  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 5 May 2026: मेष राशि के जातकों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा तो सिंह वालों को मिलेगा भरपूर प्यार, जाने कल के राशिफल के बारे में

Kal Ka Rashifal 5 May 2026: मेष राशि के जातकों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा तो सिंह वालों को मिलेगा भरपूर प्यार, जाने कल के राशिफल के बारे में

Kal Ka Rashifal 5 May 2026: कल का दिन ज्यादातर राशियों के लिए संतुलन और समझदारी से काम लेने का है. जल्दबाजी से बचें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, तभी बेहतर परिणाम मिलेंगे.आइए जानते हैं मंगलवार 5 मई के लिए मेष से मीन तक सभी 12 राशि के जातकों का राशिफल.


By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: May 4, 2026 3:30:05 PM IST

Follow us on
Google News
आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
1/13

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा व्यस्त रह सकता है. जरूरी कामों पर ध्यान दें और दूसरों की बातों में आकर अपना फोकस न खोएं. आपकी मेहनत और जिम्मेदारी आपको सम्मान दिलाएगी. ऊर्जा अच्छी रहेगी और लोगों से बातचीत में फायदा मिल सकता है.

You Might Be Interested In
आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
2/13

आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज ज्यादा उम्मीदें रखने से बचें, नहीं तो निराशा हो सकती है. थोड़ा आराम करें और जिंदगी के छोटे-छोटे सुखों का आनंद लें. आपका मूड अच्छा रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
3/13

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आप हर चीज में चुनौती देख सकते हैं, लेकिन हर बात को इतना गंभीर लेना जरूरी नहीं. अपनी ऊर्जा सही कामों में लगाएं. आपका आत्मविश्वास और व्यवहार आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

You Might Be Interested In
आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
4/13

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपके और दूसरों के बीच अच्छा तालमेल रहेगा. लोग आपकी बातों और व्यवहार की तारीफ करेंगे. दिन अच्छा बीतेगा, बस अपनी ऊर्जा को बेवजह खर्च करने से बचें.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
5/13

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आप कुछ लोगों की सच्चाई समझ पाएंगे. खुद को बेहतर बनाने का समय है. सेहत का ध्यान रखें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं. थोड़ा आराम भी जरूरी है.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
6/13

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आपका मन आज कुछ अलग करने का करेगा. अपने दिल की सुनें और अपने विचार खुलकर रखें. आपका अंतर्ज्ञान सही दिशा दिखाएगा और आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
7/13

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आप बिना डर के आगे बढ़ेंगे. नई योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है. लोगों से बातचीत और नए संबंध बनाने में फायदा होगा.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
8/13

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज सोच-समझकर बोलें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का सही समय है. आप नई शुरुआत कर सकते हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
9/13

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे और अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं. ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
10/13

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, लेकिन अति से बचें. परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा. थोड़ा आराम भी जरूरी है.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
11/13

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपका व्यवहार संतुलित रहेगा. आप लोगों से अच्छे से जुड़ पाएंगे. अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं और दूसरों पर अपनी सोच थोपने से बचें.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
12/13

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी. अपनी लाइफस्टाइल सुधारने पर ध्यान दें. नए बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों का भी ध्यान रखें.

You Might Be Interested In
डिस्क्लेमर - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags:
Aaj Ka RashifalAaj Ka Rashifal 5 May 2026Horoscope Todaytoday rashifal
Kal Ka Rashifal 5 May 2026: मेष राशि के जातकों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा तो सिंह वालों को मिलेगा भरपूर प्यार, जाने कल के राशिफल के बारे में - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 5 May 2026: मेष राशि के जातकों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा तो सिंह वालों को मिलेगा भरपूर प्यार, जाने कल के राशिफल के बारे में - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 5 May 2026: मेष राशि के जातकों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा तो सिंह वालों को मिलेगा भरपूर प्यार, जाने कल के राशिफल के बारे में - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 5 May 2026: मेष राशि के जातकों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा तो सिंह वालों को मिलेगा भरपूर प्यार, जाने कल के राशिफल के बारे में - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 5 May 2026: मेष राशि के जातकों का दिन रहेगा भागदौड़ भरा तो सिंह वालों को मिलेगा भरपूर प्यार, जाने कल के राशिफल के बारे में - Photo Gallery