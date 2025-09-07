Aaj Ka Rashifal 8 September: मेष, वृषभ और मीन राशि वालों को बिजनेस में होगा आर्थिक लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj ka Rashifal 8 September 2025: 8 सितंबर सोमवार के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और धृति योग है। आज से पितरों को समर्पित, पितृपक्ष की शुरुआत हो रही हैं। ग्रहों का प्रभाव आज के दिन सभी राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
मेष
आज मानसिक तौर पर काफी बिजी रहने वाले है, जिस कारण एक साथ कई कामों पर फोकस करना पड़ सकता है। काम अधिक हो सकता है, ऐसे में व्यापारी वर्ग योग्यतानुसार लोगों की खोज करके कार्यों को बंटवारा कर सकते हैं। विवाह संबंधी बातों में तेजी देखने को मिलेगी, आपके लिए किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव भी आ सकता है। माता-पिता और माता-पिता तुल्य व्यक्ति से बहस करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है। सेहत को ध्यान में रखते हुए आंखों की केयर करनी है।
वृष
आज के दिन काम से मतलब रखना, ही आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बातचीत काम से ध्यान भटका सकती है। प्रतिस्पर्धियों को हल्के में लेने की भूल आपको भारी पड़ सकती है, आपकी लापरवाही के कारण वह आपको नीचा दिखाने के प्रयास में सफल हो सकते हैं। गलतियों पर पछताने के बजाय नए अवसरों पर फोकस करें, जो बीत गया सो बीत गया इस सिद्धांत का पालन करने में ही आपकी भलाई छिपी है। युवा वर्ग लग्जरी आइटम की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं, पसंदीदा कोई चीज खरीदकर लाने वाले है। फैमिली के साथ मौज-मस्ती भरे पलों को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी हेल्थ से जुड़े कुछ जरूरी परहेज तो करने ही चाहिए।
मिथुन
मिथुन राशि के लोगों को ऑफिशियल कार्यों में पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनकी मदद से अधूरे कार्य पूरे होंगे। बिजनेस में परिवर्तन से जुड़े कार्यों को आज के दिन करने से करने बचें। युवाओं को आय के नए स्रोत मिलेंगे, ग्रहों के गोचर को देखते हुए धन आगमन की संभावना है। संतान की इच्छाओं को दबाने के बजाए उसे पसंदीदा कार्य करने के लिए प्रेरित करें, वर्तमान समय में उन्हें एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना है, हेल्थ से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर सकती है।
कर्क
इस राशि के लोग क्रोध रूपी ऊर्जा का प्रयोग अधीनस्थों पर करने के बजाय इसे सही दिशा में प्रयोग करें। व्यवसाय संबंधी अटके काम किसी अनुभवी और वरिष्ठ इंसान की मदद से सुलझ जाएंगे। युवा वर्ग मन पर काबू रखें, मूड ठीक न होने से बने बनाए प्लान कैंसिल कर सकते हैं. पारिवारिक दृष्टिकोण से सभी पर विश्वास रखें, बात-बात उन पर शंका करना सही नहीं है। हाथ पैर में सूजन से परेशान हो सकते हैं, जिसके चलते दर्द के साथ भारीपन भी महसूस हो सकता है।
सिंह
इस राशि के लोगों के आजीविका के क्षेत्र में रुके हुए प्रोमोशन की बात पुनः चल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक लाभ के अवसर हैं, इस समय सजग रहे और अवसरों का फायदा उठाएं। गुड न्यूज युवा वर्ग को फुल एनर्जेटिक बनाएगी, खुशमिजाज रहेंगे और लोगों को अपनी और आकर्षित करेंगे। घर पर बड़े बुजुर्गों को अकेला छोड़कर न जाएं क्योंकि उनकी सेहत कुछ खराब हो सकती है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने वाली हेल्दी टिप्स को फॉलो करें, खाना डाइजेस्ट न होने से उलझन और कमजोरी महसूस हो सकती है।
कन्या
आर्थिक सहयोग की जरूरत होने के कारण कन्या राशि के लोग एडवांस सैलेरी लेने का विचार बना सकते हैं। जो लोग कंस्ट्रक्शन मैटेरियल सप्लाई करते हैं या उसका काम करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। पुरानी बातों को लेकर न बैठे, अन्यथा लव रिलेशन में दूरियां बढ़ सकती है। पारिवारिक सदस्यों से कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि बातचीत होने पर ही आप एक दूसरों की भावनाओं और जरुरतों को समझ सकेंगे। हेल्थ की दृष्टि से पेट से संबंधित दिक्कतें आज कुछ परेशान कर सकती हैं।
तुला
किसी दुविधा में काम करने से अच्छा है कि इस राशि के लोग सीनियर और उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लें। यात्रा का प्रयोजन सफल होगा लेकिन जब तक आप अपने काम में सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक अपने उद्देश्य को किसी के भी साथ शेयर न करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन मिला जुला रहेगा, स्कूल में काम अधूरा होने पर डांट लग सकती है। मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होगी, ऐसे में बड़े भाई से परामर्श भी ले सकते है। पेट हल्का रखना है यानी की ओवरईटिंग करने से बचे, साथ ही हल्का और सुपाच्य भोजन करें।
वृश्चिक
इस राशि के लोग गॉसिप करने के बजाए उस समय का प्रयोग हुनर सीखने के लिए करें। नियमों और शर्तों के मामले में व्यापारी वर्ग को थोड़ा लचीला बनना होगा, तभी आपके काम बनेंगे। तुलनात्मक व्यवहार करने से बचें, अन्यथा यह कब हीनभावना में बदल जाएगी आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी होगी, अन्यथा जीवनसाथी भी आपसे इन बातों को लेकर शिकायत कर सकते हैं। सेहत में पैरों में दर्द, कमजोरी जैसी समस्याओं के प्रति सजग रहें।
धनु
ग्रहों का गोचर आपके फेवर में होने से इस राशि के लोग आज के दिन हल्का-फुल्का व तनावमुक्त महसूस करेंगे। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिपेयरिंग या उनकी खरीद बेच करते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। युवा वर्ग सुझाव बहुत सोच समझ कर दे क्योंकि लोग आपकी बातों पर बहुत भरोसा करते हैं। दांपत्य जीवन में कुछ मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है, जीवनसाथी से तालमेल बना कर चलें। अनियमितता सेहत में गिरावट का कारण बन सकती है इसलिए समय का विशेष ध्यान रखते सभी कार्य करें।
मकर
मकर राशि के लोगों को पैसों से ज्यादा ज्ञान पर फोकस करना है, यदि कार्यस्थल नया है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ऐसी महिलाएं जो व्यापार चलाती है, उन्हें आज के दिन अच्छा मुनाफा होगा। पार्टनर के प्रति आपका प्यार और अधिकार उन्हें ओवर पजेसिवनेस लग सकता है, अच्छा होगा कि अपने प्रेम और व्यवहार को नियंत्रित करें। घर के छोटे सदस्यों को अनुशासन में लाने के लिए, उनके संग कुछ ज्यादा कठोर हो सकते हैं। सेहत में आपको अकेले भारी सामान उठाने से बचना है, क्योंकि सामान गिरने से चोट लगने की आशंका है।
कुंभ
इस राशि के लोग जितना अपने काम से मतलब रखेंगे, उतना ही दिन को बेहतरीन बना सकेंगे। विरोधी पार्टी से झगड़ा करने से बचना है क्योंकि टकराव या विवाद के चलते बड़े अपमान का सामना करना पड़ सकता है। घर में यदि कोई बहुत उम्रदराज व्यक्ति है, तो उनकी हेल्थ को लेकर अलर्ट रहे, एकदम से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भाई-बहनों के बीच के मनमुटाव दूर होंगे। हेल्थ की दृष्टि से तनाव के कारण सेहत में नकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
मीन
सरकारी कर्मचारियों को संभलकर रहना है, सिर्फ उन्हीं कार्यों की जिम्मेदारी ले जिसे आप कर पाने में सक्षम हो। व्यापारी वर्ग अपेक्षित मुनाफा कमा सकेंगे, कमाई का कुछ अंश धार्मिक कार्यक्रम पर जरूर खर्च करें। युवा वर्ग को रूटीन और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है और अच्छे लोगों की संगत में रहना है। आज घरेलू खर्चों के बाद भी आप सेविंग के लिए कुछ धनराशि अलग कर सकेंगे। सेहत में गर्भवती महिलाओं को खानपान अच्छा रखना है, विचारों को शुद्ध रखें क्योंकि इसका असर गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ेगा।