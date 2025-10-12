Aaj Ka Rashifal 13 October 2025: मेष से मीन राशि वालों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल

मकर (Capricorn)

मकर- अगर आपने किसी से उधार ले रखा है, तो उसको वापस करने की कोई व्यवस्था बना लीजिए, अब धीरे-धीरे अपने ऋण को उतारने का समय आ गया है. मन में विचार बहुत अधिक मात्रा में आएंगे, इनको अपने विवेक से फिल्टर करना होगा और जो काम के विचार हैं उनको ही प्रयोग में लाना चाहिए. आप अपने मन का अवलोकन करें कहीं ऐसा तो नहीं वो नकारात्मकता की ओर बढ़ते ही जा रहें हो. पुरानी बातों को सोच कर अपना आज बिल्कुल खराब न करें, किसी ने आपके साथ यदि अच्छा व्यवहार न किया हो, तो भी आप उसे प्रेम ही दीजिए. ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ऑफिस में सह-कर्मियों के मनमुटाव के स्तर को कम करना होगा अन्यथा तालमेल और बिगड़ सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की आशंका है.