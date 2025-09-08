kal ka rashifal 9 september 2025: मेष से मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें पंडित शशिशेखर से अपना कल का राशिफल

  • Home>
Kal  Ka Rashifal 09 September 2025 : आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो आश्विन कृष्ण द्वितीया तिथि, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और गण्ड योग है। चंद्रमा कल की तरह आज भी मीन राशि में रहेंगे। ग्रह, नक्षत्र और योग से बन रहे इस संयोग का सिंह और तुला राशि के लोग लाभ लेते हुए नजर आने वाले हैं, उनके करियर में उन्नति के योग है। वृष राशि के लोग पुरानी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, आप अपनी कोशिश में सफल होंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें कल का राशिफल

By: Shashishekhar Tripathi Last Updated: September 8, 2025 16:35:29 IST
मेष

आज मानसिक तौर पर काफी बिजी रहने वाले है, जिस कारण एक साथ कई कामों पर फोकस करना पड़ सकता है। काम अधिक हो सकता है, ऐसे में व्यापारी वर्ग योग्यतानुसार लोगों की खोज करके कार्यों को बंटवारा कर सकते हैं। विवाह संबंधी बातों में तेजी देखने को मिलेगी, आपके लिए किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव भी आ सकता है। माता-पिता और माता-पिता तुल्य व्यक्ति से बहस करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है। सेहत को ध्यान में रखते हुए आंखों की केयर करनी है।

वृष

काम में अरुचि बढ़ेगी, काम से बचने के लिए अपने कार्य और जिम्मेदारी किसी और को सौंप सकते हैं। । कड़ी मेहनत से कारोबार में अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे। उलझी हुई चीजों को सुलझाने के दिन बढ़िया है, यदि पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बातचीत बंद है, तो आज पहल करें और दूरियों को मिटाने का प्रयास करें। लोगों से मिली प्रशंसा ही आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है इसलिए मन लगाकर काम करें। घरेलू कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग करेंगे। कामकाज की अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे, शाम तक सिर दर्द की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है।

मिथुन

आज के दिन की ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मिथुन राशि के लोगों के पास कार्यों की कतार लगने वाली है, हो सकता है कि आपको ओवरटाइम भी करने पड़े। व्यापार में मेहनत करने का समय है, यदि अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो मेहनत भी कमर कसकर करनी होगी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। लोगों के मन को पढ़ना और सही सलाह देने में आप माहिर है, आज अपनी इसी कला का प्रयोग करते हुए घर के लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। जुकाम के कारण हरारत और बदन दर्द महसूस कर सकते हैं, इसलिए ठंडी खाने-पीने की चीजों से दूर रहने में ही भलाई है।

कर्क

इस राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यों को स्वयं करने पर जोर देना है, क्योंकि आपके आसपास के लोग अच्छे काम का क्रेडिट लेने का प्रयास कर सकते हैं। व्यापार से जुड़ा कोई भी कार्य पेंडिंग लिस्ट में शामिल मत करें, इसे तत्काल ही करने का प्रयास करें। यदि आज के दिन यात्रा की योजना है तो अपनी पूरी तैयारी के साथ यात्रा पर जाएं क्योंकि आज के दिन आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवनसाथी संग बातें शेयर करने से आप मानसिक रूप से खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। सेहत अच्छी रहेगी और उसे सही बनाए रखने के लिए दिनचर्या का सख्ती से पालन करें।

सिंह

सिंह राशि के लोगों के करियर में उन्नति का समय चल रहा है इसलिए ध्यान लगाकर काम करें। अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई भी व्यापारिक निर्णय लेना व्यापारी वर्ग के लिए फायदेमंद होगा। युवा वर्ग धीरे-धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। संतान से बातचीत करके उसकी मनोदशा को जानने का प्रयास करें, साथ उसका कैसे लोगों के साथ बैठना उठना है आदि बातों की भी जानकारी रखें। पैरों से जुड़ी किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लगातार खड़े होकर कोई भी कार्य करने से बचें।

कन्या

इस राशि के जो लोग पेशे से अध्यापक हैं, उन्हें वाणी पर कंट्रोल करना है क्योंकि कड़वी बातें किसी विद्यार्थी के मनोबल और उत्साह को कम कर सकती है। कारोबार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनने की आशंका है, ऐसे में सूझबूझ से काम लें और पैनिक होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। गलतियों को दोहराने से बचना है अन्यथा इस बार लव पार्टनर की माफी नहीं मिलने वाली है। जो लोग घर से दूर रहते हैं, वह घर आने का प्लान बना सकते हैं, लंबे समय के बाद परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आराम का मौका न मिलने से थकान, सिर में दर्द और अनिद्रा जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

तुला

तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ है, अच्छे कार्य के चलते बोनस या ट्रिप मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार आते दिख रहे हैं, यदि कहीं उधारी की रकम फंसी हुई है तो वह भी मिल सकती है। युवा वर्ग भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं, प्यार, परिवार या करियर में किसी एक का चुनाव करने जैसी स्थिति भी बन सकती है। पति-पत्नी छोटी-छोटी बातों को तूल देने की बजाय इग्नोर करें क्योंकि आपके झगड़ों से बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है, संतुलित खानपान पर फोकस करें।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वाले कार्यस्थल पर जितना संयमित और संतुलित रहेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापारी वर्ग को आय के नए स्रोत मिलेंगे, आज कोई अच्छा और बड़ा सौदा हाथ लगने की संभावना है। युवा वर्ग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे लोगों से मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए नजर आने वाले हैं। जरूरत के समय सामान न मिलने से अपनों के साथ नोकझोंक का माहौल बनने की आशंका है, इस ओर सतर्क रहें। जरूरी न्यूट्रिशन की कमी होने की आशंका है, इस विषय में डॉक्टर से परामर्श करके जरूरी टेस्ट जरूर कराएं।

धनु

धनु राशि के लोग आज के दिन कार्यों के प्रति थोड़ा लापरवाह दिखेंगे, आज काम से ज्यादा फोन और सोशल मीडिया पर आपका ध्यान रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग को उधारी का सौदा करने से बचना है, क्योंकि रकम फंसने की आशंका है। अपने साथ सामने वाले की खुशियों का भी ध्यान रखें, यदि पार्टनर की कुछ कह रहें है आपसे उसे समझने का प्रयास करें। महिलाओं पर कार्यभार बढ़ने की आशंका है, खासतौर से जो महिलाएं काम और घर दोनों ही संभालती है। धूल मिट्टी वाली जगह पर थोड़ा संभलकर रहना है, मास्क का प्रयोग करें क्योंकि अचानक से सेहत खराब होने की आशंका है।

मकर

इस राशि के लोगों को कार्यस्थल पर लोगों से मान सम्मान मिलेगा, आज आप कुछ लोगों से जमकर प्रशंसा लूटने वाले हैं। मशीनों की देखरेख करें और समय-समय पर मेंटेनेंस आदि भी कराते रहे क्योंकि अचानक से मशीन खराब होने की आशंका है। वाहन प्रयोग करते हैं तो यातायात से जुड़े सभी नियमावली का अच्छा से पालन करें क्योंकि आज आपको युवा वर्ग को शारीरिक और आर्थिक चोट लगने की आशंका है। आपके कारण माता-पिता को शर्मिंदा होना पड़ सकता है, इसलिए शांति के साथ अपने कार्य करें और विवादित मामलों से दूर रहे। पैरों पर कोई भारी सामान गिरने के कारण मोच आने की आशंका है, चलते फिरते वक्त अपना खास ध्यान रखें।

कुंभ

कुछ जरूरी कार्यों के चलते कुंभ राशि के लोगों को ऑफिस से अवकाश लेना पड़ सकता है। आय प्रतिशत में कुछ गिरावट आने की आशंका है, हो सकता है कि आपको बचत से भी धन निकालकर खर्च करना पड़ जाएं। दोस्तों यारों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आपका कल्याण होगा। पिता की सेहत को लेकर अलर्ट रहे, उनसे ऐसी कोई भी बात न करें जिससे वह तनाव और चिंता के शिकार बने। बीपी हाई होने के कारण सेहत नरम हो सकती है।

मीन

अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें क्योंकि आज आपकी गलतियों के कारण बॉस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग यात्रा पर अकेले जाने के बजाय जाने किसी अनुभवी व्यक्ति को भी साथ ले जाए, क्योंकि आज आपको सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। युवा वर्ग की बात करें तो कोई अप्रिय और अनुचित कार्य करने के कारण परिवार और पार्टनर का गुस्सा आप पर फूटेगा, जिसका बाद में आपको भी पछतावा भी होगा। महिलाएं को मूड स्विंग्स जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति के सानिध्य में ज्यादा रहने का प्रयास करें साथ ही मेडिटेशन भी आपकी मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा।

