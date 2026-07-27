अभय देओल का जादुई ‘Glass House’: जिसमें न खिड़कियां है, न छत… दीवारों ने झांकने पर दिखती है ‘जन्नत’, जहां जंगल ही है असली इंटीरियर!

क्या आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां न दीवारें है और न खिड़कियां, चारों तरफ कांच और उसके बाहर झांकते ही नजर आती है अपार हरियाली… इमेजन किया जाए तो जंगल के बीच एक शीश महल की छवि उभरकर आती है. जिसे लोग सपनों का घर कहेंगे लेकिन बॉलीवुड के सबसे कूल और हटके एक्टर अभय देओल ने गोवा में एक ऐसा ही आलीशान बंगला बनाया है, जो किसी जादुई सपने से कम नहीं है. अभय देओल का गोवा वाला ग्लास हाउस इतना खूबसूरत है, जिसे देखकर आपका भी दिल कहेगा कि काश! मेरा आशियाना भी कुछ ऐसा ही होता या हम भी एक दिन ऐसा ही घर बनाएंगे.

अभय देओल, जिन्हें हम ‘देव डी’, ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ और ‘सोचा ना था’ जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जानते हैं, सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी लीक से हटकर चलना पसंद करते हैं. उनका यह गोवा का घर कोई आम विला नहीं है, बल्कि यह मॉडर्न आर्किटेक्चर और नेचर का एक खूबसूकत कॉम्बीनेशन है. आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम कंक्रीट के घरों में कैद होकर रह गए हैं, वहीं अभय ने गोवा की हसीन वादियों में एक ऐसा आशियाना बनाया है जहां घर के अंदर बैठकर भी ऐसा महसूस होता है कि आप सीधे पेड़ों और हरियाली के आगोश में बैठे हैं. आप भी बिना किसी देरी के इस खूबसूरत और अनोखे ‘ग्लास हाउस’ का दीदार कीजिए और जानिए कि अपने सपनों में महल में अभय देओल ने क्या-क्या सुविधाएं एड की हैं.