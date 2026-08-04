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Kal Ka Rashifal 5 August  2026: कल किन राशियों की चमकेगी किस्मत और किसे मिलेगी सफलता,जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Kal Ka Rashifal 5 August 2026: 5 अगस्त 2026, बुधवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के कारण सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. किसी राशि के लिए करियर में नए अवसर बन सकते हैं, तो किसी को रिश्तों और सेहत के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: August 4, 2026 4:05:59 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल ( Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत रहेगा. लंबे समय से रुके काम पूरे होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर भी मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal )

आज धैर्य और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और मन सकारात्मक बना रहेगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल  (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आपकी बातचीत का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा. नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं. कामकाज में व्यस्तता रहेगी, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. यात्रा का भी योग बन सकता है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज सीखने और आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिल सकता है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. करियर में प्रगति के संकेत मिलेंगे. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और धैर्य बनाए रखें.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल  (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज रिश्तों और सामाजिक जीवन पर आपका अधिक ध्यान रहेगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं. किसी की सलाह आपके काम आ सकती है.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज मेहनत और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएंगे. पुराने अधूरे कार्य पूरे होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. किसी नए काम की शुरुआत करने का अवसर भी मिल सकता है.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. करियर में भी अच्छे संकेत मिल सकते हैं.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखें. आपकी मेहनत और स्पष्ट सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी. किसी महत्वपूर्ण फैसले में परिवार का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज नए विचार और नई योजनाएं आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. मन प्रसन्न रहेगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आराम और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. अनावश्यक बहस से बचें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं. परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज का दिन नई शुरुआत के लिए शुभ माना जा सकता है. बड़े प्रोजेक्ट या नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है. मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपके लिए बातचीत और संबंधों को मजबूत करने का दिन है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है. कामकाज में सफलता मिलेगी और मन शांत रहेगा. सेहत का भी ध्यान रखें.

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Disclaimer - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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