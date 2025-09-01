Aaj Ka Rashifal: जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन व क्या होगा खास? जानें आज का राशिफल

सिंह

सिंह राशि के उच्च पद पर कार्यरत लोगों को अपने सभी अधीनस्थों के साथ अच्छा और पक्षपातरहित व्यवहार रखना है क्योंकि आप पर गलत व्यवहार करने का आरोप लग सकता है। व्यापारी वर्ग समय सीमा का ध्यान रखें यानी कि जिन कार्यों को करना जरूरी है उनके लिए आखिरी दिन का इंतजार न करें। युवा वर्ग को वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, आक्रोश में आकर बेफिजूल के लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं। पारिवारिक स्थिति आज के दिन अच्छी रहने वाली है, अपनों का साथ मिलेगा और उनके संग हंसी ठिठोली भी होगी। किसी बात की चिंता सेहत में गिरावट की वजह बन सकती है, इसलिए तनाव से खुद को दूर रखने का प्रयास करें।