Abir Singh: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे की बॉलीवुड एंट्री पक्की? इस फिल्म में अबीर सिंह करेंगे बड़ा धमाका!
Abir Singh Bollywood Debut: सलमान खान के करीबी और लंबे समय से उनके बॉडीगार्ड रहे गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा के बेटे अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा तेज है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अबीर जल्द फिल्म टार्जन से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं.
टार्जन में मिला अबीर सिंह को डेब्यू प्रोजेक्ट
फिल्ममेकर कि रिपोर्ट के अनुसार, अबीर को फिल्म टार्जन में काम करने का मौका मिला है. हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोडक्शन बैनर और बाकी स्टारकास्ट को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
2022 से चल रही है अबीर सिंह डेब्यू की चर्चा
अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें नई नहीं हैं. साल 2022 में भी रिपोर्ट्स आई थीं कि सलमान खान उनके डेब्यू प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं. उस समय फिल्ममेकर सतीश कौशिक के निर्देशन में प्रोजेक्ट बनने की चर्चा थी.
सतीश कौशिक के निधन के बाद थम गई थीं अबीर सिंह के डेब्यू की खबरें
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस प्रोजेक्ट की शूटिंग जनवरी 2023 में शुरू होने वाली थी. लेकिन फिल्म की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई. मार्च 2023 में सतीश कौशिक के निधन के बाद अबीर के डेब्यू को लेकर भी लंबे समय तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आई.
टार्जन में सूरज पंचोली भी आएंगे नजर
रिपोर्ट के मुताबिक, टार्जन में अबीर सिंह के साथ सूरज पंचोली भी नजर आ सकते हैं. सूरज ने 2015 में सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
सलमान खान ने कई नए चेहरों को किया लॉन्च
सलमान खान अब तक कई कलाकारों को बॉलीवुड में लॉन्च या प्रमोट कर चुके हैं. जिसमें शहनाज गिल, डेजी शाह, सई मांजेरकर, सोनाक्षी सिन्हा, जरीन खान, अथिया शेट्टी, आयुष शर्मा जैसे नाम शामिल है.
भतीजे अरहान खान के डेब्यू में कैमियो करेगी ताऊ सलमान खान
सलमान खान के भतीजे और अरबाज और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान भी जल्द लीड हीरो के तौर पर बॉलीवुड में कदम रख सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी फिल्म में सलमान कैमियो कर सकते हैं. फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध अय्यर करेंगे और इसकी शूटिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है.