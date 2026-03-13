  • Home>
  • Gallery»
  • कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़

Aamir Khan Unknown Facts : आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. इसके पीछे का कारण है कि वह हर किरदार को शिद्दत और परफेक्शन के साथ करते हैं. इसी कारण वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट नाम से मशहूर हो गए. अपने आपको वह हमेशा एक परफेक्ट आदमी की तरह पेश करते हैं. लेकिन, आज हम आपको आमिर खान की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने राज बताने जा रहे हैं. जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा. 


By: Preeti Rajput | Published: March 13, 2026 5:04:01 PM IST

Follow us on
Google News
कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
1/11

लॉन टेनिस में दिलचस्पी

आमिर खान को अपने स्कूल के दिनों में लॉन टेनिस में दिलचस्पी थी. वह काफी अच्छे खिलाड़ी भी थे. उन्होंने राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में लॉन टेनिस में अपने स्कूल भी प्रतिनिधित्व किया था.

You Might Be Interested In
कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
2/11

मूक फिल्म का निर्माण

16 साल की उम्र में आमिर ने अपने दोस्त आदित्य भट्टाचार्य के साथ 'पैरानोइया' नामक एक मूक प्रायोगिक फिल्म भी बनाई थी.

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
3/11

पिता के खिलाफ जाकर बने एक्टर

आमिर खान एक बार अवन्तर नामक एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए. जहां उन्होंने करीब 2 साल मंच के पीछे का काम संभाला. फिर उन्होंने पिता के खिलाफ जाकर एक्टर बनने का फैसला किया.

You Might Be Interested In
कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
4/11

फिल्म होली में किया काम

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्रों द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में आमिर खान ने काम किया था. जिसके कारण आमिर को केतन मेहता के साथ अपनी पहली फीचर फिल्म करने के लिए मौका मिला.

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
5/11

एक्स वाइफ ने मारा तमाचा

आमिर की एक्स वाइफ के डिलीवरी के समय के उन्होंने अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखकर वाइफ को कहा कि ऐसा करों. लेकिन रीना दर्द में इतना तड़प रही थी, कि उन्होंने एक्टर को जोरदार तमाचा मार दिया.

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
6/11

खुद के बच्चे नहीं देते भाव

आमिर ने बताया कि जब टाइगर श्रॉफ को फिल्मों में आना था, तो जैकी ने बेटे को मेंटर करने के लिए मुझे बुलाया. उन्होंने बताया कि उनके पास कई लोग आते हैं. लेकिन जब मैं मेरे बच्चों को सलाह देता हूं, वह वो नहीं सुनते नहीं है.

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
7/11

आमिर की पहली फीचर फिल्म

बता दें कि, होली आमिर की पहली फीचर फिल्म थी. क्रेडिट्स में उन्हें आमिर हुसैन खान के नाम से संबोधित किया गया था.

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
8/11

आमिर खान की पहली शादी

आमिर की मुलाकात रीना दत्ता से 1984 में हुई थी. आमिर की पहली बड़ी हिट फिल्म 'कयामत से कयामत तक' के एक सीन में रीना दत्ता ने भी काम किया था.

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
9/11

आमिर खान और जूही चावला की दोस्ती

आमिर खान और जूही चावला की दोस्ती फिल्म 'क्यूएससीटी' (1988) के सेट पर हुई. लेकिन साल 1997 में फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती में दरार आ गई. दरअसल, आमिर ने जूही के साथ एक शरारत की थी, जिससे वह नाराज हो गईं. तब से लेकर आज तक दोनों एक साथ नजर नहीं आए.

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
10/11

1990 में बदला नजरिया

आमिर हमेशा से अवॉर्ड शो के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्हें 1990 में फिल्म 'घायल' के लिए सनी देओल से बेस्ट अभिनेता का अवॉर्ड हारना पड़ा. अब तक उन्होंने फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए 17 बार नॉमिनेट किया जा चुका है.

You Might Be Interested In
कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
11/11

हर समय नया सीखने की कोशिश

एक बार आमिर ने बताया था कि जब उनकी पत्नी रीना दत्त डिलीवरी के दर्द से तड़प रही थीं, तो वह उनके चेहरे के दर्द वाले इमोशन्स से सीख रहे थे. जब यह बात उन्होंने रीना को बताई, तो वह हैरान रह गईं.

Tags:
aamir khanbollywood newsentertainment news
कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery
कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़ - Photo Gallery