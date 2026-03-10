AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली?

AC ka temperature kitna rakhe: मार्च का महीना शुरू ही हुआ है और गर्मी ने हद पार कर दी है. अभी से ऐसी गर्मी होने लगी है जिससे लोग एसी चलाने लगे हैं. अगर आप भी एसी चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिल ज्यादा न आए साथ ही रूम भी ठंडा रहे तो अपने एसी का टेंपरेचर इतना रखें.