Kal Ka Rashifal 5 September: मेष, वृषभ और मीन राशि वालों को करियर में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 5 September 2025 : ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है, यह न केवल करियर, कारोबार बल्कि सेहत और पारिवारिक जीवन जैसे तमाम पहलुओं पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। कल के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा कल की तरह कल भी मकर राशि में विराजमान रहेंगे, श्रवण नक्षत्र और शोभन योग है। कल का राशिफल सिंह राशि वालों को टैलेंट का लोहा मनवाने के लिए विचारों को साझा करने की सलाह दे रहा है जबकि कुंभ राशि के लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखने की सलाह दे रहा है। तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें कल का राशिफल
मेष
इस राशि के लोगों की नेटवर्किंग बढ़ेगी और करियर में भी उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। कारोबार में नए व्यक्ति को शामिल करने की स्थिति बन सकती है, नया सदस्य बिजनेस पार्टनर या कर्मचारी भी हो सकता है। फिटनेस को लेकर युवा वर्ग काफी एक्टिव दिखेंगे और नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे। माता-पिता का सम्मान करें, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उनसे किसी भी तरह की बहस बाजी न करें। तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थिति से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करें।
वृष
वृष राशि के लोगों ने कार्यों को लेकर जो भी प्लानिंग करी है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कल का दिन उत्तम है। व्यापारी वर्ग बजट का मूल्यांकन करें, आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए आय और व्यय के बारे में ज्ञात होना जरूरी है। व्यस्तता के कारण पार्टनर के साथ कल के दिन बातचीत न के बराबर होने वाली है। विवाहित लोगों का किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, इस ओर सचेत रहे। यदि कमर और पैर दर्द एकदम से बढ़ गया था, तो कल उसने आराम मिलता दिखाई दे रहा है।
मिथुन
मिथुन राशि के लोगों को करियर ग्रोथ के नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं, इस समय मेहनत करके सफलता पाई जा सकती है। रिश्तेदार यदि व्यापार से जुड़े हैं, तो काम के सिलसिले में संबंध खराब होने की आशंका है। लव रिलेशन में पुरानी बातों का मुद्दा न बनाए, बीती बातों को भूलने में ही समझदारी है। पारिवारिक लोगों का दबाव होने के कारण मन के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। सेहत में एंजाइटी की समस्या बढ़ सकती है, ओवर थिंकिंग यदि आपकी आदत है तो समय रहते इसमें सुधार लाने के प्रयास करें।
कर्क
व्यक्तिगत कारणों की वजह से कर्क राशि के लोग ऑफिशियल कार्यों पर कम फोकस कर सकेंगे। बोली और व्यवहार ग्राहकों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिस कारण कल व्यापारी वर्ग अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कल आपसे कोई अपने प्रेम का इजहार कर सकता है, जिसका आप भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही थी, उन्हें रिश्ता तय करने में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। खानपान पौष्टिक और हल्का रखें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना आपके लिए जरूरी है।
सिंह
सिंह राशि के लोग विचारों को शेयर करने में संकोच न करें, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक लोग अपने टैलेंट को कैसे पहचानेंगे। आर्थिक मामलों में एक्सपर्ट एडवाइस लेना व्यापारी वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा। पुराने मित्र या करीब आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुल मिलाकर कल दिन का आधा समय दोस्तों के साथ व्यतीत होगा। संतान की सेहत यदि जल्दी-जल्दी खराब हो रही है, तो इस पर विचार करें और डॉक्टर से तत्काल परामर्श ले। बीपी की समस्या वाले लोग सचेत रहें, क्योंकि बीपी घटने बढ़ने से सेहत नरम हो सकती है।
कन्या
कन्या राशि के जिन लोगों ने रिजाइन दे दिया था, उन्हें पुराने कार्यस्थल से फिर से बुलावा आ सकता है। व्यापार के लिए योजनाएं बनाते समय सीक्रेसी का खास ध्यान रखें कि कोई बाहरी व्यक्ति उस वक्त वहां मौजूद न हो। विद्यार्थियों की दिनचर्या भंग होने की आशंका है, कुछ जरुरी कार्यों की वजह से पढ़ाई का टाइम टेबल बिगड़ सकता है। यदि परिवार से ही जुड़ी किसी बात को लेकर परेशान थे, तो कल समस्या का निदान मिलेगा। सेहत संबंधी मामलों में फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करें, साथ ही बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखें।
तुला
तुला राशि के लोगों को सतर्क रहना है क्योंकि कार्यस्थल पर राजनीति का माहौल बन सकता है, यानी कि लोग एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। व्यापार से जुड़ी कुछ चीजों की खरीदारी करने की स्थिति बन सकती है, जिसमें धन भी अधिक खर्च होगा। युवा वर्ग राइटिंग स्किल को इंप्रूव करें, क्योंकि आपको जल्दी ही इससे जुड़ा रोजगार मिलने की संभावना है। घर में धार्मिक कार्यक्रम को कराने की रूपरेखा तैयार हो सकती है। वायरल फीवर या सर्दी जुकाम होने से सेहत खराब हो सकती है, अपना ख्याल रखें।
वृश्चिक
वृश्चिक राशि के लोग यदि जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, तो अभी आपको कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, सोच समझकर निर्णय लें। युवा वर्ग के व्यवहार में नकारात्मक ऊर्जा झलकेगी, छोटी-छोटी बातों पर क्रोध और चिड़चिड़ापन जाहिर करेंगे। सगे संबंधियों की ओर से धार्मिक कार्यों का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। मौसम की वजह से सिर दर्द और वोमिटिंग जैसी समस्या होने की आशंका है।
धनु
इस राशि के लोगों को दूसरों की हां में हां मिलाने से बचना है, आप वैचारिक रूप से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है इसलिए बेफिक्र होकर सबके सामने अपना मत जरुर रखें। पैतृक व्यापार को संभालने की कमान यदि आपके हाथ में है, तो आप इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे। दोस्त आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन वह अपने मतलब से आपको याद करेंगे, इसे लेकर बुरा न माने वैसे भी मुसीबत में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। क्रोध और वाणी को नियंत्रित करें क्योंकि इसकी वजह से घर का माहौल खराब हो सकता है। स्वास्थ्य कल के दिन ठीक रहेगा, यदि अभी तक सेहत के कारण कोई काम पेंडिंग में रखे थे, तो कल इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
मकर
मकर राशि के लोग बेकार के कार्यों में उलझकर कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं, जरूरी कार्यों पर पहले फोकस करें। मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले लोगों को प्रोडक्ट क्वालिटी का खास ध्यान रखना है। लव लाइफ एक नया मोड़ लेगी, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण विवाद होंगे जिसके बाद अलगाव जैसी भी स्थिति बन सकती है। संतान के साथ ज्यादा समय व्यतीत करना है, बातचीत के जरिए उसकी मनोदशा जानने की कोशिश करें। पैर में मोच, नसों में खिंचाव बदन दर्द जैसी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
कुंभ
इस राशि के लोगों की प्रोफेशनल लाइफ का संतुलन बिगड़ने की आशंका है, प्रयास करें कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रहें। कॉस्मेटिक या महिलाओं से जुड़ी वस्तुओं का कारोबार करने वालों लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। युवा वर्ग के खर्चे बढ़ेंगे, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोस्तों से उधार भी ले सकते हैं। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी, शाम को सब साथ बैठेंगे और हंसी मजाक करेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की कोशिश करें, सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन करने से लाभ मिलेगा।
मीन
मीन राशि के जो लोग शिक्षक है, उन्हें खूब मान सम्मान मिलने वाला है। मशीनरी खराबी के कारण काम रुक सकते है, व्यापारी वर्ग इसके लिए पहले से तैयार रहें। जो युवा पढ़ाई और नौकरी दोनों एक साथ करते है, उनके लिए कल का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। घर के पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए दिन शुभ है, कल आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बाहर के खाने से कल के दिन पूरी तरह से परहेज करें क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा है।