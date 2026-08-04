Kal Ka Rashifal 5 August 2026: कल किन राशियों की चमकेगी किस्मत और किसे मिलेगी सफलता,जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Kal Ka Rashifal 5 August 2026: 5 अगस्त 2026, बुधवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के कारण सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. किसी राशि के लिए करियर में नए अवसर बन सकते हैं, तो किसी को रिश्तों और सेहत के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल.