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Kal Ka Rashifal 5 June  2026: शुक्रवार को ग्रहों का बड़ा असर! किसी को मिलेगा सफलता का मौका तो किसी को रहना होगा सतर्क, मेष से मीन तक जानिए 12 राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 5 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप में असर डालती है. 5 जून 2026, शुक्रवार का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने फैसलों में थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है. किसी को दोस्तों और परिवार का साथ मिलेगा तो किसी के लिए कामकाज से जुड़ी अच्छी खबर सामने आ सकती है. वहीं कुछ राशियों को बेवजह की बहस और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है, आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 4, 2026 12:24:23 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज का दिन बिना किसी बड़ी भागदौड़ के बीत सकता है. मन में चल रही कुछ उलझनें धीरे-धीरे कम होंगी और चीजों को नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा. खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्ती न करें. किसी पुराने शौक या पसंदीदा काम के लिए समय निकालेंगे तो अच्छा महसूस होगा.

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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से बचें. आसपास के लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने से कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं. दिन के दूसरे हिस्से में कोई अच्छी खबर या दिलचस्प बातचीत आपका मूड बेहतर कर सकती है. आराम और काम के बीच सही दूरी बनाए रखें.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिलने-जुलने और बातचीत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. किसी नई पहचान से आगे चलकर फायदा मिलने के संकेत हैं. लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी राय को महत्व दे सकते हैं. लंबे समय से रुका कोई काम भी रफ्तार पकड़ सकता है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

दोस्तों और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको राहत देगा. घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और किसी अपने से अच्छी खबर मिल सकती है. अगर किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है. दिनभर मन हल्का और प्रसन्न रहेगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आप रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या से थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं. खुद के लिए समय निकालना फायदेमंद रहेगा. किसी पुराने शौक की तरफ मन जा सकता है. परिवार के लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे. छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

किसी बात को लेकर मन में चल रही बेचैनी धीरे-धीरे कम होगी. हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, इसलिए धैर्य बनाए रखें. किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है. दिन के अंत तक आपको अपनी स्थिति पहले से बेहतर नजर आएगी.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

किसी जरूरी मामले में मदद मिलने के संकेत हैं. अगर काफी समय से कोई काम अटका हुआ है तो उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है. लोगों के साथ आपकी बातचीत असर छोड़ सकती है. अपने विचार खुलकर रखें, आपकी बात सुनी जाएगी.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी से बचें. मन की बात दबाकर रखने के बजाय सही लोगों से साझा करना बेहतर रहेगा. दिन के दौरान खुद को थोड़ा समय देना भी जरूरी है. धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो काम ज्यादा आसानी से पूरे होंगे.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

अपनी बात रखने का अच्छा मौका मिलेगा. किसी मीटिंग, बातचीत या मुलाकात में आपकी मौजूदगी असर छोड़ सकती है. दोस्तों या करीबियों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा. जो बातें लंबे समय से मन में थीं, उन्हें सामने लाने का सही समय है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता करने से बचें. किसी रिश्ते में चल रही गलतफहमी दूर होने की संभावना है. काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश सफल हो सकती है. दिन का दूसरा हिस्सा पहले से ज्यादा आरामदायक रहेगा.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज बातचीत के जरिए कई काम आसान हो सकते हैं. लोग आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे और आप भी दूसरों को बेहतर ढंग से सुन पाएंगे. कोई पुरानी योजना दोबारा शुरू हो सकती है. दिनभर व्यस्तता रहेगी, लेकिन नतीजे संतोष देने वाले होंगे.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मन की बात कहने में झिझक महसूस हो सकती है, लेकिन यही झिझक कई बार दूरी बढ़ा देती है. आज अपने विचार साफ तौर पर रखने की कोशिश करें. किसी बहस या विवाद से दूर रहना बेहतर रहेगा. शांत रहकर लिया गया फैसला आगे चलकर आपके काम आएगा.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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