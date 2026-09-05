आमिर – ऋतिक से लेकर रानी मुखर्जी तक, 6 एक्टर्स जिन्होंने बड़े पर्दे पर निभाई टीचर की भूमिका, देखें लिस्ट

आमिर – ऋतिक से लेकर रानी मुखर्जी तक, 6 एक्टर्स जिन्होंने बड़े पर्दे पर निभाई टीचर की भूमिका, देखें लिस्ट
Teacher’s Day Special: 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन सभी छात्र अपने गुरुओं के प्रति विशेष आभार प्रकट करते हैं. फिल्मी दुनिया में ऐसे कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने शिक्षक की भूमिका निभाकर लोगों का दिल जीतने का काम किया है. इस लिस्ट में आमिर खान, ऋतिक रोशन से लेकर रानी मुखर्जी तक शामिल हैं. आइए जानते हैं उनके किरदार के बारे में.
सुष्मिता सेन
फिल्म 'मैं हूं ना' में सुष्मिता सेन ने केमिस्ट्री टीचर मिस चांदनी का किरदार निभाया था. मिस चांदनी को क्लास में देखते ही मेजर राम (शाहरुख खान) को प्रेम हो जाता है. एक्ट्रेस ने फिल्म में शिक्षिका के किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया था, जिसकी खूब तारीफ हुई थी.
शाहरुख खान
फिल्म 'चक दे! इंडिया' में शाहरुख खान कबीर खान का किरदार निभाते हैं, जो एक सेवानिवृत्त हॉकी खिलाड़ी हैं और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए जाते हैं. निजी जीवन में अपमान झेलने के बाद, वे उस टीम को कोचिंग देने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं जिसे हर कोई कम आंकता है. लकिन कबीर खान की ट्रेनिंग और टीम के खिलाड़ियों में सामंजस्य पैदा करने के कारण उनकी टीम इंडिया हॉकी का खिताब जीत जाती है.
रानी मुखर्जी
रानी मुखर्जी ने नैना माथुर का किरदार निभाया है, जो टॉरेट सिंड्रोम से ग्रसित हैं. जिस वजह से वह छात्रों को पढ़ाते समय बीच-बीच में अटक जाती हैं और छात्र उनका मजाक उड़ाते हैं.
ऋतिक रोशन
फिल्म में ऋतिक रोशन ने बिहार के जाने-माने गणित विषय के टीचर शिक्षक आनंद कुमार का किरदार निभाया है. आनंद कुमापृर एक उत्कृष्ट छात्र थे जिन्होंने गरीब छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए अपने उज्ज्वल भविष्य को त्याग दिया. उन्होंने हर साल 30 वंचित बच्चों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया. उनका अभिनय भावपूर्ण था और फिल्म सभी के लिए शिक्षा के महत्व का सशक्त संदेश देती है. फिल्म में ऋतिक रोशन ने अच्छी भूमिका निभाई थी.
आमिर खान
आमिर खान ने 'तारे ज़मीन पर' में राम शंकर निकुंभ का किरदार निभाया है, जो एक कला शिक्षक हैं और बच्चों को अलग नज़रिए से देखते हैं. फिल्म ईशान नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो डिस्लेक्सिया (एक प्रकार की सीखने की अक्षमता) के कारण स्कूल में पिछड़ रहा है. राम शंकर निकुंभ कला के माध्यम से ईशान को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लाते हैं. इस फिल्म में आमिर खान की भूमिका के लिए उनकी तारीफ होती है.
अमिताभ बच्चन
फिल्म 'ब्लैक' में अमिताभ बच्चन ने मिशेल के शिक्षक देबराज सहाय का किरदार निभाया है. देबराज अपने सख्त लेकिन संवेदनशील तरीकों से बहरी और अंधी मिशेल को बोलना और सीखना सिखाते हैं. फिल्म शिक्षक की प्रेरणा, शिक्षा और भावनात्मक जुड़ाव की ताकत को खूबसूरती से दिखाती है. अमिताभ बच्चन का अभिनय बेहद प्रभावशाली रहा.