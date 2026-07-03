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Aamir Khan gf list: आमिर खान ने कई लड़कियों के साथ की रासलीला! दो को बनाया बीवी और 5…, देखें ‘खानसाहब’ की डेटिंग हिस्ट्री

Aamir Khan gf list: फाइनली वो दिन आने वाला है जब आमिर की जिंदगी में एक महिला आ जाएगी. जी हाँ! एक्टर आमिर खान हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्ख़ियों में घिरे हुए हैं. दरअसल, उन्होंने अपनी 25 साल पुरानी दोस्त गौरी के साथ शादी करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उनकी शादी ठीक दो दिन बाद यानी 5 जुलाई को होने वाली है. आमिर ने कहा, “गौरी और मैं 25 साल से दोस्त हैं. हम अब साथ हैं. हम एक-दूसरे को लेकर सीरियस हैं और कमिटेड हैं. हम डेढ़ साल से साथ हैं. लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि गौरी से पहले आमिर की जिंदगी में कितनी लड़कियां आ चुकी हैं. 


By: Heena Khan | Published: July 3, 2026 8:13:55 AM IST

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आमिर खान की पहली पत्नी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमिर खान ने दो बार शादी की है. उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी; इस शादी से उनके दो बच्चे हैं - इरा और जुनैद खान. यह शादी 15 साल तक चली.

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दूसरी पत्नी

वहीं फिर इसके बाद उन्होंने किरण राव  को अपना हमसफ़र बनाया और शादी की. यह शादी भी 15 साल तक चली और उनका एक बेटा है जिसका नाम आज़ाद है.

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ममता कुलकर्णी के साथ भी जुड़ा नाम

इसके अलावा, आमिर खान का नाम एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के साथ भी जुड़ा था. खबरों के मुताबिक, उनका अफेयर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि उस समय आमिर शादीशुदा थे.

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पूजा भट्ट और आमिर

इतना ही नहीं, आमिर का नाम एक्ट्रेस पूजा भट्ट के साथ भी जुड़ा था, उस समय भी आमिर शादीशुदा थे. लेकिन इस जोड़े ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. ऑन स्क्रीन भी इस जोड़े को खूब पसंद किया जाता था.

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विदश महिला के साथ भी जुड़ चुका नाम

साथ ही, आमिर का नाम ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइन्स के साथ भी जुड़ा. जेसिका के साथ उनके कथित अफेयर ने काफी विवाद खड़ा कर दिया था, क्योंकि जेसिका का दावा था कि आमिर खान उनके बच्चे के पिता हैं.

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रेचल शेली

आमिर खान का नाम रेचल शेली के साथ भी जुड़ा था, जिनके साथ उन्होंने फिल्म लगान में काम किया था, हालांकि वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला.

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फातिमा सना शेख से अफेयर?

इसके अलावा, आमिर खान और एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के बीच कथित अफेयर की भी काफी चर्चा रही. फातिमा आमिर से 26 साल छोटी हैं; दोनों ने फिल्म दंगल में साथ काम किया था, जिसमें उन्होंने उनकी बेटी का रोल निभाया था. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इस मामले पर कभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया.

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