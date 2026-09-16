एक सुअर की तरह, गंध में… पर्दे पर ग्लैमरस पर हकीकत में 1 BHK में ऐसी जिंदगी गुजार रही एक्ट्रेस; मुंबई की आशियाने की खोली पोल-पट्टी

14 साल इंडस्ट्री में, फिर भी अपना घर नहीं- आंचल खुराना

आंचल खुराना को टीवी इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है. लेकिन उन्होंने बताया कि इतने साल काम करने के बावजूद वह मुंबई में अपना घर नहीं बना पाई हैं. मैं गंध में रहती हूं Guys, एक सुअर की तरह, बदबू में पड़ी रहती हूं. मेरे घर में इतनी खिड़कियां हैं, पूछो मत. उनके इस खुलासे ने इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे की एक अलग तस्वीर सामने रख दी.