और धर्मा प्रोडक्शन की जीवनी पर आधारित युद्ध ड्रामा फिल्म 'शेरशाह' (2021) के बाद वे राष्ट्रीय आइकन बन गए. कैप्टन बत्रा के उनके किरदार ने उन्हें वह पहचान और नाम दिलाया जिसके वे हकदार थे.
जाह्नवी कपूर
जाह्नवी ने 2018 में एक दुखद प्रेम कहानी 'धड़क' से काफी धूम मचाते हुए डेब्यू किया था. 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' और 'मिस्टर एंड मिसेज माही' जैसी फिल्मों से जाह्नवी कपूर ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं हैं, बल्कि वह सीन की मांग के अनुसार बेहतरीन अभिनय कर सकती हैं.
तारा सुतारिया
स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी दर्शकों से परिचित हुईं तारा को देखते ही देखते एक बेहद स्टाइलिश, ग्लैमरस समकालीन नायिका के रूप में पहचान मिली. धर्मा प्रोडक्शन के लॉन्च ने उन्हें तुरंत ही काफी प्रसिद्धि दिलाई, जिससे उनके लिए मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ.
विकी कौशल
करण जौहर के साथ फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' (2018) में काम करने से पहले, विकी कौशल को 'मसान' और 'रमन राघव 2.0' जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाओं के कारण एक सम्मानित लेकिन "गंभीर, समानांतर सिनेमा अभिनेता" के रूप में देखा जाता था. 'धर्मा' प्रोडक्शन हाउस ने इस छवि को तोड़कर उन्हें व्यावसायिक हिंदी सिनेमा से परिचित कराया और इस क्षेत्र में नाम कमाने में उनकी मदद की.