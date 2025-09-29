Aaj Ka Rashifal 30 September 2025: कई राशियों को होगा लाभ, तो कुछ हैं बड़े संकट में, जानें पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया कल का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 30 September 2025 : कल के दिन की ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा गुरु की राशि धनु में रहेंगे, जबकि गुरु स्वयं मिथुन राशि में है। शनि मीन राशि में और ग्रहों के सेनापति मंगल तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। ग्रहों की चाल और युति जातक के जीवन में सुख-दुख, सफलता-असफलता और संबंधों की स्थिति को निर्धारित करती है। दैनिक राशिफल के माध्यम से जाने कैसा बीतेगा आपका का दिन, जीवन के किन क्षेत्र में आपको सावधान रहना है और कहां आपको अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। तो चलिए जानते हैं कि पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.