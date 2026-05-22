5 AC हैक्स हमेशा ठंडा रखेंगे कमरा, बिजली बिल भी आएगा कम, गर्मी से मिलेगी राहत
गर्मियों में अक्सर हम पूरी रात AC चलाते हैं, जिससे सुकून की नींद ली जा सके. पर इस सुकून की नींद के चक्कर में बिजली का मीटर तो तेज भागता ही है साथ ही सुबह-सुबह ठंड की वजह से जुकाम और कंधे में दर्द जैसी समस्या भी होने लगती है. तो सवाल ये उठता है कि क्या इस भीषण गर्मी में बिना AC चलाये ही सो जाएं, तो इसका जवाब है नहीं. यहां कुछ स्मार्ट हैक्स बातये गए हैं जिससे आप किफायती ढंग से AC का इस्तेमाल कर सकते हैं; साथ ही ठंड की वजह से होने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं.
AC का तापमान
गर्मी ज्यादा बढ़ने पर लोग AC को 18 या 16 डिग्री पर चलाने लगते हैं, जोकि गलत है. गर्मी कितनी भी ज्यादा हो AC को 24 से 26 डिग्री के बीच ही चलाएं साथ ही उसका फैन ऑन रखें जिससे पूरे कमरे में हवा फैलती रहे.
AC के फीचर्स का करें सही इस्तेमाल
AC को लगातार 7-8 घंटे चलाने से बचें. टाइमर लगाकर 3 से 4 घंटे में AC बंद कर दें. अगर आप बिना AC के सो ही नहीं पाते तो स्लीप मोड ऑन कर लीजिये, जिससे रातभर कमरे के हिसाब से टेम्प्रेचर एडजस्ट होता रहे.
दरवाजे खिड़कियां रखें बंद
AC चलाने से पहले कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें, इससे कमरे की ठंडक बनी रहती है.
सोने से पहले नहाना
रात में सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान करें. इससे शरीर का तापमान कम होता है और नींद भी अच्छी आती है.
चादर को रखें ठंडा
सोने से 15 मिनट पहले तकिया के कवर और चादर को प्लास्टिक बैग में पैक करें और फ्रिज में रख दें. सोने से पहले निकालकर बिछा लें, इससे ठंडक मिलेगी.