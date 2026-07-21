खट्टा-मीठा आलूबुखारा सेहत के लिए है किसी सुपरफूड से कम नहीं, जानिए इसके बड़े फायदे
Benefits of plums: बरसात और गर्मी के मौसम में बाजारों में मिलने वाला आलूबुखारा स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खजाना माना जाता है. खट्टे-मीठे स्वाद वाला यह फल न केवल शरीर को ताजगी देता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, पोटैशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं. कब्ज से राहत दिलाने से लेकर वजन नियंत्रित रखने और हड्डियों को मजबूत बनाने तक, आलूबुखारा कई मायनों में फायदेमंद माना जाता है. आइए जानते हैं इस फल से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में.
आलूबुखारा क्यों माना जाता है खास फल?
आलूबुखारा, जिसे अंग्रेजी में प्लम कहा जाता है, अपने खट्टे-मीठे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण बेहद लोकप्रिय फल है. इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, पोटैशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही कारण है कि इसे सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है.
कब्ज की समस्या में देता है राहत
अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो आलूबुखारा आपकी डाइट का हिस्सा बन सकता है. इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर और सोर्बिटोल पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. नियमित मात्रा में इसका सेवन पेट साफ रखने में सहायक माना जाता है.
हड्डियों को बनाता है मजबूत
आलूबुखारा में पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं. बढ़ती उम्र में हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है.
हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मददगार
आलूबुखारा में मौजूद पोटैशियम शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है. इससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव कम पड़ता है और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है.
इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर
विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर आलूबुखारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है. मौसम बदलने के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए इसे फायदेमंद माना जाता है.
वजन घटाने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प
जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए आलूबुखारा एक अच्छा स्नैक हो सकता है. इसमें फाइबर अधिक और कैलोरी अपेक्षाकृत कम होती है. यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार खाने की आदत कम हो सकती है.
शरीर को देता है एंटी-ऑक्सीडेंट सुरक्षा
आलूबुखारा में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. इससे कोशिकाओं की सुरक्षा होती है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहने में सहायता प्राप्त करता है.
एक दिन में कितना आलूबुखारा खाना चाहिए?
विशेषज्ञों के अनुसार, एक दिन में 2 से 3 मध्यम आकार के आलूबुखारे खाना पर्याप्त माना जाता है. ताजे फल के अलावा सूखा आलूबुखारा यानी प्रून्स भी खाए जा सकते हैं, जो पोषण के लिहाज से काफी फायदेमंद होते हैं.