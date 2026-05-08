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Kal Ka Rashifal 9 May 2026: शनिवार का बड़ा ज्योतिषीय संकेत! किसी को मिलेगा धन लाभ तो किसी के रिश्तों में आएगा तूफान,जानिए अपनी राशि का हाल

Kal Ka Rashifal 9 May 2026: शनिवार 9 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है. कुछ लोगों को करियर और रिश्तों में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ राशियों को तनाव, थकान और भावनात्मक उलझनों से बचने की सलाह दी गई है. दिनभर धैर्य, समझदारी और संतुलित व्यवहार रखने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 8, 2026 12:29:37 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास और साहस आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगा. लोग आपकी बातों और आपके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं. पुराने विवाद या गलतफहमियां दूर होने की संभावना है. दोस्तों और करीबी लोगों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. संवाद और सामाजिक मेलजोल आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना जरूरी होगा. पिछले कुछ समय से लगातार मेहनत करने की वजह से थकान महसूस हो सकती है. खुद को थोड़ा आराम देना आपके लिए जरूरी है. दिन सामाजिक रूप से अच्छा रहेगा और आप लोगों के सामने अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आपके भीतर आज नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच दिखाई देगी. मन में उत्साह रहेगा और आप बड़े सपने देखने की कोशिश करेंगे. हालांकि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. प्रकृति के करीब समय बिताना और थोड़ी शांति लेना आपके मानसिक संतुलन के लिए अच्छा रहेगा.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज का दिन भावनात्मक रूप से सुखद रह सकता है. कामकाज में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आपके विचारों की सराहना होगी. हालांकि लगातार जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है. थोड़ी देर आराम और आत्ममंथन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचें. मानसिक थकान और नींद की कमी आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है. किसी विवाद में पड़ने के बजाय शांत रहना बेहतर रहेगा. भावनाओं में बहकर फैसले लेने से नुकसान हो सकता है, इसलिए व्यवहार में संतुलन रखें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज का दिन खुशी, आराम और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रह सकता है. नए लोगों से मुलाकात और दिलचस्प बातचीत आपके दिन को खास बना सकती है. आपका हास्य और व्यवहार लोगों को आकर्षित करेगा. दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने की इच्छा पूरी हो सकती है.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज दूसरों की निजी बातों में ज्यादा दखल देने से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा. शरीर में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम को नजरअंदाज न करें. अपनी बात समझदारी और शांति से रखने की कोशिश करें. आज भावनाओं से ज्यादा तर्क और समझदारी काम आएगी.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज रिश्तों में सामंजस्य और अपनापन महसूस होगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीत सकता है. हालांकि जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है. नई सोच और अलग दृष्टिकोण अपनाने से आपको फायदा मिलेगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आप दूसरों की मदद करने और उनका साथ देने के मूड में रहेंगे. आने वाले समय में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अभी से खुद को तैयार रखें. रिश्तों में सहयोग और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. भविष्य की योजनाओं पर सोचने के लिए यह अच्छा समय है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज किस्मत आपका साथ दे सकती है. कोई अच्छी खबर या नया अवसर मन को उत्साहित कर सकता है. हालांकि मानसिक तनाव और थकान को नजरअंदाज न करें. नए संबंध और फायदे वाले मौके अचानक सामने आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आसपास के लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है. किसी की बातों या रवैये से मन विचलित हो सकता है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. मन में कई विचार एक साथ चलने से ध्यान भटक सकता है. दूसरों पर अपनी राय थोपने के बजाय शांत रहकर परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हो सकती है. रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन महसूस होगा. मन शांत रहेगा और आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे. यह समय बदलावों को स्वीकार करने और नई शुरुआत करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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