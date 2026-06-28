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बिग बॉस 16 से एक रुपये भी नहीं मिला… अब्दु रोजिक का बड़ा दावा, मैनेजमेंट पर लगाए धोखाधड़ी के गंभीर आरोप

Abdu Rozik Interview: बिग बॉस 16 से लोकप्रिय हुए सिंगर और रियलिटी टीवी स्टार अब्दु रोजिक ने हाल ही में अपने करियर और निजी जिंदगी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए है. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिग बॉस 16 में हिस्सा लेने के बावजूद कोई पेमेंट नहीं मिली. इतना ही नहीं, अब्दु ने अपनी पुरानी मैनेजमेंट टीम पर कमाई हड़पने, भरोसा तोड़ने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें अब्दु रोजिक के इन बड़े खुलासों की पूरी कहानी.


By: Shristi S | Published: June 28, 2026 11:03:48 PM IST

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बिग बॉस 16 से नहीं मिली अब्दु रोजिक को कोई फीस - Photo Gallery
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बिग बॉस 16 से नहीं मिली अब्दु रोजिक को कोई फीस

अब्दु रोजिक ने दावा किया कि बिग बॉस 16 जैसे बड़े शो में काम करने के बावजूद उन्हें एक डॉलर तक नहीं मिला. उनका आरोप है कि उनकी पूरी कमाई उनकी पुरानी मैनेजमेंट टीम ने अपने पास रख ली.

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अब्दु रोजिक ने मैनेजमेंट पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

अब्दु ने कहा कि उन्होंने करीब तीन-चार साल तक जिन लोगों के साथ काम किया, उन्होंने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया. उनके मुताबिक, कई प्रोजेक्ट्स से हुई कमाई भी उन्हें नहीं दी गई.

लोग मुझे कमजोर समझते हैं- अब्दु रोजिक - Photo Gallery
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लोग मुझे कमजोर समझते हैं- अब्दु रोजिक

अब्दु रोजिक ने कही कि उनकी कम हाइट की वजह से कई लोग उन्हें कमजोर समझते हैं और उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. हालांकि अब वह समझ चुके है कि बिजनेस में किस पर भरोसा करना चाहिए.

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अब्दु रोजिक ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बेहद अमीर मानते हैं, जबकि उनके पास खुद का घर और कार तक नहीं है. उन्होंने ईमानदार लोगों के साथ काम करने की अहमियत पर भी जोर दिया.

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ग्रोथ हार्मोन की बीमारी पर खुलकर बोले अब्दु रोजिक

अब्दु रोजिक ने बताया कि उन्हें बचपन से ग्रोथ हार्मोन से जुड़ी मेडिकल कंडिशन है. इसके बावजूद वह मेहनत कर रहे हैं और अपने परिवार के सात सदस्यों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं.

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अब्दु रोजिक ने बताया कि वह पहाड़ों में रहने वाले एक साधारण और गरीब परिवार से आते हैं. परिवार के बाकी सदस्यों की हाइट सामान्य है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बीमारी को कमजोरी नहीं बनने दिया.

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बिग बॉस 16 के बाद अब्दु रोजिक कई भारतीय टीवी शोज में दिखाई दिए. खतरों के खिलाड़ी और लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीजन 2 में उनकी मौजूदगी को दर्शकों ने काफी पसंद किया.

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सितंबर 2024 में अब्दु रोजिक अपनी अमीराती मंगेतर अमीरा के साथ सगाई और शादी टूटने को लेकर भी चर्चा में रहे. उन्होंने बताया था कि सांस्कृतिक मतभेदों की वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला किया.

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Abdu Rozikabdu rozik instagramBigg Boss 16
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