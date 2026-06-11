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Aamir Khan Relationships: दो तलाक के बाद फिर बसने जा रहा है आमिर खान का घर, जानिए किन-किन हसिनाओं ने एक्टर के दिल पर किया राज

Aamir Khan Relationships: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी कर सकते हैं. आमिर पहले रीना दत्ता और किरण राव से शादी कर चुके हैं. ऐसे में गौरी स्प्रैट कौन हैं, आमिर से उनकी मुलाकात कैसे हुई और अभिनेता के अब तक कितने रिश्ते रहे हैं, आइए जानते हैं.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 11, 2026 4:28:11 PM IST

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Gauri Spratt बनने जा रही हैं आमिर की तीसरी पत्नी

बॉलीवुड एक्टर Aamir Khan ने 2025 में अपने जन्मदिन पर गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों 5 जुलाई को निजी समारोह में शादी कर सकते हैं. गौरी बेंगलुरु की रहने वाली हैं और फैशन, ब्यूटी व वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं.

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कौन हैं गौरी स्प्रैट?

गौरी स्प्रैट ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर में काम कर चुकी हैं. वो पहले बेंगलुरु की एक सैलून चेन से जुड़ी थीं और बाद में आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी के साथ भी काम करने लगीं.

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गौरी स्प्रैट की पहली शादी और बेटा

गौरी तलाकशुदा हैं. उनकी पहली शादी के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. हालांकि, उनका एक बेटा है जिसका नाम क्विन बताया जाता है. आमिर खान ने बताया था कि वो गौरी को करीब 25 साल से जानते हैं. दोनों का संपर्क बीच में टूट गया था, लेकिन बाद में आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए दोबारा मुलाकात हुई. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता आगे बढ़ा.

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आमिर खान की पहली पत्नी कौन थीं?

आमिर खान की पहली पत्नी Reena Dutta थीं, जिनसे उनकी शादी 1986 में हुई और 2002 में तलाक हो गया. दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे. दोनों खिड़की से घंटों एक-दूसरे को देखा करते थे. आमिर ने पहले प्रपोज किया, पर रीना ने मना कर दिया. आमिर के उम्मीद छोड़ने के बाद रीना खुद उनके पास आईं और बताया कि वो भी प्यार करती हैं. दोनों ने अप्रैल 1986 में घरवालों से छुपकर शादी कर ली.

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आमिर खान की दूसरी पत्नी कौन थीं?

इसके बाद उन्होंने 2005 में Kiran Rao से शादी की, लेकिन 2021 में दोनों अलग हो गए. तलाक के बाद भी आमिर का दोनों पूर्व पत्नियों के साथ अच्छा रिश्ता बना हुआ है. आमिर और किरण की पहली मुलाकात 2001 में लगान के सेट पर हुई, जहां किरण असिस्टेंट डायरेक्टर थीं. 2004 में स्वदेस की शूटिंग के दौरान दोबारा मिले और प्यार हो गया. फिर 2005 में दोनों ने शादी कर ली.

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आमिर खान के कितने रिश्ते रहे हैं?

सार्वजनिक रूप से आमिर खान के तीन मेन रिश्ते चर्चा में रहे हैं, जिसमें रीना दत्ता (पहली पत्नी), किरण राव (दूसरी पत्नी) और गौरी स्प्रैट (वर्तमान पार्टनर और संभावित तीसरी पत्नी हो सकती है.).

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