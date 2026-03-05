AC Tips: क्या आप खुद भी सही कर सकते हैं AC या मैकेनिक बुलाना जरूरी, अभी जान लें यहां…!

AC Cleaning Tips: फरवरी खत्म होते ही मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है और होली के बाद तापमान और तेज चढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में कई लोग अपने एसी को फिर से चालू करने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन हर साल की तरह इस बार भी सवाल उठता है कि एसी की सफाई खुद करें या मैकेनिक बुलाएं. सही फैसला एसी की कूलिंग, बिजली बिल और उसकी लाइफ पर सीधा असर डालता है.