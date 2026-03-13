कम हाईट को लेकर था कॉम्पेक्स, बीवी ने क्यों मारा था झन्नाटेदार थप्पड़, जानें आमिर खान से जुड़े 10 राज़

Aamir Khan Unknown Facts : आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. इसके पीछे का कारण है कि वह हर किरदार को शिद्दत और परफेक्शन के साथ करते हैं. इसी कारण वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट नाम से मशहूर हो गए. अपने आपको वह हमेशा एक परफेक्ट आदमी की तरह पेश करते हैं. लेकिन, आज हम आपको आमिर खान की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने राज बताने जा रहे हैं. जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा.