Aaj Ka Rashifal 30 September 2025: कई राशियों को होगा लाभ, तो कुछ हैं बड़े संकट में, जानें पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया कल का राशिफल
Aaj Ka Rashifal, 30 September 2025 : कल के दिन की ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा गुरु की राशि धनु में रहेंगे, जबकि गुरु स्वयं मिथुन राशि में है। शनि मीन राशि में और ग्रहों के सेनापति मंगल तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। ग्रहों की चाल और युति जातक के जीवन में सुख-दुख, सफलता-असफलता और संबंधों की स्थिति को निर्धारित करती है। दैनिक राशिफल के माध्यम से जाने कैसा बीतेगा आपका का दिन, जीवन के किन क्षेत्र में आपको सावधान रहना है और कहां आपको अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। तो चलिए जानते हैं कि पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
मेष राशि (Aries)
मेष- मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन तो सामान्य रहेगा, बस अपने कार्यों को लेकर थोड़ा सजग रहे. व्यापारी वर्ग को जोखिम और जमानत के कार्यों से बचने के हर संभव प्रयास करना है. यदि क्रोध की चिंगारी को जरा से भी हवा दी तो हुए काम को बिगड़ने में बिलकुल भी समय नहीं लगेगा. लव रिलेशन में दूसरों से ली गई सलाह पर काम करने से रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें. सेहत में सिर दर्द और गला दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
वृष राशि (Taurus)
वृष- ग्रहों का सपोर्ट मिलने से कार्यों को गति मिलेगी और मेहनत का अपेक्षा जनक परिणाम भी मिलेगा. जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार संचालित करते हैं, उन्हें कुछ नुकसान का वहन करना पड़ सकता है. दूसरों से सहयोग की अपेक्षा युवा वर्ग के लिए कष्ट का कारण बन सकता है. संतान की संगत पर ध्यान देने की जरूरत है, देर रात तक उसे बाहर रहने और घूमने देने से रोके. मसालेदार और चिकनाई युक्त भोजन से परहेज करें सुबह का नाश्ता हेल्दी ही रखें.
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन- मिथुन राशि के लोगों में कार्यों को लेकर असंतुष्टि भाव पनप सकता है, मन में नौकरी छोड़ने के विचार भी आ सकते हैं. भूमि भवन से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के हाथ अच्छी डील लगने की संभावना है. कुछ खास लोग आपके लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे, जिनसे मिलकर आप में भी कुछ नया करने की इच्छा जागेगी. बीती-बातों को भुला देने में ही समझदारी है, तभी रिश्तो में आई कड़वाहट दूर होगी. बढ़ते वजन को लेकर परेशान हो सकते हैं, ऐसे में एक बार आपको थायराइड जरुर चेक करा लेना चाहिए
कर्क राशि (Cancer) Today Cancer Horoscope
कर्क- इस राशि के लोगों को वरिष्ठों का सानिध्य प्राप्त होगा, उनके साथ काम करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. व्यापारी वर्ग के फाइनेंस से जुड़े काम बनने की संभावना है, आप भी बिना रुके लगातार प्रयास करते रहे. आय का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों पर खर्च करें. माता जी का ध्यान रखें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें. संतान और जीवनसाथी के साथ घूमने जाना हो सकता है. सेहत की बात करें तो सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या होने की आशंका है, इस बात का ध्यान रखते हुए संतुलित खानपान पर फोकस करें.
सिंह राशि (Leo)
सिंह- सिंह राशि के लोग कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत पुराने आधे अधूरे कार्यों को पहले निपटाने से करें. व्यापारी वर्ग के लिए दिन ठीक-ठाक रहने वाला है, अपेक्षित लाभ तो न सही लेकिन थोड़ा बहुत लाभ अर्जित करने में सफल होंगे. युवा वर्ग यदि एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंक संबंधी गतिविधियों को समय पर अवश्य पूरा करने पर फोकस करें. घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे. सेहत में अपच की शिकायत होने की आशंका है, खाने के बीच में थोड़ी देर का ब्रेक लें जिससे भोजन आसानी से पच सके.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या- कार्यस्थल का माहौल सामान्य रहेगा, यह समय अपने मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में बिताएं. जो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी या क्राफ्ट का सामान बेचते है, उन्हें अच्छा लाभ होने की संभावना है. युवा वर्गअकेलापन और खालीपन महसूस कर सकते हैं, जिस कारण आप घर में रहना ही पसंद करेंगे. दंपत्ति किसी भी रिश्ते से अपने रिश्ते की तुलना मत करें, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना ही सच्चा प्रेम है. महिलाएं स्किन केयर पर फोकस करेंगी, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने का प्लान भी बना सकती है.
तुला राशि (Libra)
तुला- तुला राशि के सरकारी कर्मचारी जो लोग घर से दूर रहते हैं, वह घर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं. व्यापार में प्रतिस्पर्धी दबाव डालेंगे, आर्थिक पक्ष में जोखिम बढ़ सकता है. युवा वर्ग मनोरंजन के चलते लक्ष्य से कुछ भटके हुए नजर आ सकते हैं. घरेलू कार्यों में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ समय एक्सरसाइज और योग के लिए जरूर निकालने का प्रयास करें
वृश्चिक राशि (Scorpio) Today Scorpio Horoscope
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के लोगों को भावुक होकर निर्णय लेने से बचना होगा, जो भी कार्य करें उसे दिमाग के साथ करें. कारोबार से जुड़ी किसी संपत्ति को बेचने का विचार बना सकते हैं . किसी जरूरी कार्यों के चलते युवा वर्ग को सेविंग खर्च करनी पड़ सकती है. दांपत्य जीवन का तालमेल अच्छा रहेगा, आप दोनों कहीं घूमने भी जा सकते हैं. वजनदार सामान उठाने से बचना है, क्योंकि नसों में खिंचाव होने की आशंका है.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु - इस राशि के जो लोग टारगेट बेस्ड नौकरी करते हैं, वह अपने हिस्से के काम को पूरा करने में सफल होंगे. व्यापारी वर्ग लोगों को शक के निगाह से देखना बंद करें, यदि कोई सामान गुम हुआ है, तो लोगों पर शक करने के बजाय उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करें. युवा वर्ग राजनीति से खुद को दूर रखें, क्योंकि समय अच्छा है इस समय आपको करियर पर फोकस करना चाहिए. बहुत जरूरी होने पर के घर से बाहर निकले अन्यथा घर पर रहते हुए ही सारे कार्य करें. घरेलू कार्यों का आनंद उठाएं. सेहत आपकी ठीक रहेगी, योग और प्राणायाम जरूर करते रहें.
मकर राशि (Capricorn)
मकर- मकर राशि के लिए दिन कुछ राहत लेकर आया है, व्यक्तिगत समस्याओं में राहत मिलने से काम पर अच्छे से ध्यान दे सकेंगे. व्यापारी वर्ग को आर्थिक पक्ष मजबूत करने पर फोकस करना है, कारोबार में कुछ नई चीजों को जोड़ना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. विद्यार्थी वर्ग को लेट नाइट जागकर पढ़ाई करने की जगह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने का प्रयास करना है. जो लोग घर से दूर रहते हैं, उन्हें परिवार के संपर्क में रहने की कोशिश करनी है. मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का प्रयोग सुरक्षा के साथ करना है क्योंकि आंखों से जुड़ी समस्या होने की आशंका है.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ- कुंभ राशि के लोगों को नौकरीपेशा लोगों को अचानक आए किसी कार्य के लिए छुट्टी लेनी पड़ सकती है. व्यापारी वर्ग समझदारी से विपरीत स्थिति को संभालने में सफल होंगे. आपकी गलतियां ही आपकी सबसे बड़ी सीख है, इसलिए पुरानी कार्यों और गलती से सीख लेते हुए नए कार्यों में अच्छे प्रदर्शन देने का प्रयास करें. पारिवारिक माहौल ठीक-ठाक रहेगा. किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने के उद्देश्य से यात्रा करनी पड़ सकती है. तनाव स्वास्थ्य खराबी का कारण बन सकता है, इसलिए आपको तनाव मुक्त रहने के प्रयास करें.
मीन राशि (Pisces)
मीन- मीन राशि के जिन लोगों की अभी नई नौकरी है, वह अनुभवी लोगों से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करें. बिजनेस पार्टनर के साथ यात्रा के योग बनेंगे. विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई और मनोरंजन का तालमेल बनाकर चलें क्योंकि दोनों ही आपके अच्छे भविष्य और मानसिक शांति के लिए जरूरी है. जीवनसाथी की बातों को प्राथमिकता दें अन्यथा इन छोटी-छोटी बातों को लेकर पार्टनर के साथ वाद विवाद होते रहेंगे. सेहत में आपका हाइजीन रहना जरूरी है क्योंकि पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत होने की आशंका है.