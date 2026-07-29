जब एक्टर्स बने गुरु! 5 सितारे जिन्होंने सिखाया जिंदगी का पाठ, बड़े पर्दे पर बने सबसे यादगार टीचर; आज भी नहीं भूले दर्शक

Actors Played Guru Roles: बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने शिक्षक या गुरु बन अपने शिष्यों को शिक्षा और जिंदगी का पाठ पढ़ाया. आज 29 जुलाई के दिन को गुरु पूर्णिमा के अवसर के रूप में मनाया जा रहा है. इस खास अवसर हम आपको बड़े पर्दे पर एक्टर्स द्वारा निभाए गए गुरुओं के उन किरदारों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. इस लिस्ट में आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर ऋतिक रोशन तक शामिल हैं.