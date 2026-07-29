  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 30 July 2026: कल इन राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए दरवाजें तो कहीं बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें अपना  गुरुवार का राशिफल

Kal Ka Rashifal 30 July 2026: कल इन राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए दरवाजें तो कहीं बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें अपना  गुरुवार का राशिफल

Kal Ka Rashifal 30 July 2026: नया दिन नई उम्मीदें और नए मौके लेकर आया है. ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है, जबकि कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी. करियर, कारोबार, धन, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? आइए जानते हैं 30 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 29, 2026 3:05:46 PM IST

Follow us on
Google News
आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
1/13

आज का मेष राशिफल ( Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. लंबे समय से जिस काम को पूरा करने की योजना बना रहे थे, उसमें आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिल सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी मेहनत का असर भी दिखाई देगा. किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है. परिवार का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी.

You Might Be Interested In
आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
2/13

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal )

आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें. कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपकी परीक्षा लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शांत रहकर जवाब देना आपके लिए बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
3/13

आज का मिथुन राशिफल  (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आपकी बातचीत और सोच लोगों को प्रभावित करेगी. अगर किसी जरूरी काम या मीटिंग का इंतजार था, तो सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी.

You Might Be Interested In
आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
4/13

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिक सोच अपनाने की जरूरत है. किसी भी विवाद में बिना सोचे-समझे शामिल होने से बचें. कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी आपको आगे बढ़ाएगी. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें. परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
5/13

आज का सिंह राशिफल  (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज खुद पर भरोसा बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा लेंगे. पुराने दोस्तों से मुलाकात या बातचीत हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. पर्याप्त आराम भी जरूरी है.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
6/13

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं. किसी नई योजना या विचार पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और हर मौके का सही इस्तेमाल करें. आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर रहने की संभावना है.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
7/13

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज का दिन अपने विचार खुलकर रखने का है. अगर किसी बात को लेकर मन में असमंजस चल रहा था, तो अब उसे दूर करने का समय है. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और पुराने मतभेद भी खत्म हो सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिलने के योग हैं. आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता आपके करीब है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
8/13

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत रहेगा. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है. किसी पुराने काम में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं. दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिसका असर आपके काम पर साफ दिखाई देगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
9/13

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज का दिन खुशियां और नए अवसर लेकर आ सकता है. दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है. करियर में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. अपनी योजनाओं पर भरोसा रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
10/13

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज धैर्य और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे. आर्थिक मामलों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है. अगर किसी जरूरी दस्तावेज या बैंक से जुड़ा काम लंबित है, तो उसे पूरा करने का अच्छा समय है. सेहत का ध्यान रखें और खानपान में संतुलन बनाए रखें. परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
11/13

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज खुद को थोड़ा समय देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए जल्दबाजी से बचें. सुबह या शाम की हल्की सैर और नियमित दिनचर्या आपको नई ऊर्जा दे सकती है. करियर और निजी जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
12/13

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपकी रचनात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी. किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है. परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा. अगर किसी फैसले को लेकर दुविधा थी, तो आज स्थिति काफी हद तक साफ हो सकती है. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे.

You Might Be Interested In
Disclaimer - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags:
Aaj Ka Rashifal 30 July 2026Daily Horoscope 30 July 2026Rashifal TodayToday Horoscope
Kal Ka Rashifal 30 July 2026: कल इन राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए दरवाजें तो कहीं बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें अपना  गुरुवार का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 30 July 2026: कल इन राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए दरवाजें तो कहीं बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें अपना  गुरुवार का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 30 July 2026: कल इन राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए दरवाजें तो कहीं बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें अपना  गुरुवार का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 30 July 2026: कल इन राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए दरवाजें तो कहीं बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें अपना  गुरुवार का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 30 July 2026: कल इन राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए दरवाजें तो कहीं बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें अपना  गुरुवार का राशिफल - Photo Gallery