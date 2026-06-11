Aamir Khan Relationships: दो तलाक के बाद फिर बसने जा रहा है आमिर खान का घर, जानिए किन-किन हसिनाओं ने एक्टर के दिल पर किया राज

आमिर खान की पहली पत्नी कौन थीं?

आमिर खान की पहली पत्नी Reena Dutta थीं, जिनसे उनकी शादी 1986 में हुई और 2002 में तलाक हो गया. दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे. दोनों खिड़की से घंटों एक-दूसरे को देखा करते थे. आमिर ने पहले प्रपोज किया, पर रीना ने मना कर दिया. आमिर के उम्मीद छोड़ने के बाद रीना खुद उनके पास आईं और बताया कि वो भी प्यार करती हैं. दोनों ने अप्रैल 1986 में घरवालों से छुपकर शादी कर ली.