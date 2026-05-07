  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 8 May 2026:. शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! किसी को मिलेगा धन लाभ तो किसी के रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव,जाम लें कल के राशिफल के बारे

Kal Ka Rashifal 8 May 2026:. शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! किसी को मिलेगा धन लाभ तो किसी के रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव,जाम लें कल के राशिफल के बारे

Kal Ka Rashifal 8 May 2026: 8 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आने वाला है. कुछ लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, तो कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत होगी. मेष, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए दिन खास लाभकारी रह सकता है, जबकि सिंह और तुला राशि के जातकों को धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. परिवार, प्रेम और कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखने से कई परेशानियां दूर हो सकती हैं. शुक्रवार का यह दिन कई लोगों के लिए नई उम्मीद, खुशखबरी और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 7, 2026 12:26:22 PM IST

Follow us on
Google News
आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
1/13

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा. बातचीत और नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. पुराने अटके कामों में भी तेजी आ सकती है. परिवार और दोस्तों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. कामकाज में आपके विचारों को महत्व मिलेगा.

You Might Be Interested In
आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
2/13

आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज का दिन खुशियों और सुकून से भरा रह सकता है. आपके पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम सामने आएगा. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत हो सकती है.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
3/13

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटा लें. जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. आज लापरवाही के कारण छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए जरूरी चीजों का ध्यान रखें. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.

You Might Be Interested In
आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
4/13

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. मन में नई उम्मीद जागेगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा तनाव न लें और खुद को आराम भी दें.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
5/13

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है. किसी की बात बीच में काटना विवाद बढ़ा सकता है. कामकाज में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खानपान और नींद का ध्यान रखना जरूरी होगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
6/13

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा. रिश्तों में सुधार आएगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं. सेहत के मामले में लापरवाही न करें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
7/13

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज मानसिक दबाव थोड़ा बढ़ सकता है. काम का बोझ आपको परेशान कर सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करें. आराम और सही दिनचर्या आपको राहत दे सकती है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
8/13

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आपकी मेहनत और समझदारी रंग ला सकती है. नए अवसर मिलेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
9/13

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

कुछ लोग आपकी प्रगति में रुकावट डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से रिश्तों में मजबूती आएगी. दिन के अंत में राहत महसूस होगी.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
10/13

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज नए लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और मन शांत रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी. कामकाज में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
11/13

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपको अपने फैसले दूसरों पर थोपने से बचना चाहिए. थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन व्यायाम और घूमने-फिरने से राहत मिलेगी. कोई नया निवेश या दोस्ती भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
12/13

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास और समझदारी आपको सफलता दिला सकती है. नए संपर्कों से फायदा मिलेगा. सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में आपकी तारीफ हो सकती है. किस्मत आपका साथ देती नजर आएगी.

You Might Be Interested In
डिस्क्लेमर - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags:
Aaj Ka RashifalAaj Ka Rashifal 8 May 2026Horoscope Todaytoday rashifal
Kal Ka Rashifal 8 May 2026:. शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! किसी को मिलेगा धन लाभ तो किसी के रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव,जाम लें कल के राशिफल के बारे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 8 May 2026:. शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! किसी को मिलेगा धन लाभ तो किसी के रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव,जाम लें कल के राशिफल के बारे - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 8 May 2026:. शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! किसी को मिलेगा धन लाभ तो किसी के रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव,जाम लें कल के राशिफल के बारे - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 8 May 2026:. शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! किसी को मिलेगा धन लाभ तो किसी के रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव,जाम लें कल के राशिफल के बारे - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 8 May 2026:. शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! किसी को मिलेगा धन लाभ तो किसी के रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव,जाम लें कल के राशिफल के बारे - Photo Gallery