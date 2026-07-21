खट्टा-मीठा आलूबुखारा सेहत के लिए है किसी सुपरफूड से कम नहीं, जानिए इसके बड़े फायदे

Benefits of plums: बरसात और गर्मी के मौसम में बाजारों में मिलने वाला आलूबुखारा स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खजाना माना जाता है. खट्टे-मीठे स्वाद वाला यह फल न केवल शरीर को ताजगी देता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, पोटैशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं. कब्ज से राहत दिलाने से लेकर वजन नियंत्रित रखने और हड्डियों को मजबूत बनाने तक, आलूबुखारा कई मायनों में फायदेमंद माना जाता है. आइए जानते हैं इस फल से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में.