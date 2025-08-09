Huma Qureshi के इन लुक्स ने मचा दी सनसनी, एक्ट्रेस के इन बोल्ड लुक्स देख कर फैन्स को कर दिया दीवाना

Huma qureshi, बॉलीवुड की एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्री में ख़ास जगह बनाई और रही बात उनके हॉट लाइक्स की, Huma qureshi का फैशन सेंस बेहद बोल्ड और कॉंफिडेंट है। उनके हॉट लुक्स में ग्लैमरस मेकअप, कॉंफिडेंट बॉडी पोज और नेचुरल ब्यूटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ तस्वीरे है जो आपकी दिलो कु धड़कने बढ़ा देंगी।