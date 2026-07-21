मां का सपना, लाल जोड़ा और टेंपल ज्वेलरी… ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती चुनी; आंचल सिंह का ब्राइडल लुक जीत लेगा दिल

Aanchal Singh Bridal Look: एक्ट्रेस आंचल सिंह इन्वेस्टर मोहित चावला के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी है. इस दौरान उन्होंने क्लासिक लाल लहंगा, पारंपरिक ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप के साथ ऐसा टाइमलेस लुक चुना, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि इस लुक से उन्होंने अपनी मां का सालों पुराना सपना पूरा किया है. ऐसे में चलिए देखें आंचल सिंह के खूबसूरत ब्राइडल लुक की खास झलकियां.