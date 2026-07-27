  • Home>
  • Gallery»
  • अभय देओल का जादुई ‘Glass House’: जिसमें न खिड़कियां है, न छत… दीवारों ने झांकने पर दिखती है ‘जन्नत’, जहां जंगल ही है असली इंटीरियर!

अभय देओल का जादुई ‘Glass House’: जिसमें न खिड़कियां है, न छत… दीवारों ने झांकने पर दिखती है ‘जन्नत’, जहां जंगल ही है असली इंटीरियर!

क्या आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां न दीवारें है और न खिड़कियां, चारों तरफ कांच और उसके बाहर झांकते ही नजर आती है अपार हरियाली… इमेजन किया जाए तो जंगल के बीच एक शीश महल की छवि उभरकर आती है. जिसे लोग सपनों का घर कहेंगे लेकिन बॉलीवुड के सबसे कूल और हटके एक्टर अभय देओल ने गोवा में एक ऐसा ही आलीशान बंगला बनाया है, जो किसी जादुई सपने से कम नहीं है. अभय देओल का गोवा वाला ग्लास हाउस इतना खूबसूरत है, जिसे देखकर आपका भी दिल कहेगा कि काश! मेरा आशियाना भी कुछ ऐसा ही होता या हम भी एक दिन ऐसा ही घर बनाएंगे. 

अभय देओल, जिन्हें हम ‘देव डी’, ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ और ‘सोचा ना था’ जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जानते हैं, सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी लीक से हटकर चलना पसंद करते हैं. उनका यह गोवा का घर कोई आम विला नहीं है, बल्कि यह मॉडर्न आर्किटेक्चर और नेचर का एक खूबसूकत कॉम्बीनेशन है. आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम कंक्रीट के घरों में कैद होकर रह गए हैं, वहीं अभय ने गोवा की हसीन वादियों में एक ऐसा आशियाना बनाया है जहां घर के अंदर बैठकर भी ऐसा महसूस होता है कि आप सीधे पेड़ों और हरियाली के आगोश में बैठे हैं. आप भी बिना किसी देरी के इस खूबसूरत और अनोखे ‘ग्लास हाउस’ का दीदार कीजिए और जानिए कि अपने सपनों में महल में अभय देओल ने क्या-क्या सुविधाएं एड की हैं.


By: Kajal Jain | Published: July 27, 2026 9:32:51 AM IST

Follow us on
Google News
बिना खिड़कियों वाला अनोखा 'ग्लास हाउस' - Photo Gallery
1/9

1. बिना खिड़कियों वाला अनोखा 'ग्लास हाउस'

अभय देओल के इस घर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक भी खिड़की नहीं है. जब अभय ने अपने आर्किटेक्ट को अपना विजन समझाया था, तो उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि उन्हें प्रकृति और अपने बीच किसी भी तरह की दीवार या रुकावट नहीं चाहिए.

You Might Be Interested In
दीवारों के बजाए फर्श से छत तक लगाए शीशे - Photo Gallery
2/9

2. दीवारों के बजाए फर्श से छत तक लगाए शीशे

ट्रेडीशनल वॉल्स और विंडोज के बजाय, इस पूरे घर में फर्श से लेकर छत तक बड़े-बड़े कांच के दरवाजे लगाए गए हैं. ये दरवाजे जब खुलते हैं, तो ऐसा लगता है कि घर और बाहर का जंगल आपस में एक हो गए हैं. यहां हवा और रोशनी का ऐसा नेचुरल फ्लो है जो मन को पूरी तरह से शांत कर देता है.

ट्रिपल-हाई-सीलिंग हॉल और खुलापन - Photo Gallery
3/9

3. ट्रिपल-हाई-सीलिंग हॉल और खुलापन

अभय को मेहमानों की मेजबानी करना बहुत पसंद है, और वे चाहते थे कि जब वे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, तो छत उनकी नज़रों के आड़े न आए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए घर का मुख्य लिविंग हॉल 'ट्रिपल-हाई-सीलिंग' यानी बहुत ऊंची छतों के साथ डिजाइन किया गया है, जो इस घर को और भी ज्यादा भव्य और खुला-खुला लुक देता है.

You Might Be Interested In
जहां पूरा फॉरेस्ट बन जाता है घर का इंटीरियर - Photo Gallery
4/9

4. जहां पूरा फॉरेस्ट बन जाता है घर का इंटीरियर

इस घर की डिजाइनिंग में सबसे खास बात यह कि यहां बाहर का हरा-भरा जंगल ही घर के अंदर के इंटीरियर का काम कर देता है. इसलिए अंदर से घर खाली तो लगता है लेकिन सूना नहीं. घर के अंदर से बाहर के पेड़ों और पौधों का जो खूबसूरत नजारा दिखता है, उसके आगे दुनिया की कोई भी महंगी पेंटिंग फीकी पड़ जाएगी. सच कहें तो, जब ऐसा शानदार नेचुरल सीन हो, तो दीवारों पर महंगी वॉल पेंटिंग लगाने की कोई खास जरूरत नहीं रहती.

कच्चा काला ग्रेनाइट और रस्टिक वाइब्स - Photo Gallery
5/9

5. कच्चा काला ग्रेनाइट और रस्टिक वाइब्स

घर के फर्श के लिए कच्चे काले ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही डार्क वुड यानी गहरे रंग की लकड़ी की डिटेलिंग और जानबूझकर सादी छोड़ी गई दीवारें इस घर को एक बेहतरीन रस्टिक और नेचुरल टच देती हैं. यह सादगी ही इस घर की असली शान है.

कलर्स का मैजिक और कम से कम सजावट - Photo Gallery
6/9

6. कलर्स का मैजिक और कम से कम सजावट

भले ही घर की बनावट बहुत मिनिमल और सादी है, लेकिन अभय ने इसमें रंगों की कोई कमी नहीं छोड़ी है. रंग-बिरंगे सोफे, प्रिंटेड अपहोल्स्ट्री, और शानदार डाइनिंग टेबल के साथ खूबसूरत कुर्सियां इस स्पेस में जान डाल देती हैं. इसके अलावा, घर में रखे गए सुंदर आर्टिफेक्ट्स और पेंटिंग्स इस माहौल को और भी ज्यादा मैजिकल बनाते हैं.

इनडोर प्लांट और नेचुरल टच - Photo Gallery
7/9

7. इनडोर प्लांट और नेचुरल टच

घर के अंदर भी गमलों में कई तरह के पौधे लगाए गए हैं, जो इंडोर और आउटडोर वर्ल्ड के बीच तालमेल बिठाते हैं. हर कोने में हरियाली होने की वजह से यह घर किसी मेडिटेशन सेंटर या शांत ओएसिस से कम नहीं लगता, जहां आकर सोल को असली सुकून मिलता है.

शानदार लॉन और लग्जरी स्विमिंग पूल - Photo Gallery
8/9

8. शानदार लॉन और लग्जरी स्विमिंग पूल

इस घर के बड़े-बड़े बरामदे और उनके पास बना शानदार स्विमिंग पूल इस पूरे आर्किटेक्चर में चार चांद लगा देते हैं. पूल के नीले पानी और चारों तरफ फैले जंगलों का यह मेल आंखों को बेहद सुकून देता है. यहां शाम के वक्त बैठना या स्विमिंग करना किसी जन्नत से जैसा एक्सपीरिएंस हो सकता है.

You Might Be Interested In
10 साल पहले किया था इमेजिन - Photo Gallery
9/9

9. 10 साल पहले किया था इमेजिन

आज से लगभग 10-11 साल पहले जब अभय देओल गोवा में अपने लिए जमीन तलाश रहे थे, तो उन्होंने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी और प्लॉट देखा था, उन्हें वह तुरंत पसंद आ गया था. उनका वह पहला फैसला आज उनके इस सपनों के घर के रूप में हमारे सामने है, जो यह साबित करता है कि अगर आपका दिल साफ हो और पसंद पक्की हो, तो मंजिल खुद-ब-खुद मिल जाती है.

Tags:
abhay deolbollywood newsentertainment news
अभय देओल का जादुई ‘Glass House’: जिसमें न खिड़कियां है, न छत… दीवारों ने झांकने पर दिखती है ‘जन्नत’, जहां जंगल ही है असली इंटीरियर! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अभय देओल का जादुई ‘Glass House’: जिसमें न खिड़कियां है, न छत… दीवारों ने झांकने पर दिखती है ‘जन्नत’, जहां जंगल ही है असली इंटीरियर! - Photo Gallery
अभय देओल का जादुई ‘Glass House’: जिसमें न खिड़कियां है, न छत… दीवारों ने झांकने पर दिखती है ‘जन्नत’, जहां जंगल ही है असली इंटीरियर! - Photo Gallery
अभय देओल का जादुई ‘Glass House’: जिसमें न खिड़कियां है, न छत… दीवारों ने झांकने पर दिखती है ‘जन्नत’, जहां जंगल ही है असली इंटीरियर! - Photo Gallery
अभय देओल का जादुई ‘Glass House’: जिसमें न खिड़कियां है, न छत… दीवारों ने झांकने पर दिखती है ‘जन्नत’, जहां जंगल ही है असली इंटीरियर! - Photo Gallery