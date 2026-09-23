प्रॉड्यूसर पर लट्टू हो रही थी 3-4 लड़कियां, सोते जरूर लेकिन काम… इंडस्ट्री की डार्क साइड पर एक्ट्रेस का खुलासा

Aanchal Khurana on Casting Couch: टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने इंडस्ट्री में होने वाले कास्टिंग काउच को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद इसका सामना नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे मामले अपनी आंखों से देखे हैं. Telly Masala के इंटरव्यू के दौरान आंचल ने बताया कि उनकी बेबाक और दबंग पर्सनैलिटी के कारण किसी ने उन्हें सीधे तौर पर इस तरह का प्रस्ताव देने की हिम्मत नहीं की.