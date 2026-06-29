Kal Ka Rashifal 30 June 2026: मंगलवार को किस राशि की चमकेगी किस्मत और किसे मिलेगा मेहनत का पूरा फल? करियर, प्रेम, धन और सेहत के मामले में बेहतर रहेगा दिन; जाने अपनी राशि का हाल

Kal Ka Rashifal 30 June 2026: 30 जून 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को करियर में सफलता मिलेगी, तो कुछ को रिश्तों में मधुरता का अनुभव होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी गई है. वहीं, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी रहेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.