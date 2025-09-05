मेष, वृषभ और मकर राशि वाले धैर्य से ले काम, जानें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा कल का राशिफल

Aaj ka Rashifal 06 September 2025 : आज का दिन ग्रहीय स्थिति और धार्मिक दृष्टि से और भी ज्यादा खास है। आज धनिष्ठा नक्षत्र, अतिगंड योग है, चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में रहेंगे तो वहीं श्री हरि को समर्पित अनंत चतुर्दशी का खास दिन भी है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा किए जाने का विधान है। बात करते हैं आज के राशिफल की तो ग्रहों की चाल के अनुसार कर्क राशि के लोग वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करके रखें क्योंकि निवेश के लिए अच्छे प्लेटफार्म मिलने की संभावना है तो वहीं तुला राशि के लोगों की नवीन कार्यों में रुचि जागृत होगी, जिस कारण उन्हें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें कल का राशिफल