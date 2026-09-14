Abir Singh: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे की बॉलीवुड एंट्री पक्की? इस फिल्म में अबीर सिंह करेंगे बड़ा धमाका!

भतीजे अरहान खान के डेब्यू में कैमियो करेगी ताऊ सलमान खान

सलमान खान के भतीजे और अरबाज और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान भी जल्द लीड हीरो के तौर पर बॉलीवुड में कदम रख सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी फिल्म में सलमान कैमियो कर सकते हैं. फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध अय्यर करेंगे और इसकी शूटिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है.