‘टाइफाइड’ से जूझ रहे अभिजीत दीपके… जब शरीर को जकड़ ले यह बीमारी तो दिखते हैं 8 संकेत, बिल्कुल न करें नजरअंदाज!
अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) इन दिनों एक हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने खुद जानकारी दी कि वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है. अभिजीत दीपके के टाइफाइड से पीड़ित होने की खबर सामने आने के बाद यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर यह बीमारी शरीर को अंदर तक कैसे जकड़ती है. टाइफाइड एक खतरनाक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो दूषित पानी और खाने के जरिए फैलता है. यहां जानिए टाइफाइड के वो 8 बड़े वार्निंग साइन, जिन्हें समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है.
सीने और पेट पर गुलाबी निशान
बीमारी के दूसरे हफ्ते में कई बार मरीज के सीने और पेट पर छोटे-छोटे, हल्के गुलाबी रंग के रैशेज उभर आते हैं. जब इन निशानों को उंगली से दबाया जाता है, तो ये कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं. यह लक्षण डॉक्टरों को यह समझने में मदद करता है कि इन्फेक्शन शरीर के अंदर एक्टिव है.
पेट में तेज और भयानक दर्द
टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया सीधे हमारी आंतों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं. इसकी वजह से पेट में तेज ऐंठन और लगातार डिसकंफर्ट बना रहता है. जैसे-जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, पेट छूने पर बहुत सेंसिटिव और सूजा हुआ फील होता है.
दिल की धड़कनें धीमी होना
यह एक हैरान करने वाला मेडिकल संकेत है. आमतौर पर जब किसी को तेज बुखार होता है, तो उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है. लेकिन टाइफाइड में इसका उल्टा होता है. तेज बुखार होने के बावजूद दिल की धड़कन असामान्य रूप से धीमी बनी रहती है, जिसे मेडिकल भाषा में 'Relative Bradycardia' कहते हैं.
अत्यधिक कमजोरी और थकान
यह आम दिनों की थकान जैसी नहीं होती. टाइफाइड शरीर की पूरी एनर्जी को चूस लेता है, जिससे भयंकर फिजिकल वीकनेस और मांसपेशियों में दर्द होता है. शरीर का इम्यून सिस्टम जब बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है, तो मरीज बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं जुटा पाता.
पाचन तंत्र में गड़बड़ी
यह बीमारी पेट और आंतों का सिस्टम पूरी तरह बिगाड़ देती है. हालांकि उम्र के हिसाब से इसके लक्षण अलग हो सकते हैं- जैसे वयस्कों को शुरुआती दिनों में जिद्दी और दर्दनाक कब्ज की शिकायत होती है, वहीं बच्चों को अक्सर पानी जैसा और हरे रंग का दस्त हो जाता है.
जीभ पर मोटी परत जमना
टाइफाइड का एक बहुत ही अनोखा लक्षण मुंह से जुड़ा होता है. इसमें जीभ के बीचों-बीच एक मोटी भूरे या मटमैले रंग की परत जम जाती है, जबकि जीभ के किनारे और टिप एकदम लाल रहती हैं. इसके साथ ही मुंह से बदबू आना और मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना आम बात है.
लगातार सूखी खांसी
शुरुआत में टाइफाइड के लक्षण किसी आम सर्दी-जुकाम या वायरल इंफेक्शन जैसे लग सकते हैं. बीमारी के शुरुआती दिनों में परेशान करने वाली सूखी खांसी हो जाती है. चूंकि इसमें बलगम नहीं निकलता, इसलिए लोग इसे सामान्य खांसी समझकर धोखा खा जाते हैं, जबकि असल में यह पेट की बड़ी बीमारी की शुरुआत होती है.
धीरे-धीरे चढ़ने वाला बुखार
आम वायरल बुखार की तरह टाइफाइड अचानक तेज नहीं होता, बल्कि यह चुपके से शरीर में पैर पसारता है. इसमें बुखार धीरे-धीरे कई दिनों में बढ़ता है. हर सुबह और शाम शरीर का तापमान थोड़ा-थोड़ा ऊपर चढ़ता है और अंत में यह 104°F तक पहुंच जाता है. बुखार का यह धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने वाला पैटर्न टाइफाइड की सबसे बड़ी पहचान है.