आमिर – ऋतिक से लेकर रानी मुखर्जी तक, 6 एक्टर्स जिन्होंने बड़े पर्दे पर निभाई टीचर की भूमिका, देखें लिस्ट

आमिर खान

आमिर खान ने 'तारे ज़मीन पर' में राम शंकर निकुंभ का किरदार निभाया है, जो एक कला शिक्षक हैं और बच्चों को अलग नज़रिए से देखते हैं. फिल्म ईशान नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो डिस्लेक्सिया (एक प्रकार की सीखने की अक्षमता) के कारण स्कूल में पिछड़ रहा है. राम शंकर निकुंभ कला के माध्यम से ईशान को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लाते हैं. इस फिल्म में आमिर खान की भूमिका के लिए उनकी तारीफ होती है.