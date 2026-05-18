Aam khane ka sahi tarika: क्या है आम खाने का सही तरीका? ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानें एक्सपर्ट की राय

फलों का राजा आम – स्वाद के साथ सेहत भी जरूरी

गर्मी का मौसम आते ही बाजार में रसीले और मीठे आमों की भरमार दिखाई देने लगती है. आम को “फलों का राजा” कहा जाता है और यह लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद होता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आम खाने का सही तरीका क्या है. गलत तरीके से आम खाने पर पेट दर्द, एसिडिटी, ब्लोटिंग और शरीर में गर्मी बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि आम को सही तरीके से खाया जाए ताकि स्वाद और सेहत दोनों का फायदा मिले.