  Aaj Ka Rashifal: जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन व क्या होगा खास? जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन व क्या होगा खास? जानें आज का राशिफल

ग्रहों की बदलती चाल का असर हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। आज के राशिफल में करियर, कारोबार, परिवार, सेहत और लव लाइफ जैसे तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ी सकारात्मक और नकारात्मक बातों की चर्चा की गई है। जो आपको होने वाले नुकसान से बचाने के साथ सही निर्णय लेने में भी मदद करेगा। कैसा रहेगा आप आज का दिन? जाने सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: September 1, 2025 11:21:22 IST
1/12

मेष राशि (Aries)

आज के दिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उनमें आप सफल होंगे। प्रसन्नता स्वयं आपके पास चलकर आ रही है इसलिए आज एक साथ कई शुभ समाचार प्राप्त होने की भी संभावना है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कारोबार में ग्रोथ होगी, आमदनी भी बढ़ेगी। युवा वर्ग किसी बड़ी हस्ती से प्रभावित होकर खुद में बदलाव लाने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए दिन अच्छा है, आज समय से पहले फ्री होकर घर जल्दी आ सकेगी। सेहत की बात करें तो मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलने की संभावना दिख रही है।

2/12

वृष

इस राशि के लोगों का भाग्य प्रबल है, नए काम मिलने की संभावना है, जिससे आय में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपके हिस्से के काम छीनने का प्रयास कर सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को मन मुताबिक जॉब मिलने की संभावना है। काम के साथ अपने निजी जीवन में भी सुधार लाने का प्रयास करें। यदि किसी रिश्ते में है तो पार्टनर को पर्याप्त समय दें। धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। प्रसन्न रहने के उपाय ढूंढे और योग और प्राणायाम भी नियमित करें, जिससे फिट बने रहें।

3/12

मिथुन

मिथुन राशि के लोग अपनी मैनेजमेंट व्यवस्था को दुरुस्त रखें और योग्यतानुसार कार्यों का बंटवारा करें। क्लाइंट के साथ हुई नोकझोंक को व्यापारी वर्ग को ईगो पर लेने की गलती करने से बचना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन अति उत्तम है, यदि किसी प्रतियोगिता का हिस्सा है तो सफलता मिलना तय है। घर में मान सम्मान बढ़ने के साथ सामाजिक रुतबा भी बढ़ेगा। संतान के साथ सख्त रवैया अपनाने से बचें, अन्यथा आपके और उनके बीच दूरी बढ़ सकती है। सेहत आज ठीक-ठाक लग रही है, बस आलस्य से घिरे नजर आ सकते हैं।

4/12

कर्क

कर्क- आज के दिन कर्क राशि वालों का मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। अनुचित तरीके से कार्य करने वाले सहकर्मियों के कार्य प्रणाली पर लगाम लगाते हुए नजर आ सकते है। आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है, रुका हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद युवा वर्ग के लिए बेहद जरूरी है इसलिए जरूरी काम के लिए बाहर जाने से पहले माता-पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। पारिवारिक दृष्टि से दिन ठीक रहेगा, शाम तक परिवार सहित कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। अज्ञात भय के कारण मन काम करने से भागेगा साथ ही सारा दिन सुस्ती और आलस्य भी छाया रह सकता है।

5/12

सिंह

सिंह राशि के उच्च पद पर कार्यरत लोगों को अपने सभी अधीनस्थों के साथ अच्छा और पक्षपातरहित व्यवहार रखना है क्योंकि आप पर गलत व्यवहार करने का आरोप लग सकता है। व्यापारी वर्ग समय सीमा का ध्यान रखें यानी कि जिन कार्यों को करना जरूरी है उनके लिए आखिरी दिन का इंतजार न करें। युवा वर्ग को वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, आक्रोश में आकर बेफिजूल के लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं। पारिवारिक स्थिति आज के दिन अच्छी रहने वाली है, अपनों का साथ मिलेगा और उनके संग हंसी ठिठोली भी होगी। किसी बात की चिंता सेहत में गिरावट की वजह बन सकती है, इसलिए तनाव से खुद को दूर रखने का प्रयास करें।

6/12

कन्या

कन्या राशि वाले अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर चलें अन्यथा तनाव के कारण आपके कार्यों की रिपोर्ट खराब हो सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में राहत मिलने की संभावना है। जिन लोगों का भी प्रेम प्रसंग अभी शुरू हुआ है, उनके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेगी और संबंध मजबूत होगा। आय से अधिक खर्च तैयार हो सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर घर चलाने का प्रयास करें अन्यथा आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, जिस वजह से आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

7/12

तुला

इस राशि के जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आज उनकी कार्यस्थल पर उपस्थिति जरूरी हो सकती है, संभावना है कि आपका बुलावा भी आ जाए। काम ज्यादा है तो मेहनत भी ज्यादा ही करनी पड़ेगी, इसलिए व्यापारी वर्ग अपने वर्किंग हैंड को तैयार रखें। प्रेम संबंध के मामले में अब आपको लापरवाही नहीं करनी है, यदि अपने रिश्ते को लेकर गंभीर है तो परिवार से इस विषय पर बात करें। घरेलू महिलाओं को करियर को संवारने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। सेहत के मामले में पुरानी कष्टदायक बातों को सोचकर डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं।

8/12

वृश्चिक

इस राशि के लोगों को चौकन्ना रहना है, लापरवाही के कारण कोई बड़ा अवसर हाथ से निकल सकता है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, पैसे के लेनदेन को लेकर उनकी बिजनेस पार्टनर संग कुछ बहसबाजी होने की आशंका है। युवा वर्ग को दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से बचना है, बिना मांगे किसी को सलाह भी नहीं देनी है। कुछ जरूरी कार्यों में घर की ओर से समर्थन न मिलने से अपनों के साथ ही मनमुटाव होने की आशंका है। महिलाओं को किचन के कार्य करते समय सावधानी बरतनी है, धारदार औजार का प्रयोग सावधानी के साथ करें, किसी तरह की चोट लगने की आशंका है।

9/12

धनु

धनु राशि के लोगों को काम से संबंधित नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव के कारण आप व्यापार से किनारे होकर नौकरी करने का विचार बना सकते हैं। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद से आप काफी खुश नजर आएंगे। पढ़ाई और काम दोनों एक साथ मैनेज कर रहें युवा वर्ग को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धन खर्च के योग हैं, अपनों की खुशी के आगे धन का महत्व नहीं होगा। यदि कामकाज अधिक है तो आराम भी करें क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए उचित आराम की भी जरूरत है।

10/12

मकर

मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन खट्टा मीठा रहेगा क्योंकि आज कार्यस्थल पर आत्मसम्मान के साथ समझौता करने वाली स्थिति बन सकती है। व्यापारी वर्ग की कार्य व्यवस्था गड़बड़ाने की आशंका है, कर्मचारियों का न होना या समय पर काम न होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई-बहनों पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। पारिवारिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए कुछ कठिन प्रतीत हो रहा है, परिवार के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लेने के साथ अपनों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आज आप काफी रिफ्रेश महसूस करेंगे।

11/12

कुंभ

कुंभ राशि वालों को वरिष्ठ के सानिध्य में रहकर काम करने का मौका मिलेगा, नए अनुभव प्राप्त होंगे जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। व्यापारी वर्ग आज के दिन जो भी हिसाब किताब करें उसे लिखित रूप में रखें, जिससे भविष्य में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। युवा वर्ग को बीते वक्त जो भी नकारात्मक अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन्हें केवल एक सीख की तरह याद रखना है। संतान को किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना दिख रही है, जो परिवार के माहौल को खुशनुमा करने की वजह बनेगी। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है वह पर्याप्त मात्रा में नींद ले, नींद न लेने से सिर दर्द हो सकता है।

12/12

मीन

मीन राशि वालों को आज के दिन अनावश्यक यात्रा करने से बचना है। जितना संभव हो सके कार्यस्थल से कार्य को संपन्न करें क्योंकि बेफिजूल की आवाजाही में समय बर्बाद हो सकता है। कारोबार में जो परेशानी थी, उन में राहत मिलती दिखाई दे रही है। नए और अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती कर सकते हैं, जिससे युवा वर्ग को बचने के प्रयास करने हैं। घर के बड़े बुजुर्गों ने जो भी नियम बनाए हैं उनका पालन करें, अपनी ओर से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें। दिनचर्या का नियमित रूप से पालन करें जिससे स्वास्थ्य सही बना रहे।

