kal ka rashifal 9 september 2025: मेष से मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें पंडित शशिशेखर से अपना कल का राशिफल

कन्या

इस राशि के जो लोग पेशे से अध्यापक हैं, उन्हें वाणी पर कंट्रोल करना है क्योंकि कड़वी बातें किसी विद्यार्थी के मनोबल और उत्साह को कम कर सकती है। कारोबार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनने की आशंका है, ऐसे में सूझबूझ से काम लें और पैनिक होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। गलतियों को दोहराने से बचना है अन्यथा इस बार लव पार्टनर की माफी नहीं मिलने वाली है। जो लोग घर से दूर रहते हैं, वह घर आने का प्लान बना सकते हैं, लंबे समय के बाद परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आराम का मौका न मिलने से थकान, सिर में दर्द और अनिद्रा जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।