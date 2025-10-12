Aaj Ka Rashifal 13 October 2025: मेष से मीन राशि वालों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा कल का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 13 October 2025: ग्रहीय स्थिति के आधार पर दैनिक राशिफल में जातक के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की जाती है, इसके साथ ही कुछ सलाह और सुझाव भी दिए जाते हैं, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करके होने वाली हानि से खुद को बचा सकें. आज का दिन आपके लिए किस तरह की चुनौती और अवसर लेकर आया है, इन सभी बातों की चर्चा राशिफल में विस्तार पूर्वक की गई है. जाने आज के दिन का हाल राशिफल के माध्यम से, पढ़ें दैनिक राशिफल-
मेष (Aries)
मेष- ऑफिस हो या फिर व्यापार दोनों में ही स्थिति अच्छी है बस इस ओर ध्यान देना होगा कि जो भी कार्य करें उसमें गलती की आशंका कम से कम हो. आज आपको दूसरे से काम लेना होगा, साथ ही सह-कर्मियों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा. भावनात्मक परिस्थिति को सजगता के साथ लेना होगा अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है. थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है. सरकारी कर्मक्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का उन्नति कारक समय चल रहा है. आज के दिन कठोर मेहनत करें, किसी भी कार्य को छोटा न समझें. किसी की बुराई न करें अन्यथा परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है. स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होने की आशंका है जैसे - सिर से संबंधित परेशानी.
वृष (Taurus)
वृष- ऑफिस के काम से अगर यात्रा करनी पड़े तो उत्साहित हो कर जाएं. तकनीकी का पूरा लाभ उठाना है, यदि आपको लगता है कि इस विषय में कम ज्ञान है तो स्वयं को अपडेट कर लें. जो भी कमा रहें हैं, उसमें बचत भी करते चलें और उसका कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी खर्च करें. युवा वर्ग सामाजिक दायरे को बढ़ाने पर ध्यान दें. भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रख कर न बैठें, कठोर मेहनत करते हुए कर्मक्षेत्र में झंडे गाड़ने होंगे. वॉलेट व कार्ड संभाल कर रखें धन हानि हो सकती है. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. आंख की रोशनी में कमी हो सकती है अगर आंख में कोई दिक्कत हो तो आलस्य न करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
मिथुन (Gemini)
वृष- ऑफिस के काम से अगर यात्रा करनी पड़े तो उत्साहित हो कर जाएं. तकनीकी का पूरा लाभ उठाना है, यदि आपको लगता है कि इस विषय में कम ज्ञान है तो स्वयं को अपडेट कर लें. जो भी कमा रहें हैं, उसमें बचत भी करते चलें और उसका कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी खर्च करें. युवा वर्ग सामाजिक दायरे को बढ़ाने पर ध्यान दें. भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रख कर न बैठें, कठोर मेहनत करते हुए कर्मक्षेत्र में झंडे गाड़ने होंगे. वॉलेट व कार्ड संभाल कर रखें धन हानि हो सकती है. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. आंख की रोशनी में कमी हो सकती है अगर आंख में कोई दिक्कत हो तो आलस्य न करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
कर्क (Cancer)
कर्क- आज अकेलापन सा महसूस हो सकता है, ऐसा लगेगा मानो भाग्य साथ नहीं दे रहा है. श्रीगणपति का ध्यान करें, तनाव छूमंतर हो जाएगा, जिससे मानसिक शांति भी मिलेगी. संतान है तो उसके साथ आज समय बिताए और यदि आप अविवाहित हैं तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें. घर में गेस्ट आ सकते हैं उनके साथ समय व्यतीत करके आनंद की प्राप्त होगी. बेवजह की बातों पर ध्यान न दें. समय बिल्कुल बर्बाद न करें. आज मन में विचलन की स्थिति बन सकती है. आर्थिक तंगी को लेकर चिन्ता रहेंगी. अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित न होने दें, बिगड़ी जीवनशैली के कारण स्वास्थ्य नरम हो सकता है.
सिंह (Leo)
सिंह- आज मनोबल डाउन हो सकता है, अगर कार्य न बनें, तो निराश होने कि आवश्यकता नहीं है. प्रबंधन क्षमता का सदुपयोग करना होगा. टीम वर्क के साथ काम करना आपको अच्छे रिजल्ट देगा. निवेश सोच-समझ कर ही करें, आज निवेश पर लगाए गए धन की हानि हो सकती है. खर्च की लिस्ट छोटी रखनी होगी, गैर जरूरी वस्तुओं को अभी टाल देने में ही समझदारी है. अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए दिन अनुकूल है, लोगों को प्रभावित करना आज के दिन का उद्देश्य होना चाहिए. वाहन संभाल कर चलाएं एवं यातायात नियमों का पालन करें, ड्राइव करते समय मोबाईल का प्रयोग तो बिल्कुल न करें.
कन्या (Virgo)
कन्या- आज क्रिएटिविटी वाले कामों में फोकस करना है. कठोर परिश्रम से व्यापारियों को मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होगें. मित्रों का सहयोग करना पड़े, तो पीछे न हटे. प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात करते समय अपने हाव भाव और ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखें जो आपके लिए बहुत जरूरी है. संबंधों पर आंच न आने दें. जीवनसाथी व मित्रों के साथ विवादों से बचें. बीमार होने पर स्वयं डॉक्टर बनकर इलाज शुरू मत करें, किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इलाज करने में भलाई है. एसिडिटी एवं गैस संबंधित दिक्कतें होने की आशंका है.
तुला (Libra)
तुला- ऑफिस का वातावरण कूल रहेगा, आपके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति का काम होना है तो उसके काम बनाने में मदद करें. लोगों को ओब्लाइज्ड करते हुए, दूसरों की मदद करने का आज दिन है. आज जो काम करेंगे उसकी खूबसूरती अलग ही होनी चाहिए. किसी से भी बात करते समय उसकी उम्र का लिहाज अवश्य करें. बात-चीत के तरीके में विनम्रता रखनी होगी. यदि आप अक्सर हर स्थान पर लेट पहुंचते हैं तो कम से कम आज समय पर पहुंचे क्योंकि आज छवि को खराब होने में समय नहीं लगेगा. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सेहत आज के दिन सामान्य रहेगी.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक- टीम वर्क के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है. यह भविष्य में आपकी उन्नति के द्वार खोलेगा. आपके काम करने के तरीके में कुछ नयापन होना चाहिए, आपके द्वारा लाए गए परिवर्तन को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा. मित्रों के साथ बैठ कर कुछ बातों पर चर्चा होने की संभावना है. हर काम को स्वार्थी तरीके से करने से बचें अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं. वाणी को शुद्ध और नम्र रखे क्योंकि कटु वचन बनते हुए कार्य को बिगाड़ देते हैं. दांतों से जुड़ी किसी समस्या के कारण थोड़ा परेशान दिखेंगे.
धनु (Sagittarius)
धनु- आज कार्यस्थल की ओर से अधिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिस कारण आज थोड़ा भार महसूस होगा. कोई व्यक्ति आपको कहीं हस्ताक्षर करने के लिए कहता है तो बिना पढ़ें कहीं भी साइन न करें. किसी भी ज़िम्मेदारी को नजर अंदाज न करें क्योंकि परमात्मा इस समय आपकी क्षमता चेक कर रहे हैं. मन प्रसन्न रहेगा, ऐसे में आपको नए कामकाज की प्लानिंग करनी चाहिए. परिवार के साथ प्रफुल्लित होकर समय व्यतीत करें, घर आए मेहमान का भी खुले दिल से स्वागत करें. आकस्मिक खर्च आने की प्रबल आशंका है इसलिए अनावश्यक खर्चों से बच कर रहना होगा. जीवनसाथी के साथ विवाद करने से बचें अन्यथा ज्यादा गरमा गर्मी में बात बिगड़ सकती है. आज के दिन पित या एसिडिटी की समस्या से परेशान हो सकते हैं.
मकर (Capricorn)
मकर- अगर आपने किसी से उधार ले रखा है, तो उसको वापस करने की कोई व्यवस्था बना लीजिए, अब धीरे-धीरे अपने ऋण को उतारने का समय आ गया है. मन में विचार बहुत अधिक मात्रा में आएंगे, इनको अपने विवेक से फिल्टर करना होगा और जो काम के विचार हैं उनको ही प्रयोग में लाना चाहिए. आप अपने मन का अवलोकन करें कहीं ऐसा तो नहीं वो नकारात्मकता की ओर बढ़ते ही जा रहें हो. पुरानी बातों को सोच कर अपना आज बिल्कुल खराब न करें, किसी ने आपके साथ यदि अच्छा व्यवहार न किया हो, तो भी आप उसे प्रेम ही दीजिए. ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ऑफिस में सह-कर्मियों के मनमुटाव के स्तर को कम करना होगा अन्यथा तालमेल और बिगड़ सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की आशंका है.
कुंभ (Aquarius)
कुंभ- आज के दिन इस राशि के लोग प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सजग नजर आएंगे, जिसके चलते आप उनके दांत खट्टे करने में सफल होगें. कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपना ध्यान सिर्फ कार्य पर ही रखें. पिता या बड़े भाई से संबंधित कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. बहुत अधिक दबाव बनाकर या चिल्ला कर टीम से काम कराने पर विरोध हो सकता है. किसी भी बात का तुरंत रिएक्शन न दें, अगर कोई बात आपको खराब लगी है तो उसे आराम से डिस्कस करें. जिन लोगों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, उनसे विवाद हो सकता है. चोट चपेट लगने का खतरा है इसलिए अपना हर एक काम सावधानी के साथ कार्य करें
मीन (Pisces)
कुंभ- आज के दिन इस राशि के लोग प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सजग नजर आएंगे, जिसके चलते आप उनके दांत खट्टे करने में सफल होगें. कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपना ध्यान सिर्फ कार्य पर ही रखें. पिता या बड़े भाई से संबंधित कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. बहुत अधिक दबाव बनाकर या चिल्ला कर टीम से काम कराने पर विरोध हो सकता है. किसी भी बात का तुरंत रिएक्शन न दें, अगर कोई बात आपको खराब लगी है तो उसे आराम से डिस्कस करें. जिन लोगों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, उनसे विवाद हो सकता है. चोट चपेट लगने का खतरा है इसलिए अपना हर एक काम सावधानी के साथ कार्य करें