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Kal Ka Rashifal 4 June 2026: गुरुवार का दिन इन राशियों के लिए रहेगा खास, मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 4 June 2026: 4 जून 2026, गुरुवार का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है. कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो कुछ को रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 3, 2026 12:14:17 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज मेष राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़े बदलावों की शुरुआत हो सकती है. पुराने रिश्तों या परिस्थितियों से दूरी बनाकर आप नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. दिनभर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज किसी मित्र या करीबी व्यक्ति की मदद करके आपको संतोष मिलेगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें. दूसरों की बातों में आकर निर्णय न बदलें. धैर्य और मेहनत आपको सफलता दिला सकती है.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत है. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे. रिश्तों में खुलकर बातचीत करना फायदेमंद रहेगा.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज कर्क राशि के जातकों को बिना वजह चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपके प्रयास धीरे-धीरे रंग ला रहे हैं. किसी भी स्थिति को केवल दिखावे के आधार पर न आंकें. एकाग्रता बनाए रखने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि के लोगों के विचार और योजनाएं आज मजबूत होती नजर आएंगी. अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ सामने रखें. अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज किसी बेहद खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. नए अवसरों को गंभीरता से लें. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको सही दिशा दिखा सकती है. नए विचारों के लिए खुले रहें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के जातक आज खुद पर भरोसा बनाए रखें. भले ही कुछ डर या असमंजस बना रहे, लेकिन आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश जारी रखें. मेहनत का फल मिलने की संभावना है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज किसी काम की शुरुआत को लेकर वृश्चिक राशि के जातकों को उलझन महसूस हो सकती है. जल्दबाजी से बचें और शांत मन से फैसला लें. स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सैर या व्यायाम लाभदायक रहेगा. परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखें.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करना राहत दे सकता है. आपकी ऊर्जा और उत्साह आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे. जिद से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को थोड़ा आराम भी दें. अनुशासन और नियमितता ही सफलता की कुंजी साबित होगी. धैर्य के साथ आगे बढ़ें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि के जातकों का आज दोस्तों और करीबी लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे. गुरुवार का दिन योजनाएं बनाने और सकारात्मक समय बिताने के लिए अच्छा है. आपकी बातचीत और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. आत्मविश्वास बनाए रखें.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आप अपने भविष्य और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे. फैसले सोच-समझकर लें और किसी भी बात को हल्के में न लें. अच्छे संबंध और सकारात्मक माहौल आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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