Kal ka Rashifal 8 March 2026: मेष, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों को होगा फायदा, यहां जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 8 March 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, रविवार (8 मार्च, 2026) को चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है. ध्यान देने की बात है कि पंचमी तिथि रविवार को रात 9 बजकर 12 मिनट तक रहेगी. वहीं, 8 मार्च को दोपहर 1 बजकर 32 मिनट तक स्वाती नक्षत्र रहेगा और उसके ठीक बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा. मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण राधा रानी के साथ होली खेला करते थे. यह भी कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन ही देवी-देवता आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन रविवार (08 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

