Abhishek Aishwarya Love Story: ऐश्वर्या से शादी करने से पहले अमिताभ बच्चन से कैसे ली थी परमिशन? अभिषेक  को बिग बी ने दिया था अटपटा सा जवाब

Abhishek Aishwarya Wedding: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं और कपल गोल्स देते हैं. दोनों ने 2007 में शादी की थी और अभिषेक ने न्यूयॉर्क में ‘गुरु’ के प्रीमियर पर उन्हें प्रपोज़ किया था. लेकिन इससे पहले उन्होंने ‘कुछ ना कहो’ में साथ काम किया था, लेकिन वो सहकर्मी के तौर पर एक-दूसरे को जानने लगे थे. वहीं जब उन्होंने ‘गुरु’, ‘उमराव जान’ में लगातार साथ काम किया, तब उनके बीच प्यार पनपा. एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने याद किया कि जब अभिषेक ने उन्हें ऐश्वर्या को प्रपोज़ करने के बारे में बताया तो उनका क्या रिएक्शन था. आज हम आपको बिग बी के रिएक्शन के बारे में ही बताने वाले हैं.