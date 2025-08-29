30 अगस्त 2025 शनिवार का राशिफल: जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगा धन का वरदान और नौकरी-व्यापार में सफलता

मेष राशि

मेष राशि के लोगों की बॉस के साथ व्यर्थ की बहस बाजी होने की आशंका है, इसलिए आज के दिन बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझकर करें। आपकी तीखी वाणी संबंध खराब कर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर आपको कार्य पर ध्यान देने की भी जरूरत है, प्रयास करें कि जो भी कार्य करें वह त्रुटिरहित हो। कहीं ऐसा न हो बॉस नाराज होकर स्थान परिवर्तन कर दें। यात्रा के लिए तैयार रहें क्योंकि किसी जरुरी काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के मन में प्रतिस्पर्धा का भाव पनप सकता है, जीत हासिल के लिए अनुचित कदम उठाने से बचें। घर के छोटे सदस्यों के साथ जरूरत से ज्यादा कठोर होने से बचना होगा क्योंकि वह क्रोध में आकर कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। सेहत की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना है अन्यथा रोग की चपेट में आ सकते हैं।