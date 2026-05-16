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कौन हैं आरती खेतरपाल? जिन्होंने कान्स में हाथ में गीता रख पहनी तुसली माला; सनातन धर्म का दिखाया जलवा

Aarti Khetarpal Cannes Look: ग्रैमी-नॉमिनेटेड सिंगर आरती खेतरपाल आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इस चर्चा की वजह है उनका कान्स रेड कार्पेट लुक, जिसने लोगों का ध्यान न सिर्फ ग्लैमर की ओर खींचा, बल्कि उससे भी ज़्यादा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ओर आकर्षित किया. कान्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर, आरती ने न सिर्फ फैशन का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने विश्वास और भारतीय परंपराओं को भी बेहद अनोखे अंदाज में पेश किया.

By: Shristi S | Published: May 16, 2026 6:43:59 PM IST

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आरती खेतरपाल के डिजाइनर सुनहरे लहंगे की खासियत - Photo Gallery
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आरती खेतरपाल के डिजाइनर सुनहरे लहंगे की खासियत

2026 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में, आरती एक शानदार, खास तौर पर डिज़ाइन किए गए सुनहरे लहंगे में नजर आईं. इस लहंगे की सबसे खास बात थी इसकी बारीक कारीगरी, जिसमें वृंदावन और विभिन्न धार्मिक प्रतीकों की खूबसूरत नक्काशी की गई थी. यह पहनावा मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की दुनिया की एक जीवंत झलक पेश कर रहा था. रेड कार्पेट पर, पारंपरिक भारतीय सौंदर्य और आध्यात्मिकता का यह मेल देखने वालों को सचमुच अनोखा और सबसे अलग लगा.

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आरती खेतरपाल ने गले में तुलसी कंठी माला पहनी थी

आरती ने अपने लुक को सिर्फ अपने पहनावे तक ही सीमित नहीं रखा. उन्होंने अपने गले में तुलसी कंठी माला पहनी थी, जो वैष्णव परंपरा का एक अभिन्न अंग है. इसके अलावा, उनके हाथ में भगवद गीता की एक छोटी प्रति भी देखी गई. यही नहीं, उन्होंने नाम जप (मंत्र जाप) के लिए इस्तेमाल होने वाली एक छोटी थैली भी साथ रखी थी, जिस पर 'राम' नाम साफ-साफ लिखा हुआ था.

आरती खेतरपाल ने पहना पोल्की गहना - Photo Gallery
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आरती खेतरपाल ने पहना पोल्की गहना

आरती ने अपने पारंपरिक पहनावे को पोल्की गहनों के साथ पूरा किया. उन्होंने एक भारी पोल्की हार, मैचिंग झुमके और एक खूबसूरत कंगन पहना था. अपनी लाल लिपस्टिक और खुले बालों के साथ, उनका पूरा लुक किसी राजसी रानी जैसा लग रहा था.

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आरती खेतरपाल का करियर

आरती खेतरपाल को सबसे पहले 2018 में मीका सिंह के गाने "समां" से पहचान मिली थी. इसके बाद, ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कहते हुए, उन्होंने अपना ध्यान आध्यात्मिक भक्ति की ओर मोड़ लिया. तब से, उन्होंने 3,000 से ज़्यादा भजन कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी है. वृंदावन में रहते हुए, आरती ने न सिर्फ खुद को एक जानी-मानी सोशल मीडिया हस्ती के तौर पर स्थापित किया है, बल्कि फैशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी एक जाना-पहचाना नाम बन गई हैं.

कान्स पोस्ट पर आरती खेतरपाल का दिल छू लेने वाला कैप्शन - Photo Gallery
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कान्स पोस्ट पर आरती खेतरपाल का दिल छू लेने वाला कैप्शन

कान्स के इस अनोखे लुक की तस्वीरें शेयर करते हुए, आरती ने एक लंबा और दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा. उन्होंने बताया कि कान्स के इतिहास में पहली बार, उन्होंने रेड कार्पेट पर गर्व के साथ 'सनातन धर्म' का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने इस पल को भगवान कृष्ण, वैष्णव परंपरा और अपने गुरुओं और संतों को समर्पित किया. उनके पोस्ट में आध्यात्मिकता की गहरी भावना साफ झलक रही थी.

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कान्स पोस्ट में आरती खेतरपाल ने वेद व्यास का आभार व्यक्त किया

अपने पोस्ट में, आरती ने वेद व्यास का भी ज़िक्र किया और भगवद गीता लिखने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया. इसके अलावा, उन्होंने उन पब्लिशिंग हाउसों और भारतीय डिज़ाइनरों की भी तारीफ़ की, जो दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विरासत को दिखाने के लिए समर्पित हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि फ़ैशन सिर्फ़ ग्लैमर के बारे में नहीं है; बल्कि, यह किसी की पहचान और मान्यताओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है.

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सोशल मीडिया पर लोग उनके स्टाइल को "फैशन और भक्ति का एक अनोखा मेल" बता रहे हैं. कई फ़ैशन पेजों और फ़ैन क्लबों ने इस खास लुक को कान्स में सबसे ज़्यादा चर्चित भारतीय पहनावे में से एक बताया है. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, वह अक्सर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वैदिक परंपराओं से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके फ़ॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहां उनके फ़ॉलोअर्स उनके पारंपरिक भारतीय अंदाज़ की बहुत तारीफ करते हैं.

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Aarti KhetarpalBhagavad GitaCannes 2026
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