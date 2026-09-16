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एक सुअर की तरह, गंध में… पर्दे पर ग्लैमरस पर हकीकत में 1 BHK में ऐसी जिंदगी गुजार रही एक्ट्रेस; मुंबई की आशियाने की खोली पोल-पट्टी

Aanchal Khurana Mumbai Home: बड़े अच्छे लगते हैं 2 और सपने सुहाने लड़कपन के फेम आंचल खुराना के मुंबई में 1 BHK का किराया सुनकर ही होश उड़ जाएंगे, लेकिन एक्ट्रेस के घर की कहानी सिर्फ किरए तक सीमित नहीं है. उन्होंने अपना घर दिखाते हुए मुंबई की महंगी जिंदगी की ऐसी तस्तवीर दिखाई, जिसने फैन्स को सोचने पर मजबूर कर दिया. 


By: Shristi S | Published: September 16, 2026 12:00:03 AM IST

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1 BHK के लिए आंचल खुराना हर महीने देती है 70 हजार रुपये - Photo Gallery
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1 BHK के लिए आंचल खुराना हर महीने देती है 70 हजार रुपये

आंचल खुराना ने अपने व्लॉग में बताया कि वह मुंबई के 1BHK फ्लैट के लिए हर महीने करीब 70 हजार रुपये किराया देती हैं. इसके बावजूद घर के साथ कोई बड़ा लग्जरी सेटअप या खास सुविधाएं नहीं हैं.

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आंचल खुराना की खिड़की से दिखता है ऐसा नजारा

आंचल खुराना के मुताबिक, उनके घर से कोई शानदार सी-व्यू या बड़ा गार्डन नजर नहीं आता. खिड़की से दूर तक चॉल और झुग्गी-बस्ती का इलाका दिखाई देता है. यही मुंबई की महंगी रियलिटी है, ऐसा उन्होंने अपने अंदाज में बताया.

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होम टूर के दौरान आंचल ने अपनी रसोई भी दिखाई. जगह कम होने की वजह से सामान को काफी सोच-समझकर रखना पड़ता है. यहां तक कि वॉशिंग मशीन के लिए भी रसोई में ही जगह बनाई गई है.

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आंचल खुराना को टीवी इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है. लेकिन उन्होंने बताया कि इतने साल काम करने के बावजूद वह मुंबई में अपना घर नहीं बना पाई हैं. मैं गंध में रहती हूं Guys, एक सुअर की तरह, बदबू में पड़ी रहती हूं. मेरे घर में इतनी खिड़कियां हैं, पूछो मत. उनके इस खुलासे ने इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे की एक अलग तस्वीर सामने रख दी.

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कपड़े, बैग और पूजा के लिए आंचल खुराना का एक ही कमरा

एक्ट्रेस ने घर का एक छोटा कमरा भी दिखाया, जहां उनके कपड़े और डिजाइनर बैग रखे हैं. इसी जगह वह पूजा-पाठ भी करती हैं. यानी सीमित जगह में ही घर की कई जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं.

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स्क्रीन पर सितारों की जिंदगी जितनी चमकदार नजर आती है, असल जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती. आंचल के होम टूर ने मुंबई के महंगे किराए और कलाकारों की निजी जिंदगी से जुड़े कई सवाल सामने ला दिए हैं. उनका घर देखकर फैन्स को इंडस्ट्री की एक ऐसी सच्चाई दिखाई दी, जो आमतौर पर कैमरे से दूर रहती है.

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