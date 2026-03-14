AC Temperature Setting: अगर एसी का बिल कम करना चाहते हैं तो जान लें यह जरूरी बात, जानिए कितने टेंप्रेचर पर चलाना है सही

AC temperature setting: गर्मियों में लोग अक्सर जल्दी ठंडक पाने के लिए एसी को 18°C पर सेट कर देते हैं. लेकिन क्या सच में इससे कमरा जल्दी ठंडा होता है? विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक मिथक है. एसी की कूलिंग क्षमता तय होती है और तापमान बहुत कम करने से कूलिंग तेज नहीं होती, बल्कि बिजली की खपत बढ़ जाती है.