Horoscope Today 31 august 2025: ग्रहों की चाल से बदलेंगे करियर और जीवन के हालात, जानें अपना भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal Sunday 31 august 2025 : ग्रहों की स्थिति में हुए बदलाव को देखते हुए आज के दिन कुछ राशि के लोगों को करियर और व्यापार तो कुछ को परिवार और सेहत जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर नए परिवर्तनों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की चाल और राशियों के प्रभाव के आधार पर हम आपको देंगे आज का पूर्ण राशिफल, ताकि आप अपनी दिनचर्या को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। अपनी राशि अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ने के  लिए पढ़ें अपना आज का राशिफल-

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 30, 2025 22:44:14 IST
मेष राशि (Aries)

सहयोगात्मक व्यवहार और मीठी वाणी के चलते मेष राशि वाले कार्यस्थल के सभी लोगों के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बनाकर चलने में सफल होंगे। व्यापारिक स्थिति आज के दिन अच्छी रहेगी, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और अच्छा लाभ होगा। नई नौकरी की तलाश कर रहें युवा वर्ग संपर्क का सहयोग निसंकोच होकर लें क्योंकि आपको संपर्कों के माध्यम से अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। खर्चों से हाथ समेटते हुए महिलाओं का सेविंग करने पर ज्यादा ध्यान रहेगा। यदि यात्रा की योजना है तो सात्विक और सुपाच्य भोजन का सेवन करें क्योंकि आज के दिन कब्जियत आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है।

वृष

इस राशि के लोगों को नए रोजगार मिलने की संभावना है, जिन लोगों ने नई नौकरी के लिए आवेदन किया था, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ सकता है। यदि किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर आप काफी समय से मेहनत कर रहे थे, तो आज का दिन अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगा। काम के सिलसिले में व्यापारी वर्ग को बाहर जाना पड़ सकता है। युवा वर्ग दिखावे बाजी से खुद को दूर रखें, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है। जीवनसाथी के साथ देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। नसों में खिंचाव या चिक चढ़ने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेने में आपको देर नहीं करनी चाहिए।

मिथुन

नई जिम्मेदारियों और कार्यों के चलते मिथुन राशि के लोगों को अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, या यूँ कह लीजिए प्लान कैंसिल भी करने पड़ सकते हैं। साझेदारी में व्यापार शुरू करने का ऑफर मिले तो विचार जरूर करें, यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर भी साबित हो सकता है। पार्टनर को इंप्रेस करने के चक्कर में आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, जोकि बिल्कुल भी उचित नहीं है। माता जी की सेहत का ध्यान रखें, उन्हें कमर दर्द और अर्थराइटिस जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है ।

कर्क

सलाह मशविरा का कार्य विश्वसनीय और ज्ञानी व्यक्ति के साथ करें, इस राशि वाले हर किसी के साथ निजी जीवन की बातों को साझा करने से बचें। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज के दिन आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और कुछ नए ऑर्डर मिलने की भी संभावना है। युवा वर्ग लोगों के सामने अपने गुणों का बखान सोच समझकर करें, क्योंकि आप कार्यों में कितने योग्य हैं, इसका डेमो लिया जा सकता है। संतान के व्यवहार पर नजर रखें, उनका किन लोगों के साथ बैठना-उठना है आदि बातों की जानकारी आपको होना जरुरी है। दिन काफी भाग दौड़ वाला होगा, जिस कारण शाम तक सिर और पैर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह

आज के दिन सिंह राशि वालों के बॉस के साथ संवाद थोड़ा तीखे हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखे और थोड़ा सौम्य रहने का प्रयास करें । जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें और इसकी जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे क्योंकि उनके मिस्प्लेस होने की आशंका है। जो युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहें है, उन्हें सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। घर में साफ सफाई रखें क्योंकि अचानक से अतिथि आगमन की संभावना है। खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है क्योंकि जोश में आकर खर्च करने के बाद पछतावा हो सकता है। बीपी हाई हो सकता है, अच्छा होगा कि छोटी-छोटी बातों पर पैनिक होने की जगह शांति के साथ निपटाने का प्रयास करें

कन्या

कन्या- जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें क्योंकि अंतिम समय में बदलाव के कारण कन्या राशि के लोगों की मुश्किलें पहले से और बढ़ सकती है। व्यापारी वर्ग की मेहनत रंग लाएगी और आज आप अपेक्षित मुनाफा कमाने में सफल होंगे। प्रतिभा और कला के माध्यम से युवा वर्ग को नई पहचान मिलने के साथ सम्मान भी मिलेगा। बहन का ध्यान रखें, उन्हें कोई उपहार लाकर दें। प्रकृति के साथ समय व्यतीत करें, इससे न केवल आपकी मानसिक सेहत बल्कि शारीरिक सेहत में भी आराम मिलेगा। महिलाओं को चलते फिरते सतर्कता बरतनी है क्योंकि फिसल कर गिरने से चोट लग सकती है।

तुला

किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति में तुला राशि के लोगों को अपने कार्यों के साथ दूसरों के हिस्से के कार्यों की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। क्रेडिट कार्ड पर की गई खरीदारी या उधारी को लेकर व्यापारी वर्ग कुछ परेशान नजर आ सकते हैं। न्यायिक मुद्दों के कारण आज आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इसलिए विवादित बातों से खुद को दूर रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक नहीं है इसलिए लेट नाइट बाहर घूमने और जंक फूड के सेवन से परहेज करें। जिन लोगों को भी अस्थमा की शिकायत है, उनकी आज के दिन तकलीफ बढ़ सकती है।

वृश्चिक

इस राशि के लोगों को कार्यस्थल पर जज्बाती होने से बचना है, इस समय प्रोफेशनलिज्म के गुणों को विकसित करना आपके लिए जरूरी है। यदि पैतृक व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी आप पर है तो पिताजी से सलाह मशविरा करने के बाद ही कोई निर्णय लें। युवा वर्ग आज से मौज मस्ती को किनारे करते हुए अपने करियर को लेकर काफी गंभीर दिखेंगे। अपने खराब मूड को दांपत्य जीवन में तनाव का कारण न बनने दे, परेशानियों को कार्यस्थल तक ही सीमित रखें। जो लोग पहले से बीमार है वह दवा और परहेज जारी रखें क्योंकि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सेहत में आराम मिलता दिखाई दे रहा है।

धनु

धनु राशि के लोगों ने यदि अपने काम और जिम्मेदारी किसी और को सौंप रखी है, तो उस काम की दोबारा जांच जरूर करें क्योंकि आज दूसरों की गलतियों के कारण आपको बॉस से चार बातें सुननी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर किसी से उलझने की भूल तो बिल्कुल न करें। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आने के कारण व्यापारी वर्ग लोन के लिए विचार बना सकते हैं। युवा वर्ग अपनी गतिविधियों को लेकर सचेत रहें, कहीं ऐसा न हो कि आपकी गलतियों का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़े। परिवारिक माहौल आज के दिन सामान्य रहने वाला है। एसिडिटी की समस्या के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसलिए तरल और क्षारीय पदार्थ का सेवन करें।

मकर

मकर राशि के लोग काम पर फोकस रखें, खासतौर पर आपको ईमेल, मैसेज पर नजर बनाई रखनी है क्योंकि कोई जरूरी सूचना मिस होने की आशंका है। ध्यान भटकने और लापरवाही के कारण व्यापारी वर्ग की साख में गिरावट आने की आशंका है, इस ओर पहले से सतर्क रहें। कामकाज के चक्कर में यदि भाग दौड़ करनी पड़े तो बिलकुल भी घबराएं नहीं। युवा वर्ग को ज्ञानी लोगों की संगत का फायदा मिलेगा। संतान की सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं, यदि संतान छोटी है तो उस पर नजर बनाए रखें क्योंकि उसे किसी तरह की चोट चपेट लगने की आशंका है। सेहत को ध्यान में रखते हुए फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, जिससे पेट दुरुस्त रहें।

कुंभ

ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कुंभ राशि के लोगों का दिन शुभ बीतेगा। पिछले कुछ समय से जिन लोगों के साथ बातचीत बंद थी या कोई नाराजगी थी वह दूर होगी। व्यापारी वर्ग के क्रोध की ज्वालामुखी कर्मचारियों पर फूट सकती है, किसी बात पर एक्शन लेने से पहले आपको हर बात को बारीकी से समझने का प्रयास करना चाहिए। कपल्स अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता दिखाएंगे और इस विषय में वह परिवार से बात भी करेंगे। जरूरत से ज्यादा सोचने और छोटी-छोटी बातों को तूल देकर आप घर की शांति भंग कर सकते हैं। सेहत ठीक होने से आज आप घर के बाहर के काम निपटाते हुए नजर आ सकते हैं।

मीन

कार्यों को जल्दी खत्म करने के लिए मीन राशि वाले योजनाबद्ध तरीके से काम करें, जिससे समय पर काम पूरे हो सकें। नई डील के संबंध में व्यापारी वर्ग को अचानक से कुछ लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ सकती है, इसलिए आज के दिन की योजना सोच समझकर बनाएं। युवा वर्ग जिंदगी को देखने का नजरिया बदलें, प्यार मोहब्बत से ज्यादा और भी बहुत सी बातें जीवन में जरूरी है। जीवनसाथी के साथ नोकझोंक होने की आशंका है, जिस कारण आज मूड ऑफ हो सकता है। वायरस बीमारी की चपेट में आने का खतरा है, पौष्टिक आहार लें जिससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो और बीमारी को दूर से ही टाटा बाय-बाय कर सकें ।

