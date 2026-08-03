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Kal Ka Rashifal 4 August 2026: आज किस राशि की चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क,जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 4 August 2026: 4 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि कुछ राशियों को अपने व्यवहार और फैसलों में संयम रखने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: August 3, 2026 4:08:43 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल ( Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नए काम की शुरुआत करने से पहले अच्छी योजना बना लें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का असर दिखाई देगा और पुराने प्रयास सफल हो सकते हैं. सकारात्मक सोच बनाए रखें.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal )

आज ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में किसी से बहस करने से बचें. कार्यस्थल पर धैर्य और समझदारी से काम लेने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे. खर्चों पर भी नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल  (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा समय है. आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और बेवजह की चिंताओं से दूरी बनाकर रखें. मेहनत का अच्छा फल मिलने के संकेत हैं.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आत्मविश्वास के दम पर कई मुश्किल काम आसानी से पूरे हो सकते हैं. परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा. बातचीत में मधुरता बनाए रखें, इससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल  (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है. कोई भी फैसला सोच-समझकर लें और छोटी बातों को नजरअंदाज करें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा. विरोधियों से सतर्क रहें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला भविष्य में लाभ देगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. बच्चों या घर के किसी सदस्य से खुशी मिल सकती है. सामाजिक संबंध मजबूत होंगे और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. कामकाज में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा. आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएगी.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

दोस्तों और करीबी लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. करियर से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं. ऊर्जा और उत्साह के साथ किया गया काम सफलता दिला सकता है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. जल्दबाजी से बचें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें. मेहनत का परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और बातचीत से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नए काम की शुरुआत के लिए भी दिन अच्छा रहेगा.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट रहेगी. कामकाज में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें. स्वास्थ्य और आराम का भी ध्यान रखें.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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