Kal Ka Rashifal 5 June 2026: शुक्रवार को ग्रहों का बड़ा असर! किसी को मिलेगा सफलता का मौका तो किसी को रहना होगा सतर्क, मेष से मीन तक जानिए 12 राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 5 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप में असर डालती है. 5 जून 2026, शुक्रवार का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने फैसलों में थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है. किसी को दोस्तों और परिवार का साथ मिलेगा तो किसी के लिए कामकाज से जुड़ी अच्छी खबर सामने आ सकती है. वहीं कुछ राशियों को बेवजह की बहस और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है, आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.