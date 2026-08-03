Kal Ka Rashifal 4 August 2026: आज किस राशि की चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क,जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 4 August 2026: 4 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि कुछ राशियों को अपने व्यवहार और फैसलों में संयम रखने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.