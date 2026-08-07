‘तो फिर आओ’ से लेकर ‘आशिक बनाया’ और ‘भीगे होंठ तेरे’ तक, इमरान हाशमी के वो गाने, जो दर्शकों को आज भी करते हैं मदहोश

Emraan Hashmi Best Songs: बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘आवारापन’ 2 से चर्चा में हैं. साल 2007 में इस फिल्म का पहला भाग रिलीज हुआ था, जिसके गानों ने दर्शकों को दीवाना बना लिया था. ‘तो फिर आओ’ सॉन्ग आज भी लोगों को मदहोश करता है. आज हम आपको इमरान हाशमी के कुछ चर्चित गानों के बारे में बताने जा रहे हैं.