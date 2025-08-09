Huma Qureshi के इन लुक्स ने मचा दी सनसनी, एक्ट्रेस के इन बोल्ड लुक्स देख कर फैन्स को कर दिया दीवाना
Huma qureshi, बॉलीवुड की एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्री में ख़ास जगह बनाई और रही बात उनके हॉट लाइक्स की, Huma qureshi का फैशन सेंस बेहद बोल्ड और कॉंफिडेंट है। उनके हॉट लुक्स में ग्लैमरस मेकअप, कॉंफिडेंट बॉडी पोज और नेचुरल ब्यूटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ तस्वीरे है जो आपकी दिलो कु धड़कने बढ़ा देंगी।
ग्रीन ब्रालेट
इस फोटो में Huma ने ग्रीन ब्रालेट और अपने शृग में एक्ट्रेस का सीज़लिंग अंदाज, नेचुरल मेकअप और गॉर्जियस लुक में सबका दिल जीता।
प्रिंटेड स्विमसूट
डीप नेक प्रिंटेड मोनोकिनी में बोल्ड और कॉंफिडेंट पोज, फिटनेस और एटीट्यूड का बेहतरीन कॉम्बो है।
बैकलेस लहंगे में सेक्सी Huma
गोल्डन बैकलेस लहंगे में रॉयल लुक, और अपनी हॉटनेस और एलिगेंट टच से सबको अपना दीवाना बना रही है।
ब्राउन कलर का 2 पीस
ब्राउन हाई स्लिट स्कर्ट और डीप नेक टॉप में पुलसाइड ग्लैम, कूल एक्सेसरीज़ के साथ स्टाइल का जवला बेखेरती हुई हुमा।
ब्लैक शिमरी ड्रेस
Huma का ये सीड्यूसिंग लुक और पोज दोनों ही काफ़ी हॉट और आकर्षक लग रहा है। इस लुक में हुमा ने हल्का मेकअप और कानों में ईयररिंग्स पहने हुए है।
बीच पर स्विमवेयर पहन Huma
यहाँ पर हुमा पानी के पास फोटो खिचवाती नजर आ रही है। साथ ही उनके ऑरेंज कलर की ये बिकनी जिसके साथ नीचे स्लिट है, इस ड्रेस को और भी एलिगेंट और हॉट बना रही है ।
Disclaimer
इस लेख में शामिल सभी तस्वीरें ह्यूमा कुरैशी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और सार्वजनिक स्रोतों से ली गई हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जानकारी देना है। हम किसी भी तस्वीर के कॉपीराइट के मालिक नहीं हैं। सभी अधिकार संबंधित फोटोग्राफर/मालिक के पास सुरक्षित हैं।