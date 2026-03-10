  • Home>
  AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली?

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली?

AC ka temperature kitna rakhe: मार्च का महीना शुरू ही हुआ है और गर्मी ने हद पार कर दी है. अभी से ऐसी गर्मी होने लगी है जिससे लोग एसी चलाने लगे हैं. अगर आप भी एसी चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिल ज्यादा न आए साथ ही रूम भी ठंडा रहे तो अपने एसी का टेंपरेचर इतना रखें.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 10, 2026 2:54:08 PM IST

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
1/7

सही तापमान चुनना जरूरी

AC का तापमान बहुत कम रखने से कमरा जल्दी ठंडा जरूर होता है, लेकिन इससे बिजली की खपत भी बढ़ जाती है. आम तौर पर 22–24°C का तापमान सबसे संतुलित माना जाता है. इस रेंज में कमरा भी ठंडा रहता है और बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं बढ़ता.

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
2/7

बहुत कम तापमान से बचें

कई लोग AC को 16 या 18°C पर चला देते हैं. ऐसा करने से कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है. इसलिए जरूरत न हो तो इतना कम तापमान सेट करने से बचना बेहतर है.

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
3/7

धूप वाले कमरों के लिए अलग तरीका

अगर आपका कमरा ऐसी दिशा में है जहां दिनभर धूप आती है, तो शुरुआत में 20°C के आसपास AC चलाना ठीक रहता है. कमरा ठंडा होने लगे तो धीरे-धीरे तापमान बढ़ाकर 22 या 24°C पर सेट कर दें.

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
4/7

धीरे-धीरे तापमान एडजस्ट करें

AC चालू करते ही बहुत कम तापमान रखने की बजाय पहले 24°C पर चलाएं. जब कमरे की गर्मी कम हो जाए तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा कम कर सकते हैं. इससे मशीन पर दबाव कम पड़ता है.

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
5/7

पंखे के साथ AC चलाएं

AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से ठंडी हवा पूरे कमरे में जल्दी फैलती है. इससे कम तापमान सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और बिजली की बचत भी होती है.

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
6/7

कमरे को बंद रखें

AC चलाते समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए. अगर ठंडी हवा बाहर निकलती रहेगी तो AC ज्यादा देर तक चलेगा और बिजली की खपत बढ़ेगी.

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
7/7

नियमित सर्विस कराएं

AC की समय-समय पर सर्विस और फिल्टर की सफाई जरूरी है. साफ फिल्टर होने पर मशीन बेहतर कूलिंग देती है और कम बिजली खर्च करती है, जिससे आपका बिजली बिल भी कंट्रोल में रहता है.

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery

AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery
AC ka temperature kitna rakhe: 24,22 या 18, कितना रखना चाहिए एसी का टेंपरेचर की कम खत्म हो बिजली? - Photo Gallery