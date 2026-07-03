Aamir Khan gf list: आमिर खान ने कई लड़कियों के साथ की रासलीला! दो को बनाया बीवी और 5…, देखें ‘खानसाहब’ की डेटिंग हिस्ट्री

Aamir Khan gf list: फाइनली वो दिन आने वाला है जब आमिर की जिंदगी में एक महिला आ जाएगी. जी हाँ! एक्टर आमिर खान हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्ख़ियों में घिरे हुए हैं. दरअसल, उन्होंने अपनी 25 साल पुरानी दोस्त गौरी के साथ शादी करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उनकी शादी ठीक दो दिन बाद यानी 5 जुलाई को होने वाली है. आमिर ने कहा, “गौरी और मैं 25 साल से दोस्त हैं. हम अब साथ हैं. हम एक-दूसरे को लेकर सीरियस हैं और कमिटेड हैं. हम डेढ़ साल से साथ हैं. लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि गौरी से पहले आमिर की जिंदगी में कितनी लड़कियां आ चुकी हैं.