जब एक्टर्स बने गुरु! 5 सितारे जिन्होंने सिखाया जिंदगी का पाठ, बड़े पर्दे पर बने सबसे यादगार टीचर; आज भी नहीं भूले दर्शक
Actors Played Guru Roles: बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने शिक्षक या गुरु बन अपने शिष्यों को शिक्षा और जिंदगी का पाठ पढ़ाया. आज 29 जुलाई के दिन को गुरु पूर्णिमा के अवसर के रूप में मनाया जा रहा है. इस खास अवसर हम आपको बड़े पर्दे पर एक्टर्स द्वारा निभाए गए गुरुओं के उन किरदारों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. इस लिस्ट में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर ऋतिक रोशन तक शामिल हैं.
अमिताभ बच्चन
साल 2005 में आई फिल्म 'ब्लैक' में अमिताभ बच्चन ने मिशेल (रानी मुखर्जी) के टीचर देबराज सहाय का रोल निभाया था.
मिशेल, एक दिव्यांग लड़की है जो देख, सुन या बोल नहीं सकती. लेकिन जब टीचर देबराज उसकी ज़िंदगी में आता है, तो वह उम्मीद की एक किरण बन जाता है कि वह अपने पैशन को पूरा कर सकती है और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगती है. यह फिल्म प्यार, सीखने और एक टीचर की हिम्मत बढ़ाने वाली ताकत के बारे में है.
रानी मुखर्जी
साल 2018 में फिल्म 'हिचकी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने नैना माथुर का रोल किया था, जो टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित एक टीचर है. यह एक ऐसी कंडिशन है जिसमें आवाज या मूवमेंट कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. इसके बावजूद, वह पढ़ाने का अपना सपना कभी नहीं छोड़ती.
ऋतिक रोशन
साल 2019 में फिल्म 'सुपर 30' में ऋतिक रोशन ने बिहार के एक मैथ्स टीचर आनंद कुमार का रोल किया था. यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी.
शाहरुख खान
फिल्म 'चक दे इंडिया' में शाहरुख खान ने कबीर खान का किरदार निभाया है, जो हॉकी के एक रिटायर्ड खिलाड़ी हैं और जिन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया जाता है. अपनी निजी जिंदगी में अपमान झेलने के बाद, वह एक ऐसी टीम को कोचिंग देने की जिम्मेदारी लेते हैं जिसे हर कोई कमजोर समझता है.
बोमन ईरानी
आमिर खान अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' में बोमन ईरानी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल डॉ. वीरू सहस्रबुद्धे का किरदार निभाया था, जिन्हें लोग वायरस भी कहते थे. फिल्म में वायरस के किरदार को आमिर खान, शरमन जोशी, आर माधवन का किरदार खूब परेशान करता है, क्योंकि वायरस उनका प्रोफेसर रहता है. हालांकि, बाद में वह सख्त से नरम स्वभाव को हो जाता है.