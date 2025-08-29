  • Home>
  • Gallery»
  • 30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता

 Aaj Ka Rashifal: आज के दिन की बात करें तो चंद्रमा शुक्र का घर छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। विशाखा नक्षत्र, ऐन्द्र योग और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि है। ग्रहों की इस स्थिति में मेष, तुला और धनु राशि के लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस बाजी करने से बचें। सिंह और कन्या राशि के युवा वर्ग की लव लाइफ आज के दिन शानदार रहेगी। अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें 30 अगस्त 2025 का दैनिक राशिफल ..

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 29, 2025 21:26:19 IST
Follow us on
Google News
30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
1/12

मेष राशि

मेष राशि के लोगों की बॉस के साथ व्यर्थ की बहस बाजी होने की आशंका है, इसलिए आज के दिन बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझकर करें। आपकी तीखी वाणी संबंध खराब कर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर आपको कार्य पर ध्यान देने की भी जरूरत है, प्रयास करें कि जो भी कार्य करें वह त्रुटिरहित हो। कहीं ऐसा न हो बॉस नाराज होकर स्थान परिवर्तन कर दें। यात्रा के लिए तैयार रहें क्योंकि किसी जरुरी काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के मन में प्रतिस्पर्धा का भाव पनप सकता है, जीत हासिल के लिए अनुचित कदम उठाने से बचें। घर के छोटे सदस्यों के साथ जरूरत से ज्यादा कठोर होने से बचना होगा क्योंकि वह क्रोध में आकर कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। सेहत की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना है अन्यथा रोग की चपेट में आ सकते हैं।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
2/12

वृष

चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों का कार्यभार बढ़ सकता है इसलिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से अतिरिक्त मेहनत करने के लिए तैयार रखें। जिन लोगों ने भी नई नौकरी के लिए आवेदन किया था, उन्हें अभी कुछ समय का और इंतजार करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन अनुकूल है, अपनी ओर से कर्मचारियों को जो भी जिम्मेदारी देंगे, वह उसे पूरा करेंगे। युवा वर्ग आज खुद को काफी पॉजिटिव फील करेंगे, आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कोशिश करें कि उनकी दवा पानी की जिम्मेदारी आप स्वयं ले। बहुत अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से परहेज करें क्योंकि मुंह से जुड़े रोग से परेशान हो सकते हैं।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन राशि के लोगों को कार्यस्थल पर तालमेल बनाकर चलने की सलाह दी जाती है क्योंकि आज के दिन आपको कार्यों में मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है। यदि किसी बात को लेकर व्यापारी वर्ग लंबे समय से परेशान थे, तो आज के दिन आपका यह तनाव कम होता दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग को मानसिक रूप से एक्टिव रहना है, क्योंकि आपकी स्मार्टनेस की वजह से आपके कई रुके हुए कार्य बनने की संभावना है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका है। हेल्थ में यदि किसी तरह की सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आज के दिन इसे स्थगित करें।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क राशि वाले मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का प्रयास करें, आज पसंदीदा कार्यों को प्राथमिकता दें जिससे आप प्रसन्न रहें। व्यापारी वर्ग तनाव के कारण थकावट और आलस्य महसूस कर सकते हैं। तो वहीं आपको पुराने विरोधियों से सतर्क रहना है क्योंकि वह आपको परेशान करने की फिराक में हैं। युवा वर्ग दिल से ज्यादा दिमाग का प्रयोग करें, तैश में आकर कोई भी कदम न उठाएं अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। संतान और छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत करते रहें क्योंकि उन्हें आपके मार्गदर्शन की जरुरत पड़ सकती है। सेहत की बात करें तो किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि लापरवाही के कारण आपकी शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए अलर्ट रहें।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
5/12

सिंह

इस राशि के नौकरीपेशा लोग अपने कार्यों को सीखने और बारीकी से करने का प्रयास करें, जिससे काम में गलती की गुंजाइश न के बराबर रहें, क्योंकि आज की गलती नौकरी पर भारी पड़ सकती है। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी वर्ग को टेक्नोलॉजी व आकर्षण वाणी का प्रयोग करना होगा। युवा वर्ग के जीवन में किसी नए सदस्य की एंट्री होने की संभावना है, लेकिन आपको किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है। महिलाएं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें और बजट के अनुसार ही खर्च करें। नींद पूरी न होने से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेने का प्रयास करें।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
6/12

कन्या

कन्या राशि के लोग अपने हित को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भूल न करें। कॉस्मेटिक व डेकोरेशन से संबंधित सामानों का व्यापार करने वालों के हाथ अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। भाग्य का सपोर्ट युवा वर्ग को सकारात्मक परिणाम दिलाने में मदद करेगा। कपल्स के लिए दिन शुभ रहेगा, काफी समय के बाद आज पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिल सकता है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए घर का माहौल अच्छा रहेगा, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। सेहत के लिहाज से दिन थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, शारीरिक स्थिति थोड़ी कष्टदायक हो सकती है।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला राशि के लोग कार्यस्थल के सभी लोगों का सम्मान करें, फिर चाहे वह आपसे पद और उम्र में छोटे ही क्यों न हो। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको जनसंपर्क बढ़ाए रखना होगा, ऐसा करना ग्राहकों से लाभ दिलाएगा। युवाओं से यदि कोई भी व्यक्ति किसी तरह की मदद मांगे तो उन्हें निराश न करें, अपनी क्षमतानुसार उनकी मदद जरूर करें। यदि कामकाज के उद्देश्य से बाहर जाना पड़ता है तो माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही निकलें। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति हो सकती हैं, इसलिए दूसरों पर भरोसा बिलकुल न करें। स्वच्छता और जरूरी एहतियात बरते क्योंकि इंफेक्शन होने की आशंका लग रही है।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जो लोग ज्ञानार्जन का विचार बना रहें है, यानी कि कोई ऑनलाइन क्लास एवं कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए समय उपयुक्त है। व्यापारी वर्ग को अच्छे परिणाम पाने के लिए कमर कसकर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लैपटॉप और अत्यधिक मोबाइल के प्रयोग से बचें अन्यथा नेत्र रोग की चपेट में आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ने की आशंका है, इस ओर ध्यान दें। एसिडिटी की समस्या के कारण सेहत नरम हो सकती है, कोशिश करें कि रात का भोजन समय पर करें और हल्का करें।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
9/12

धनु

धनु राशि के लोगों को चाटुकार सलाहकारों से सतर्क रहना है, उनका अटपटा आइडिया आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। व्यापारी वर्ग को धैर्य रखकर विकल्प तलाशने होंगे।। युवा वर्ग पसंदीदा कार्यों को समय जरूर दें इससे मन प्रसन्न होगा और भविष्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा संचित कर पाएंगे। दान-धर्म के कार्यों से पीछे न हटें, क्षमतानुसार किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। क्षय रोग के प्रति अलर्ट रहें, यदि कई दिनों से किसी बीमारी के चलते परेशान चल रहे, तो आज अधिक सचेत रहें।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर राशि वाले बॉस द्वारा सौंपे कार्यों को ईमानदारी से करें क्योंकि आज आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन हो सकता है। कार्यस्थल से जुड़े रिपेयरिंग कार्यों के मामले में टालमटोल नहीं करनी चाहिए। युवा वर्ग के लिए कंपटीशन अधिक रहने वाला है या यूँ कहें की कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी उसके लिए कठोर मेहनत और तप की आवश्यकता है। दांपत्य जीवन में मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है, मूड सही न होने पर मौन रहने का ही प्रयास करें। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए खानपान में चिकनाई की मात्रा को कम करें।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
11/12

कुंभ

इस राशि के लोग बुद्धि विवेक का प्रयोग करने के बाद ही कोई निर्णय लें और दूसरों के कहने पर तो बिलकुल न चले। लोहा व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा, कोई बड़ी और अच्छी डील क्रेक होने की संभावना है। विद्यार्थियों को गुरुजनों का सम्मान करना है, क्योंकि बिना गुरु मार्गदर्शन के कुछ भी हासिल करना असंभव है। बड़े भाई के साथ तालमेल बनाकर चलें उन्हें किसी प्रकार की कोई बुरी लत हो तो तत्काल छोड़ने की सलाह दें, अन्यथा परिणाम घातक हो सकता है। सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन ठंडे खाने पीने की चीजों का सेवन न करें क्योंकि खांसी और कफ की समस्या होने की आशंका है।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
12/12

मीन

आलस्य अधिक आने के चलते कार्यों की पेंडेंसी बढ़ सकती है इसलिए आज के दिन मीन राशि के लोगों को एक्टिव रहने का प्रयास करना है। मेडिकल से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए समय उत्तम है, साथ ही ज्यादा प्रयोग में आने वाली दवाइयों को स्टोर करके रखें। कलात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिनअच्छा है, प्रतिभा निखारने पर फोकस करें। परिवार में लोगों के प्रति आपका सौम्य व्यवहार सबके मन को जीतने में मदद करेगा। दुर्घटनावश कोई नुकीली वस्तु चुभ कर आपको घायल कर सकती है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना न भूले।

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?