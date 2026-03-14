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AC Temperature Setting: अगर एसी का बिल कम करना चाहते हैं तो जान लें यह जरूरी बात, जानिए कितने टेंप्रेचर पर चलाना है सही

AC temperature setting: गर्मियों में लोग अक्सर जल्दी ठंडक पाने के लिए एसी को 18°C पर सेट कर देते हैं. लेकिन क्या सच में इससे कमरा जल्दी ठंडा होता है? विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक मिथक है. एसी की कूलिंग क्षमता तय होती है और तापमान बहुत कम करने से कूलिंग तेज नहीं होती, बल्कि बिजली की खपत बढ़ जाती है. 


By: Ranjana Sharma | Published: March 14, 2026 4:47:12 PM IST

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18°C पर एसी चलाने का मिथक

अक्सर लोग मानते हैं कि एसी को 18°C पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है. लेकिन हकीकत यह है कि एसी का कूलिंग स्पीड तापमान कम करने से नहीं बढ़ता, बल्कि यह एक तय क्षमता से ही काम करता है.

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कैसे काम करता है एसी का कंप्रेसर

एयर कंडीशनर का कंप्रेसर कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालकर ठंडी हवा अंदर भेजता है. यह प्रक्रिया एसी की क्षमता पर निर्भर करती है, इसलिए 18°C या 24°C सेट करने से कूलिंग की गति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता.

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18°C पर सेट करने से क्यों बढ़ती है बिजली खपत

जब एसी को बहुत कम तापमान पर सेट किया जाता है, तो कंप्रेसर लंबे समय तक लगातार चलता रहता है. इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और बिजली बिल भी ज्यादा आता है.

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24°C क्यों माना जाता है बेहतर तापमान

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार एसी को 24°C पर सेट करना सबसे संतुलित माना जाता है. इस तापमान पर कमरा आरामदायक भी रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है.

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हर 1°C कम करने से बढ़ता है बिल

विशेषज्ञ बताते हैं कि एसी का तापमान हर 1°C कम करने पर बिजली की खपत लगभग 5–6 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. इसलिए बहुत कम तापमान पर एसी चलाना महंगा साबित हो सकता है.

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कम तापमान से कंप्रेसर पर बढ़ता है दबाव

18°C जैसे कम तापमान पर एसी चलाने से कंप्रेसर को ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है. इससे मशीन पर दबाव बढ़ता है और एसी की उम्र भी कम हो सकती है.

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एसी चलाते समय अपनाएं ये आसान टिप्स

कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, पंखा साथ में चलाएं और एसी को 24–26°C के बीच सेट करें. इससे कमरा जल्दी ठंडा होगा और बिजली की भी बचत होगी.

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सही सेटिंग से गर्मी में बचेंगे हजारों रुपये

अगर एसी को सही तापमान पर चलाया जाए और नियमित सर्विसिंग कराई जाए, तो हर गर्मी में बिजली के बिल में अच्छी बचत की जा सकती है. सही उपयोग से एसी की कार्यक्षमता भी बेहतर रहती है.

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