Kapoor family: राज कपूर के परिवार की इस बहू की कहानी कर देगी हैरान, बेचती हैं अचार, जानिए पूरा मामला

Kapoor family: राज कपूर के बेटे राजीव कपूर की पूर्व पत्नी आरती सभरवाल की जिंदगी कई उतार-चढ़ाव से गुजरी. शादी के कुछ साल बाद तलाक के बाद उन्होंने कनाडा में नौकरी की, फिर भारत लौटकर फैशन और बिजनेस में कदम रखा. आज वह ‘पिकल पॉकल’ नाम से अचार का सफल कारोबार चला रही हैं और अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं.