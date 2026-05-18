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Aam khane ka sahi tarika: क्या है आम खाने का सही तरीका? ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानें एक्सपर्ट की राय

Aam khane ka sahi tarika: गर्मी में आम सबसे लोकप्रिय फल होता है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है. आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार गलत तरीके से आम खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि सही तरीके से खाने पर यह शरीर को ऊर्जा और पोषण दोनों देता है.


By: Ranjana Sharma | Published: May 18, 2026 4:01:07 PM IST

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फलों का राजा आम – स्वाद के साथ सेहत भी जरूरी

गर्मी का मौसम आते ही बाजार में रसीले और मीठे आमों की भरमार दिखाई देने लगती है. आम को “फलों का राजा” कहा जाता है और यह लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद होता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आम खाने का सही तरीका क्या है. गलत तरीके से आम खाने पर पेट दर्द, एसिडिटी, ब्लोटिंग और शरीर में गर्मी बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि आम को सही तरीके से खाया जाए ताकि स्वाद और सेहत दोनों का फायदा मिले.

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फ्रिज से निकालकर तुरंत न खाएं आम

अक्सर लोग आम को सीधे फ्रिज से निकालकर खा लेते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है. आयुर्वेद के अनुसार आम को खाने से पहले 30 मिनट से 1 घंटे तक सामान्य तापमान पर रखना चाहिए. इससे इसकी अतिरिक्त गर्म तासीर कम होती है और शरीर पर इसका असर संतुलित रहता है. इससे आम पर मौजूद धूल और केमिकल भी कुछ हद तक कम हो जाते हैं.

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पानी में भिगोना क्यों है जरूरी?

चरक संहिता और अष्टांग हृदयम् के अनुसार आम को खाने से पहले पानी में भिगोना फायदेमंद माना जाता है. इससे आम की गर्म तासीर कम होती है और यह शरीर को ठंडक देता है. साथ ही इसमें मौजूद कुछ हानिकारक तत्व भी हट जाते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है.

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छिलके सहित आम खाना सही है या गलत?

कई लोग आम को बिना छीले खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह हर किसी के acलिए सही नहीं होता. आम के छिलके में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो एलर्जी या पेट में जलन पैदा कर सकते हैं. इसलिए बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर पाचन वाले लोगों को हमेशा आम छीलकर ही खाना चाहिए.

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आम काटने और खाने का सही तरीका

आम काटने का सबसे आसान तरीका है कि पहले गुठली के दोनों तरफ स्लाइस काटें, फिर गूदे पर जालीदार पैटर्न बनाकर छिलका पलट दें. इससे छोटे-छोटे क्यूब्स आसानी से निकल आते हैं. देसी अंदाज में आम चूसकर खाना भी फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार गुठली के पास का गूदा ज्यादा पौष्टिक होता है.

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आम खाने का सही समय क्या है?

आम को सुबह खाली पेट या रात में सोने से पहले खाना सही नहीं माना जाता. एक्सपर्ट्स के अनुसार दोपहर के भोजन के लगभग 1 घंटे बाद आम खाना सबसे बेहतर होता है. इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पाचन बेहतर रहता है. एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 1 से 2 आम ही खाने चाहिए.

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आम खाने के बाद क्या न करें?

आम खाने के तुरंत बाद पानी पीना सही नहीं माना जाता. इससे एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आम खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए. साथ ही आम को दही, करेला या बहुत मसालेदार भोजन के साथ नहीं खाना चाहिए.

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डाइट और डायबिटीज मरीजों के लिए जरूरी सावधानी

डायबिटीज मरीजों को आम सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए और खाली पेट आम खाने से बचना चाहिए. आम को शेक या मिठाइयों के रूप में लेते समय अतिरिक्त चीनी से बचना जरूरी है. बेहतर है कि आम को स्मूदी, ओटमील या दही के साथ संतुलित मात्रा में खाया जाए ताकि सेहत पर कोई असर न पड़े.

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