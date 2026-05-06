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Kal Ka Rashifal 7 May 2026: कल इन राशियों की बदलेगी किस्मत, कहीं रहेगी खुशी तो कहीं बजेगी खतरे की घंटी,जान लें अपने राशि के बारे में

Kal Ka Rashifal 7 May 2026: कल का दिन कई राशियों के लिए बदलाव, संतुलन और नई सोच लेकर आ रहा है. कुछ लोगों को अपने काम में पहचान मिलेगी, तो कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं गुरुवार के दिन का सभी 12 राशियों का हाल.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 6, 2026 12:27:01 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आप अपने काम और शब्दों से लोगों पर असर डालेंगे, लेकिन कभी-कभी आपकी बातों में तीखापन आ सकता है. खुद को थोड़ा शांत रखें. आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएंगे. परिवार और दोस्तों के बीच आपकी अहमियत बढ़ेगी.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज का दिन खुशियों और हल्के-फुल्के माहौल से भरा रहेगा. आप दोस्तों या अपने खास लोगों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. हालांकि, खुद पर ज्यादा दबाव न डालें. काम और आराम के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज अगर आप सही चीजों पर ध्यान देंगे तो दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. बेकार की बातों में न उलझें. आपका सकारात्मक रवैया आसपास के लोगों को भी खुश करेगा. परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपको अपने पुराने मामलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. कुछ नई संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं. चिंता छोड़कर सही दिशा में कदम बढ़ाएं. बातचीत से समस्याएं हल होंगी.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा लेकिन अच्छे नतीजे भी देगा. अगर किसी से मतभेद हो रहा है तो सोच-समझकर बात करें. अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए व्यावहारिक सोच अपनाएं.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. आपके प्रयासों की सराहना होगी. लेकिन आसपास के माहौल से खुद को थोड़ा दूर रखकर मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. अपनी क्षमता पर भरोसा रखें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आपको फालतू की बहसों से दूर रहना चाहिए. आपकी ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है, इसलिए आराम करें. अकेले समय बिताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खुद को संभालने का दिन है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज रचनात्मक कामों में मन लगेगा. कला, लेखन या किसी भी क्रिएटिव काम से आपको संतुलन मिलेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा और आप अपने कामों में आगे बढ़ेंगे.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आप क्रिएटिव और समझदारी से काम करेंगे. बच्चों या युवाओं के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा. ध्यान रखें कि काम करते समय ध्यान भटकने न दें. एकाग्रता से ही सफलता मिलेगी.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको ऊर्जा मिलेगी. आपका अच्छा व्यवहार लोगों को आकर्षित करेगा. हास्य और समझदारी से आप अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपको दूसरों की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है. गुस्सा करने से बचें. खुद को शांत रखें और अपनी सेहत का ध्यान दें. थोड़ा आराम करना आपके लिए जरूरी है.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपके रिश्तों में मजबूती आएगी. आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे. लेकिन खुद को ज्यादा थकाएं नहीं. काम और आराम दोनों को संतुलित रखें.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Aaj Ka RashifalAaj Ka Rashifal 7 May 2026Horoscope Todaytoday rashifal
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