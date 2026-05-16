कौन हैं आरती खेतरपाल? जिन्होंने कान्स में हाथ में गीता रख पहनी तुसली माला; सनातन धर्म का दिखाया जलवा

आरती खेतरपाल के डिजाइनर सुनहरे लहंगे की खासियत

2026 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में, आरती एक शानदार, खास तौर पर डिज़ाइन किए गए सुनहरे लहंगे में नजर आईं. इस लहंगे की सबसे खास बात थी इसकी बारीक कारीगरी, जिसमें वृंदावन और विभिन्न धार्मिक प्रतीकों की खूबसूरत नक्काशी की गई थी. यह पहनावा मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की दुनिया की एक जीवंत झलक पेश कर रहा था. रेड कार्पेट पर, पारंपरिक भारतीय सौंदर्य और आध्यात्मिकता का यह मेल देखने वालों को सचमुच अनोखा और सबसे अलग लगा.