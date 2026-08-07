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‘तो फिर आओ’ से लेकर ‘आशिक बनाया’ और ‘भीगे होंठ तेरे’ तक, इमरान हाशमी के वो गाने, जो दर्शकों को आज भी करते हैं मदहोश

Emraan Hashmi Best Songs: बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘आवारापन’ 2 से चर्चा में हैं. साल 2007 में इस फिल्म का पहला भाग रिलीज हुआ था, जिसके गानों ने दर्शकों को दीवाना बना लिया था. ‘तो फिर आओ’ सॉन्ग आज भी लोगों को मदहोश करता है. आज हम आपको इमरान हाशमी के कुछ चर्चित गानों के बारे में बताने जा रहे हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 5:53:04 PM IST

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Aa Zara song in Murder 2 - Photo Gallery
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आ जरा

साल 2011 में आई फिल्म 'मर्डर 2' का गाना 'आ जरा' बहुत पॉपुलर हुआ था. इस गाने को इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडीज पर फिल्माया गया था. इस गाने को सुनीधि चौहान ने आवाज दी थी. इस गाने के सीन्स ने युवाओं को काफी आकर्षित किया था, जिसकी उस वक्त खूब चर्चा हुई थी.

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आशिक बनाया आपने

साल 2005 में फिल्म 'आशिक बनाया आपने' रिलीज हुआ था. इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग आशिक बनाया आपने उस वक्त के यूथ को दीवाना बना लिया था. इस गाने को इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता पर फिल्माया गया था. वहीं, इस सॉन्ग को हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने गाया था.

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मेरी आशिकी

साल 2007 में फिल्म आवारापन का गाना 'मेरी आशिकी' रिलीज हुआ था. यह एक दिल को छू लेने वाला गाना है, जो गहरे प्यार और चाहत को दिखाता है. इस गाने को इमरान हाशमी और श्रिया शरन पर फिल्माया गया था.

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तो फिर आओ

फिल्म 'आवारापन' (2007) का प्रसिद्ध गाना 'तो फिर आओ' मुस्तफा जाहिद ने गाया है, जिसे प्रीतम ने संगीतबद्ध किया है और इसके बोल सईद कादरी ने लिखे हैं.

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भीगे होंठ तेरे

साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म मर्डर का गाना भीगे होंठ तेर काफी प्रसिद्ध हुआ था. इस गाने को इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत पर फिल्माया गया था. इस गाने को कुणाल गांजावाला ने गाया था.

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पी लूं

साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' का गाना 'पी लूं' काफी पॉपुलर हुआ था. यह गाना एक दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गाना हैस जिसमें एक नशीली वाइब है, जो इमरान की ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के लिए एकदम सही है.

Tags:
Awarapan 2emraan hashmiEmraan Hashmi songs
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