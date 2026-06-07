Kal Ka Rashifal 8 June 2026: सोमवार का दिन किसके लिए रहेगा शानदार और किसे रहना होगा सावधान, पढ़ें 12 राशियों का पूरा भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 8 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कई राशियों के लिए नए अवसर और नए अनुभव लेकर आ रही है. कुछ लोगों को रुके हुए कामों में राहत मिल सकती है, तो कुछ को अपने फैसलों में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी. परिवार, प्रेम, करियर और धन के मामलों में दिन मिलाजुला रहने वाला है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.