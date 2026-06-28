बिग बॉस 16 से एक रुपये भी नहीं मिला… अब्दु रोजिक का बड़ा दावा, मैनेजमेंट पर लगाए धोखाधड़ी के गंभीर आरोप

Abdu Rozik Interview: बिग बॉस 16 से लोकप्रिय हुए सिंगर और रियलिटी टीवी स्टार अब्दु रोजिक ने हाल ही में अपने करियर और निजी जिंदगी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए है. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिग बॉस 16 में हिस्सा लेने के बावजूद कोई पेमेंट नहीं मिली. इतना ही नहीं, अब्दु ने अपनी पुरानी मैनेजमेंट टीम पर कमाई हड़पने, भरोसा तोड़ने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें अब्दु रोजिक के इन बड़े खुलासों की पूरी कहानी.