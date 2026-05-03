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Kal Ka Rashifal 4 May 2026: मेष राशि वालों को मिलेगी राहत तो मिथुन को जातकों को भावनाएं करेंगी परेशान,जान लें कल के अपनी राशि के बारे में

Kal Ka Rashifal 4 May 2026: कल का भविष्यफल सभी राशि के जातकों को संभलकर चलने की सलाह देता है.अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और रिश्तों को संभालकर चलते हैं, तो दिन आपके लिए सुखद और सफल साबित हो सकता है.आइए जानते हैं सोमवार 4 मई के लिए मेष से मीन तक सभी 12 राशि के जातकों का भविष्यफल.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 3, 2026 5:23:12 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपको अपनी सीमाओं को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है. हर बात में अपनी राय थोपने के बजाय दूसरों की बात सुनना फायदेमंद रहेगा. आप लंबे समय बाद राहत महसूस करेंगे और अपने काम बिना तनाव के पूरा कर पाएंगे. परिवार और दोस्तों के साथ सुकून भरा समय बिताने का अच्छा मौका है.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज जिद्दी रवैया आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए थोड़ा लचीला बनें. शरीर और मन को आराम देने की जरूरत है, नींद पर ध्यान दें. कामकाज में आपका जोश लोगों को प्रभावित करेगा और आपके विचारों को समर्थन मिलेगा. रिश्तों में भी मजबूती आएगी और घर का माहौल सुखद रहेगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आपकी भावनाएं आज थोड़ी उलझी रह सकती हैं, इसलिए कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें. ऊर्जा अच्छी है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है. प्रतिस्पर्धा आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन अति करने से बचें. संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आप कई चीजों को पहले ही समझ लेंगे, लेकिन अभी कदम उठाने का सही समय नहीं है. खुद को समय दें और ऊर्जा बचाकर रखें. मन में बदलाव और कुछ नया करने की इच्छा जाग सकती है. रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ अलग करने से आपको सुकून मिलेगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आप खुद को उपयोगी साबित करने की कोशिश करेंगे और इसमें सफल भी रहेंगे. नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है. आपके पास कई अच्छे आइडिया हैं, लेकिन उन्हें लागू करते समय सावधानी जरूरी है. जोश के साथ-साथ समझदारी भी बनाए रखें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. नए विचार और ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. अपने उत्साह को दूसरों के साथ साझा करें और दिन का पूरा आनंद लें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और सफलता आपके करीब है. हालांकि, जरूरत से ज्यादा उत्साह नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए संयम रखें. रिश्तों में सुधार और नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. नए लोगों से मिलने और अनुभव लेने का अच्छा समय है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

कामकाज में स्पष्टता रखना जरूरी है, ताकि कोई गलतफहमी न हो. निवेश और आर्थिक मामलों में आपको फायदा मिल सकता है. आज आपका मूड अच्छा रहेगा और आप छोटी परेशानियों को आसानी से संभाल लेंगे. दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आप अपने रिश्तों में संतुलन बनाने में सफल रहेंगे. दिन काफी एक्टिव और सामाजिक रहेगा. आप अपने विचारों को खुलकर रख पाएंगे और नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. कुल मिलाकर दिन संतोषजनक रहेगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आप लोगों के ध्यान का केंद्र बने रहेंगे. आपकी समझदारी और खुला रवैया आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. आप अपने काम को शांत और व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर दिन के अंत में. जल्दबाजी या लापरवाही से चोट लग सकती है. अपने व्यवहार में संतुलन रखें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें, वरना अनावश्यक विवाद हो सकते हैं.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों अच्छे रहेंगे. आप खुलकर अपने विचार रख पाएंगे और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे. दोस्तों के साथ समय बिताना और बातचीत करना आपको खुशी देगा. दिन सकारात्मक रहेगा.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Aaj Ka RashifalAaj Ka Rashifal 4 May 2026Horoscope Todaytoday rashifal
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