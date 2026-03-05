AC Tips: क्या आप खुद भी सही कर सकते हैं AC या मैकेनिक बुलाना जरूरी, अभी जान लें यहां…!
AC Cleaning Tips: फरवरी खत्म होते ही मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है और होली के बाद तापमान और तेज चढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में कई लोग अपने एसी को फिर से चालू करने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन हर साल की तरह इस बार भी सवाल उठता है कि एसी की सफाई खुद करें या मैकेनिक बुलाएं. सही फैसला एसी की कूलिंग, बिजली बिल और उसकी लाइफ पर सीधा असर डालता है.
एसी चालू करने से पहले सफाई जरूरी
लंबे समय तक बंद रहने के कारण एसी में धूल और गंदगी जमा हो जाती है. अगर बिना साफ किए एसी चालू किया जाए तो कूलिंग कम मिलती है और मशीन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसलिए सीजन शुरू होने से पहले बेसिक चेक और सफाई जरूरी होती है.
हल्की धूल हो तो खुद कर सकते हैं सफाई
अगर एसी ज्यादा पुराना नहीं है और उसमें सिर्फ हल्की धूल जमी है तो आप बेसिक सफाई खुद कर सकते हैं. इंडोर यूनिट का फ्रंट पैनल खोलकर एयर फिल्टर निकालें और पानी से धो लें. सूखने के बाद फिल्टर वापस लगाने से एयरफ्लो बेहतर हो जाता है.
सफाई से कूलिंग होती है बेहतर
साफ फिल्टर एसी की कूलिंग को बेहतर बनाते हैं. जब फिल्टर में धूल नहीं होती तो हवा आसानी से गुजरती है. इससे कम समय में कमरा ठंडा होता है और एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती.
पूरी सर्विसिंग खुद करना जोखिम भरा
सिर्फ फिल्टर साफ करना आसान है लेकिन कॉइल, ड्रेनेज लाइन या अंदरूनी हिस्सों को खोलना तकनीकी काम होता है. गलत तरीके से छेड़छाड़ करने पर एसी के पार्ट्स खराब हो सकते हैं और मरम्मत का खर्च बढ़ सकता है.
इन संकेतों पर मैकेनिक जरूर बुलाएं
अगर एसी से अजीब आवाज आ रही हो, कूलिंग पहले जैसी न मिल रही हो या पानी लीकेज हो रहा हो तो तुरंत प्रोफेशनल सर्विस की जरूरत होती है. ऐसे मामलों में खुद ठीक करने की कोशिश नुकसान पहुंचा सकती है.
प्रोफेशनल सर्विस से मिलते हैं कई फायदे
मैकेनिक एसी की डीप क्लीनिंग करते हैं, कॉइल और ड्रेनेज लाइन साफ करते हैं और गैस लेवल भी चेक करते हैं. इससे मशीन की कार्यक्षमता बेहतर होती है और बिजली की खपत भी कम रहती है.
साल में एक बार सर्विस कराना जरूरी
एसी को लंबे समय तक सही रखने के लिए साल में कम से कम एक बार पूरी सर्विस कराना समझदारी होती है. इससे अचानक खराबी आने का खतरा कम होता है और एसी की लाइफ भी बढ़ जाती है.