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मां का सपना, लाल जोड़ा और टेंपल ज्वेलरी… ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती चुनी; आंचल सिंह का ब्राइडल लुक जीत लेगा दिल

Aanchal Singh Bridal Look: एक्ट्रेस आंचल सिंह इन्वेस्टर मोहित चावला  के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी है. इस दौरान उन्होंने क्लासिक लाल लहंगा, पारंपरिक ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप के साथ ऐसा टाइमलेस लुक चुना, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि इस लुक से उन्होंने अपनी मां का सालों पुराना सपना पूरा किया है. ऐसे में चलिए देखें आंचल सिंह के खूबसूरत ब्राइडल लुक की खास झलकियां.


By: Shristi S | Published: July 21, 2026 5:29:34 PM IST

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लाल जोड़े में एक्ट्रेस आंचल सिंह दिखीं बेहद खूबसूरत - Photo Gallery
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लाल जोड़े में एक्ट्रेस आंचल सिंह दिखीं बेहद खूबसूरत

आंचल सिंह ने अपनी शादी के लिए रिच और क्लासिक रेड कलर का लहंगा चुना. उनका यह ब्राइडल लुक सादगी, शाही अंदाज और पारंपरिक खूबसूरती का बेहतरीन मेल नजर आया.

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आंचल सिंह ने बताया मां के सपने से जुड़ा था ब्राइडल लुक

आंचल सिंह ने बताया कि उनकी मां हमेशा उन्हें लाल रंग के जोड़े में देखना चाहती थीं. यही वजह है कि उन्होंने अपनी शादी के लिए उसी क्लासिक लाल रंग को चुना, जो उनके दिल के बेहद करीब था.

आंचल सिंह के लहंगे को बनाने में लगी घंटों की मेहनत - Photo Gallery
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आंचल सिंह के लहंगे को बनाने में लगी घंटों की मेहनत

एक्ट्रेस आचंल सिंह ने अपने ब्राइडल आउटफिट को खास बनाने के लिए कई बदलाव किए. एम्ब्रॉयडरी के रंगों से लेकर बॉर्डर, मोटिफ और दुपट्टे तक हर छोटी-बड़ी डिटेल पर खास ध्यान दिया गया.

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आंचल सिंह के टेंपल ज्वेलरी ने बढ़ाई खूबसूरती

आंचल ने अपने ब्राइडल लुक के साथ पारंपरिक टेंपल ज्वेलरी पहनी, जिसने उनके पूरे लुक में रॉयल और क्लासिक टच जोड़ दिया. गोल्ड ज्वेलरी ने उनके अंदाज को और भी खास बना दिया.

स्लीक बन और फूलों ने लुक को बनाया परफेक्ट - Photo Gallery
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स्लीक बन और फूलों ने लुक को बनाया परफेक्ट

एक्ट्रेस आंचल सिंह ने अपने बालों को स्लीक बन में स्टाइल किया और ताजे फूलों से सजाया. छोटी बिंदी और हल्के मेकअप ने उनके लुक को एलिगेंट और टाइमलेस बनाया.

आंचल सिंह ने ट्रेंड नहीं, बल्कि टाइमलेस अंदाज चुना - Photo Gallery
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आंचल सिंह ने ट्रेंड नहीं, बल्कि टाइमलेस अंदाज चुना

एक्ट्रेस आंचल सिंह का कहना है कि वह ऐसा ब्राइडल लुक चाहती थीं जो सिर्फ एक सीजन के लिए ट्रेंड न बने, बल्कि सालों बाद भी उतना ही खूबसूरत और यादगार लगे.

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आंचल सिंह और मोहित चावला ने मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सादगी भरे अंदाज में शादी की. अब यह कपल यूरोप में अपने रोमांटिक हनीमून के लिए रवाना होने वाला है.

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Aanchal Singhbridal look
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