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Kal Ka Rashifal 9 June 2026: कल ग्रहों की चाल बदलेगी कई राशियों का हाल,मेष से मीन तक  जानिए किस राशि के लिए कैसा रहेगा दिन

Kal Ka Rashifal 9 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर दिन कुछ नए संकेत लेकर आती है. किसी के लिए कामकाज में राहत मिलती है तो किसी को रिश्तों और धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी पड़ती है. आइए जानते हैं 9 जून 2026 का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 8, 2026 11:45:30 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज मेष राशि के जातकों को किसी पुराने मामले को सुलझाने का मौका मिल सकता है. अपनी बात साफ शब्दों में रखें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी. कामकाज में तेजी बनी रहेगी और अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है. खानपान पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी रहेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज वृष राशि के लोगों का कई काम योजना के अनुसार आग बढ़ सकता हैं. दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है, लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा. घर और काम के बीच संतुलन बनाकर चलें. किसी पुराने विचार पर दोबारा काम शुरू कर सकते हैं.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज कोई अच्छी खबर मन खुश कर सकती है. मेहनत का परिणाम मिलने से संतोष रहेगा. परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कामकाज से जुड़े नए विचार मन में आ सकते हैं. अधिकारियों या सीनियर लोगों से सराहना मिल सकती है. किसी जरूरी योजना पर आगे बढ़ने का समय है. अपनी बात सोच-समझकर रखें.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपको रिश्तों में चल रही दूरी कम करने का मौका मिलेगा. बातचीत के जरिए कई उलझनें सुलझ सकती हैं. काम के साथ-साथ परिवार को भी समय दें. छोटे कदम आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकते हैं.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज कई लोग आपकी मदद या सलाह मांग सकते हैं. व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है. बातचीत में संयम रखें और किसी बात को लेकर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान देने का दिन है. मन में आने वाले नए विचार आगे चलकर काम आ सकते हैं. जो काम लंबे समय से रुका हुआ था, उसमें गति देखने को मिल सकती है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज कुछ नया करने की इच्छा बढ़ सकती है. पुराने ढर्रे से हटकर सोचने का मौका मिलेगा. किसी बुरी आदत को छोड़ने का विचार भी मन में आ सकता है. कामकाज में लगातार प्रयास करते रहें.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज लोगों से मेलजोल बढ़ेगा. बातचीत के दौरान नई जान-पहचान बन सकती है. किसी काम को लेकर मन में चल रही दुविधा धीरे-धीरे दूर होगी. अपने विचार खुलकर रखने का समय है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज जो काम हाथ में लेंगे, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे. कुछ मामलों में उम्मीद से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी बात को बढ़ा-चढ़ाकर देखने से बचें और वास्तविक स्थिति पर ध्यान दें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज का दिन राहत देने वाला साबित हो सकता है. पुराने अनुभव आपके काम आएंगे. जरूरी कामों की लिस्ट बनाकर आगे बढ़ें. एक-एक कदम बढ़ाने से काम आसान होते जाएंगे.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. जरूरी कागजात, समय और कामकाज पर विशेष ध्यान दें. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. सोच-समझकर किया गया काम बेहतर परिणाम देगा.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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