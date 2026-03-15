12 दिन तक नहीं नहाया था ये एक्टर; खुद किया था खुलासा; सुन आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

Aamir Khan: बॉलीवुड से जुड़े फिल्मी किस्से सुनने में लोगों को अक्सर मजा आता है. आज हम आपको बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाने जा रहे हैं. दरअसल, यह किस्सा आमिर खान की फिल्म गुलाम का है. जैसा की हर किसी को पता है कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि वह अपने हर किरदार को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. वह किरदार को परफेक्ट करने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं.