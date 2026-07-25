‘टाइफाइड’ से जूझ रहे अभिजीत दीपके… जब शरीर को जकड़ ले यह बीमारी तो दिखते हैं 8 संकेत, बिल्कुल न करें नजरअंदाज!

अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) इन दिनों एक हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने खुद जानकारी दी कि वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है. अभिजीत दीपके के टाइफाइड से पीड़ित होने की खबर सामने आने के बाद यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर यह बीमारी शरीर को अंदर तक कैसे जकड़ती है. टाइफाइड एक खतरनाक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो दूषित पानी और खाने के जरिए फैलता है. यहां जानिए टाइफाइड के वो 8 बड़े वार्निंग साइन, जिन्हें समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है.