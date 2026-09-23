प्रॉड्यूसर पर लट्टू हो रही थी 3-4 लड़कियां, सोते जरूर लेकिन काम… इंडस्ट्री की डार्क साइड पर एक्ट्रेस का खुलासा
Aanchal Khurana on Casting Couch: टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने इंडस्ट्री में होने वाले कास्टिंग काउच को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद इसका सामना नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे मामले अपनी आंखों से देखे हैं. Telly Masala के इंटरव्यू के दौरान आंचल ने बताया कि उनकी बेबाक और दबंग पर्सनैलिटी के कारण किसी ने उन्हें सीधे तौर पर इस तरह का प्रस्ताव देने की हिम्मत नहीं की.
पार्टियों में जाने से हमेशा बचती हैं आंचल खुराना
आंचल ने बताया कि उन्हें अक्सर समझ आ जाता है कि सामने वाला किस इरादे से बात कर रहा है. ऐसे मामलों में वह बातचीत को आगे नहीं बढ़ातीं. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वह हाउस पार्टियों में जाने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां कई बार प्रोफेशनल और पर्सनल सीमाएं स्पष्ट नहीं रहतीं.
पार्टी में जो देखा, उससे हैरान रह गईं थी आंचल खुराना
आंचल ने टेली मसाला से इंटरव्यू में बताया कि पार्टी में एक प्रोड्यूसर के आसपस तीन-चार लड़कियां बिल्कूल लट्टू हो रही थीं. जिसके बाद उस प्रोड्यूसर की बात सुनकर आंचल बिल्कूल दंग रह गई. इसी दौरान प्रोड्यूसर ने साइड से कहा कि इनको क्या लगता है ये लड़कियां मेरे साथ सोएगी और मैं, इन्हें काम दे दूंगा. इससे मुझे इंडस्ट्री की एक अलग मानसिकता का अंदाजा हुआ.
जब प्रोड्यूसर ने कहां था कि इनसे ज्यादा सस्ती मुझे रशियन पड़ेगी- आंचल खुराना
आंचल के मुताबिक, प्रोड्यूसर ने कहा था कि इन लड़कियों के साथ मैं सोउंगा जरूर, लेकिन काम नहीं दूंगा, इनसे ज्यादा सस्ती तो मुझे रशियन पड़ेगी. इन लड़कियों को लेकर मैं अपना शो क्यों खराब करूंगा.
मुझे बिकिनी पहनने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन...- आंचल खुराना
आंचल ने साफ किया कि वह अलग-अलग तरह के किरदार निभाने के लिए तैयार हैं. उन्हें बिकिनी पहनने से भी परेशानी नहीं है, लेकिन किसी सीन की शूटिंग का माहौल उनके लिए महत्वपूर्ण है.
किसिंग सीन वाले ऑफर पर क्या बोलीं आंचल खुराना?
आंचल ने बताया कि उन्हें एक वेब शो का ऑफर मिला था, जिसमें किसिंग सीन शामिल था. उन्होंने टीम के सदस्य से कहा कि पहले प्रोड्यूसर से सीन की पूरी डिटेल पूछकर बताई जाए. जिसमें प्रोड्यूसर बकायता कहता है कि अबे किस क्या उसे किस समझ नहीं आता, गालों वाला किस नहीं बिल्कुल लिपलॉक वाले किस की बात हो रही है.
आवाज सुनते ही आंचल खुराना ने लगाया ऑफर पर ब्रेक
आंचल के मुताबिक, प्रोड्यूसर के वॉइस नोट में जिस तरह से सीन को समझाया गया, उससे वह असहज हो गईं. उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि कैरेक्टर और कहानी से ज़्यादा सीन को बेचने पर ज़ोर दिया गया. इस अनुभव के बाद, उन्होंने प्रोजेक्ट से हटने का फैसला किया. आंचल का कहना है कि रोल चुनते समय स्क्रिप्ट, कैरेक्टर और शूटिंग का माहौल, सभी मायने रखते हैं.