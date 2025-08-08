  • Home>
Aaj Ka Rashifal: कौन सी राशि वालों की लव लाइफ होगी अच्छी और बिजनेस में होगा भारी धन लाभ, जाने यहां मेष से लेकर मीन का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: 8 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन है और यहां आपको आज के राशिफल के बारे में बताया गया हैं, जिसकी मदद से आप आज के दिन में होने वाली अच्छी और बुरी दोनों संभावना का पता लगा सकते हैं, जैसे क्या रूका हुआ काम पूरा होगा या नहीं,  लंबे समय से कहीं अटका पैसा वापस मिलेगा या नहीं, कोट कचहरी के मामलो में राहत मिलेगी या नहीं। इसके अलावा आज लव लाइफ के लिहाज से दिन कैसा रहने वाला हैं। आगर आप भी अपनी राशि के अनुसार आज का राशिफर जानना चाहते हैं, जो यहां देखें (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के दैनिक राशिफल को 

By: chhaya sharma Last Updated: August 8, 2025 01:56:57 IST
Today Aries Horoscope - Photo Gallery
1/13

मेष राशि (Aries) Today Aries Horoscope

मेष राशि वालों आज आपकी जिंदगी में होने वाला बदलाव आपके फेवर में रहेगा । इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आप किसी नये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अचानक से कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। आज सीनियर्स की मदद से आपके बचे हुए काम पूरे हो जायेंगे। करियर के मामले में सब कुछ अच्छा रहेगा। आज आपकी कोई जरूरी प्लानिंग सफल होगी।

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/13

वृष राशि (Taurus) Today Taurus Horoscope

वृष राशि वालों आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शाम को जीवनसाथी के साथ मूवी देखने का प्लान बनायेंगे। इससे आपके रिश्तों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। ऑफिस में कुछ नए लोगों से मुलाकात होने से आपको बड़े फायदे होंगे। आपके सोचे हुए काम अवश्य ही पूरे होंगे । इस राशि के छात्रों के अंदर कॉम्पिटिशन के प्रति जागरूकता पैदा होगी। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। आज आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। बिजनेस में आपको बड़ा मुनाफा होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/13

मिथुन राशि (Gemini) Today Gemini Horoscope

मिथुन राशि वालों आज आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करेंगे। लेकिन पैसों की चिंता आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। आपके कुछ काम देर से पूरे होंगे। ऑफिस में सबके साथ अच्छे से पेश आएं, आपके लिये फायदेमंद होगा। आज आपको किसी बचपन के दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा। माता-पिता आपको अपने साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए ले जायेंगे। आप अपनी काबीलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे।

4/13

कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope

कर्क राशि वालों आज किसी काम को करते समय आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। जल्दबाजी में किये गये काम से आप परेशान हो सकते है। पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच-समझकर ही लेने चाहिए। आज किस्मत के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो अपने काम में मदद के लिये किसी से ज्यादा अपेक्षा न रखें, तो ही अच्छा होगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कई दिनों से चली आ रही शिक्षा संबंधी परेशानियां आज दूर हो जायेगी।

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/13

Today Leo Horoscope

सिंह राशि वालों आज आपका दिन घूमने-फिरने में अधिक बीतेगा। परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई बड़ा धन लाभ होने के चांस बन रहे हैं। इससे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत रहेगा। आप किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने का मन बना सकते हैं। किसी भी काम में संतुलन बनाये रखने से वह काम पूरा जरूर होगा।

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/13

कन्या राशि (Virgo) Today Virgo Horoscope

कन्या राशि वालों आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। प्रेम-प्रसंग के प्रति आपका झुकाव रहेगा। सेहत के मामले में आप चुस्त-दुरुस्त बने रहेंगे। आपके दिमाग में अचानक से कोई ऐसा विचार आयेगा, जो आपकी प्रगति के रास्ते खोल देगा। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा।

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/13

तुला राशि (Libra) Today Libra Horoscope

तुला राशि वालों आज आप किसी पुरानी बात को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जायेगा। शादीशुदा लोगों का जीवन ठीक बना रहेगा। घर पर अचानक से कोई रिश्तेदार आयेगा, आप उनके साथ घर पर लंच कर सकते हैं। ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा अधिक होगा। किसी काम को करते समय आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। आज आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा। आपको अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

8/13

वृश्चिक राशि (Scorpio) Today Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि वालों आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। आज आपकी नयें लोगो से मुलाकात होगी। आसपास के लोगों से आपको मदद मिलती रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। आप एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आज किसी काम को नए तरीके से करने के बारे में सोचेंगे।

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/13

धनु राशि (Sagittarius) Today Sagittarius Horoscope

धनु राशि वालों आज आपका सोचा हुआ काम अचानक से पूरा हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आप लोग साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको काम के नए अवसर जल्दी ही मिलेंगे। अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए आज किसी मित्र से आर्थिक मदद मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आप घरवालों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/13

मकर राशि (Capricorn) Today Capricorn Horoscope

मकर राशि वालों आज ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने किसी खास काम में मित्र की मदद मिलेगी, जिससे आपका काम सफल होगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आप अपने भविष्य के बारे में किसी से विचार-विमर्श करेंगे। घर पर अचानक से कोई मेहमान आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये लाभ की स्थिति बनेगी। सेहत के मामले में आप तंदरुस्त रहेंगे। आज दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। आपको संतोष की भावना का अनुभव होगा।

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/13

कुंभ राशि (Aquarius) Today Aquarius Horoscope

कुंभ राशि वालों आज किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े-बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन खास है। आपको थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। जरूरतमंद की मदद के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित कर देगा। ऑफिस के किसी काम के लिये आपको छोटी-मोटी यात्रा करनी पड़ेगी।

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/13

मीन राशि (Pisces) Today Pisces Horoscope

मीन राशि वालों आज किसी काम में भागदौड़ थोड़ी अधिक होगी। परिवार के किसी सदस्य से आपकी थोड़ी अनबन भी हो सकती है। आप अपने खर्चों को लेकर सोच-विचार में डूबे रहेंगे। लेकिन आज आपको कोई नया काम सिखने का अवसर भी मिलेगा। इससे आपको लाभ होगा। कार्यस्थल पर सहयोगी के साथ आपको अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। किसी से भी बिना वजह उलझने से आपको बचना चाहिए। आज घर में किसी मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा बन जायेगा।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
13/13

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

