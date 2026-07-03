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Kal Ka Rashifal 4 July 2026:कल इन राशियों को मिलेगा नए अवसरों का लाभ, मेष, वृष, मिथुन समेत सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां अपने राशिफल के बारे में

Kal Ka Rashifal 4 July  2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर दिन जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालती है. 4 जुलाई 2026, शनिवार का दिन किसी के लिए नई शुरुआत लेकर आ सकता है, तो किसी को धैर्य और सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 3, 2026 3:54:21 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की आपकी क्षमता आपको सफलता दिलाएगी. नए अवसरों को पहचानकर उनका लाभ उठाएं. प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. किसी करीबी का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. दोस्तों और परिवार के साथ तालमेल मजबूत रहेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज बदलाव आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा. नई शुरुआत करने का यह अच्छा समय है. बेवजह की चिंताओं को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. सकारात्मक सोच आपको हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम दिलाएगी. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आपकी बातों और विचारों को आज लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा. मानसिक शांति के लिए खुद को थोड़ा आराम दें और प्रकृति के करीब समय बिताएं. नई संभावनाएं सामने आएंगी, जिन्हें समय रहते अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन आप हर जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएंगे. कानूनी या आधिकारिक मामलों में सतर्क रहें. दिनभर की भागदौड़ के बावजूद मन में संतोष बना रहेगा और आपके प्रयास रंग लाएंगे.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों चरम पर रहेंगे. मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत हैं. अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपकी लोकप्रियता में भी इजाफा हो सकता है. अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज अपनी बात स्पष्ट और संतुलित तरीके से रखें. रचनात्मक सोच आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेगी. करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं. किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आप अपने आसपास का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. पुराने मतभेद खत्म करने का यह अच्छा समय है. आपकी विनम्रता और संवाद कौशल लोगों का दिल जीतेंगे. आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले सफलता दिलाएंगे.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आत्मविश्वास के साथ लिया गया हर निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है. मन की उलझनें दूर होंगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा. पुराने पछतावों को छोड़कर भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें. दिन सकारात्मक रहेगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

करियर में चल रहे बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे. जीवनशैली में सुधार करने की जरूरत है. बेकार की उलझनों से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर फोकस रखें. अपनी बात खुलकर रखने से आपको लाभ मिलेगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है. मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और काम के साथ आराम के लिए भी समय निकालें. करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज अपनी कीमती वस्तुओं और जरूरी दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें. यदि संभव हो तो खुद को थोड़ा आराम दें. किसी बड़े निवेश, समझौते या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. जल्दबाजी से बचना आपके हित में रहेगा.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपकी मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं. लोग आपके काम की सराहना करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Aaj Ka RashifalAaj Ka Rashifal 4 July 2026Horoscope Todaytoday rashifal
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